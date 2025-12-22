Fiatal nő holttestét emelték ki a marosvásárhelyi turbinaárokból

Fotó: Info Trafic Mureș Facebook-csoport
Egy 35 éves, Maros megyei nő holttestét emelték ki hétfőn délután a vízből Marosvásárhelyen, az Alsógát utca térségében – a halál pontos körülményeit vizsgálják.
A marosvásárhelyi rendőrséget hétfőn értesítették arról, hogy egy személyt láttak a Barajului utca környékén lévő turbinánál, a vízben. A helyszínre rendőri egységek és a Maros megyei katasztrófavédelem munkatársai vonultak ki. A személyt kiemelték a vízből, azonban
A rendőrség közleménye szerint az áldozat egy 35 éves, Szénáságy községből származó nő. A hatóságok szerint
A holttestet a marosvásárhelyi igazságügyi orvostani intézetbe szállították boncolásra, a halál pontos okának megállapítása érdekében. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indult eljárás, az illetékes ügyészség felügyelete mellett – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
