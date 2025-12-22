Rovatok
Fiatal nő holttestét emelték ki a marosvásárhelyi turbinaárokból

• Fotó: Info Trafic Mureș Facebook-csoport

Fotó: Info Trafic Mureș Facebook-csoport

Egy 35 éves, Maros megyei nő holttestét emelték ki hétfőn délután a vízből Marosvásárhelyen, az Alsógát utca térségében – a halál pontos körülményeit vizsgálják.

Székelyhon

2025. december 22., 16:232025. december 22., 16:23

A marosvásárhelyi rendőrséget hétfőn értesítették arról, hogy egy személyt láttak a Barajului utca környékén lévő turbinánál, a vízben. A helyszínre rendőri egységek és a Maros megyei katasztrófavédelem munkatársai vonultak ki. A személyt kiemelték a vízből, azonban

az orvosok erőfeszítése ellenére már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A rendőrség közleménye szerint az áldozat egy 35 éves, Szénáságy községből származó nő. A hatóságok szerint

előző nap távozott otthonából, ahová nem tért vissza.

A holttestet a marosvásárhelyi igazságügyi orvostani intézetbe szállították boncolásra, a halál pontos okának megállapítása érdekében. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indult eljárás, az illetékes ügyészség felügyelete mellett – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Marosszék Marosvásárhely
A rovat további cikkei

2025. december 22., hétfő

Pénzügyi engedmény a tanügyben

Az oktatási és kutatási ágazatra nem vonatkozik a nyugdíj és az állami fizetés halmozását tiltó törvényi előírás – közölte hétfőn a tanügyminisztérium.

Pénzügyi engedmény a tanügyben
Pénzügyi engedmény a tanügyben
2025. december 22., hétfő

Pénzügyi engedmény a tanügyben
2025. december 22., hétfő

Tömbházak csendjét megzavaró téli rituálé: medvebőrbe bújt dobosok tánca

Míg az adventi időszak a legtöbbek számára az elcsendesedésről szól, országszerte – így Székelyföld városaiban is – évről évre megjelennek a hangos dobszóval kísért, medvebőrbe öltözött csoportok. A látványos, de zajos népszokás megosztja a közvéleményt.

Tömbházak csendjét megzavaró téli rituálé: medvebőrbe bújt dobosok tánca
Tömbházak csendjét megzavaró téli rituálé: medvebőrbe bújt dobosok tánca
2025. december 22., hétfő

Tömbházak csendjét megzavaró téli rituálé: medvebőrbe bújt dobosok tánca
2025. december 22., hétfő

Éppen szentestére érkezhet meg a havazás

A hét első két napján országszerte enyhébb lesz az idő az ilyenkor megszokottnál, karácsonykor azonban lehűlés várható esővel, havas esővel, havazással – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kéthetes előrejelzéséből.

Éppen szentestére érkezhet meg a havazás
Éppen szentestére érkezhet meg a havazás
2025. december 22., hétfő

Éppen szentestére érkezhet meg a havazás
2025. december 22., hétfő

Romániában a legmagasabb a túlzsúfolt lakásban élők aránya az unióban

Tavaly az uniós polgárok 16,9 százaléka élt túlzsúfolt lakásokban, ami enyhe csökkenést jelent a 2023-ban jegyzett 18,1 százalékhoz képest – derül ki az Eurostat hétfőn közzétett adataiból.

Romániában a legmagasabb a túlzsúfolt lakásban élők aránya az unióban
Romániában a legmagasabb a túlzsúfolt lakásban élők aránya az unióban
2025. december 22., hétfő

Romániában a legmagasabb a túlzsúfolt lakásban élők aránya az unióban
2025. december 22., hétfő

Ennyi dokumentumot bocsátott ki online a kataszteri hivatal idén

Az országos kataszteri és ingatlan-nyilvántartási hivatal (ANCPI) 2025 júniusa és novembere között 520 886 online iratot bocsátott ki ingyenesen az ingatlan- és telektulajdonosoknak a Myeterra.ancpi.ro platformon keresztül.

Ennyi dokumentumot bocsátott ki online a kataszteri hivatal idén
Ennyi dokumentumot bocsátott ki online a kataszteri hivatal idén
2025. december 22., hétfő

Ennyi dokumentumot bocsátott ki online a kataszteri hivatal idén
2025. december 22., hétfő

Kibertámadás érte a román vízügyi igazgatóságot, a hackerek váltságdíjat követelnek

Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC) vasárnap este figyelmeztetett, hogy ransomware típusú kibertámadás történt a román vízügyi igazgatóság több intézménye és szervere, valamint az ország 11 területi vízügyi igazgatósága közül 10 ellen.

Kibertámadás érte a román vízügyi igazgatóságot, a hackerek váltságdíjat követelnek
Kibertámadás érte a román vízügyi igazgatóságot, a hackerek váltságdíjat követelnek
2025. december 22., hétfő

Kibertámadás érte a román vízügyi igazgatóságot, a hackerek váltságdíjat követelnek
2025. december 22., hétfő

Elfújja a szél?

A decemberi fordulat utáni első napokban itthon hokibotokkal védték a terroristáktól a tömbház udvarát a férfiak, pontos beosztás alapján, amelyet mindenki igyekezett betartani.

Elfújja a szél?
Elfújja a szél?
2025. december 22., hétfő

Elfújja a szél?
2025. december 22., hétfő

Nicușor Dan referendumot kezdeményez a bírák és ügyészek körében, az ellenzék az államfő felfüggesztését kéri

„Referendumot” kezdeményez Nicușor Dan államfő a bírák és ügyészek körében szakmai szervezetük, a Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) működéséről, felvetését azonban ellenzéki képviselők egy csoportja alkotmányellenesnek tartja.

Nicușor Dan referendumot kezdeményez a bírák és ügyészek körében, az ellenzék az államfő felfüggesztését kéri
Nicușor Dan referendumot kezdeményez a bírák és ügyészek körében, az ellenzék az államfő felfüggesztését kéri
2025. december 22., hétfő

Nicușor Dan referendumot kezdeményez a bírák és ügyészek körében, az ellenzék az államfő felfüggesztését kéri
2025. december 21., vasárnap

Néma, gyertyafényes kiállás a ditrói kórházért

Néma kiállás a ditrói kórházért – ezzel a mottóval hívták az embereket vasárnap délutánra a helyi plébániához. A kórházépület tulajdonosa, a katolikus egyház igényeit a használó intézmény nem tudja teljesíteni, ezért a kórházat bezárták.

Néma, gyertyafényes kiállás a ditrói kórházért
Néma, gyertyafényes kiállás a ditrói kórházért
2025. december 21., vasárnap

Néma, gyertyafényes kiállás a ditrói kórházért
2025. december 21., vasárnap

Augusztusban folytatódik a Száz év magány sorozatadaptációja

Egy poszter közzétételével, hivatalos oldalán jelentette be a Netflix, hogy 2026 augusztusában folytatódik a Nobel-díjas Gabriel García Márquez leghíresebb regénye, a Száz év magány alapján készült sorozatadaptáció.

Augusztusban folytatódik a Száz év magány sorozatadaptációja
Augusztusban folytatódik a Száz év magány sorozatadaptációja
2025. december 21., vasárnap

Augusztusban folytatódik a Száz év magány sorozatadaptációja
