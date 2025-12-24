A csíkszeredai, gyergyószentmiklósi és székelyudvarhelyi fogászati rendelők ünnepi programját tette közzé a Hargita Megyei Fogorvosi Kollégium. A legtöbb fogorvos délelőtt fogadja a pácienseket.

„Az ünnepi időszakban nagyon sok fogorvos lesz szabadságon, ezért összesítettük azokat a magánrendelőket, amelyek nyitva lesznek. Fontos tudni, hogy

többnyire a délelőtti órákban fogadják a pácienseket, ezért jobb, ha előtte érdeklődnek, telefonálnak az emberek”

– magyarázta Trandafir Orbán Tímea, a Hargita Megyei Fogorvosi Kollégium elnöke.

Íme a csíkszeredai program

Csíkszeredában az alábbi program szerint lesznek elérhetőek az ügyeletes fogorvosok:

December 24-én András Ágota a Petőfi Sándor utca 14. szám alatt, és Ölvedi Réka a Nagymező utca 125. szám alatt fognak délelőtti órákban pácienseket fogadni.

December 25-26-án a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban János Anita fogorvos lesz ügyeletben.

December 26-án Karda Borbála lesz elérhető szintén a Petőfi Sándor utca 14. szám alatt.

December 27-én Márk Krisztina a Nagyrét utca 18. szám alatt és Karda Borbála a Vörösmarty Mihály utca 3. szám alatt fog dolgozni.

December 29-30-31-én a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban Holló Zsolt vállal ügyeletet.

December 29-én ugyanakkor már több magánrendelő is nyitva lesz, dolgozik Tankó Levente (a Nárcisz sétányon), Biró Mária (a Körösi Csoma Sándor utca 7. szám alatt), Cioropariu Laura (a Nagyrét utca 18. szám alatt), Ölvedi Réka és Grosz Soma Benjámin és Lázár Andrea (a Nagymező utca 125. szám alatt), András Ágota (a Petőfi Sándor utca 14. szám alatt), Márk Krisztina (a Nagyrét utca 18. szám alatt), valamint Karda Borbála (a Vörösmarty Mihály utca 3. szám alatt).

December 30-án Cioropariu Laura, Márk Krisztina, András Ágota és Karda Borbála lesz elérhető.

December 31-én a délelőtti órákban ugyancsak magánrendelőben Filip Ildikó fogadja a pácienseket a Szív utca 2. szám alatt.

Január 3-án Ölvedi Réka kezd, a legtöbb rendelő pedig január 5-én nyit ki újra.

Gyergyószentmiklósi és székelyudvarhelyi lehetőségek

Gyergyószentmiklóson Gáll Zsombor fogorvos fog dolgozni december 29-30. között és január 2-án. A pácienseket a Forradalom negyed D/5 szám alatt fogadja.

Székelyudvarhelyen december 24-én Péterfi Levente a Polimednél, Hajdó Noémi pedig a Virágok sétányon fog rendelni.December 27-én szintén Hajdó Noémi fog dolgozni és a Fogklinika is nyitva lesz az Iskola utca 4 szám alatt.

December 29-én az alábbi rendelők, fogorvosok lesznek elérhetők:

Hajdó Noémi és Orbán Jácint a Dental Centrumban a Virágok sétány 6/3 szám alatt;

Péterfi Levente, Kiss Csaba a Mátyus Dental Studióban a Bethlen Gábor 30. szám alatt;

Bogdán Vass Eszter és Keresztes Bot Tímea a Sziget utca 6. szám alatt;

Marthy Zsuzsa a Kossuth Lajos utcában;

Bálint Csaba a Bethlen Gábor 78/17. szám alatt;

Bálint Izolda, Erőss Ágnes, Széles Szilvia a Bethlenfalvi út 1-3. szám alatt;

Zsarnóczay Enikő-Krisztina a Gyár utca 32. szám alatt;

Zongor Emese a Bethlen Gábor utca 65/a szám alatt;

Tuzson Ágnes a Nyírő Dentalban a Lejtő utca 8. szám alatt.

December 30-án nyitva lesz a Fogklinika, továbbá rendelni fog Kiss Csaba, Marthy Zsuzsa, Bálint Izolda, Erőss Ágnes, Szeles Szilvia, Zsarnóczay Enikő-Krisztina, Tuzson Ágnes, Orbán Jácint, valamint Péterfi Levente.

December 31-én Péterfi Levente telefonos ügyeletet vállal.