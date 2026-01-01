Fagyosan indult 2026

Jóval fagypont alatti értékekkel indult az új év országszerte, a legalacsonyabb hőmérsékleti érték a mínusz 20 Celsius-fokot is alulmúlta. Székelyudvarhelyen hidegebb volt, mint Csíkszeredában.

„Mindössze” mínusz 9,2 Celsius-fok volt 2026 első napján Csíkszeredában a legalacsonyabb hőmérséketi érték, ezzel szemben Székelyudvarhelyen mínusz 11,9 Celsius-fokról indult a reggel. Érdekesség, hogy míg Udvarhelyszéken szerdán havazott, addig a Csíki- és Gyergyói-medencékben hóhiány miatt nem volt fehér a szilveszter.

Térségünkben Bodzafordulón volt a leghidegebb, itt mínusz 17,7 Celsius-fokot regisztrált az Országos Meteorológiai Igazgatóság mérőműszere, míg a Lakóca-tetőn mínusz 17,5 Celsius-fok volt.

Országos szinten ezúttal az Omu-csúcson volt a leghidegebb, ahol mínusz 23 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet.

A Bucsin-tetőn is fagyosan indult a reggel, itt mínusz 15,2 Celsius-fokot regisztráltak csütörtökre virradóra, míg Gyergyóalfaluban mínusz 9,4 Celsius-fok volt.

Baróton mínusz 13,4 Celsius-fok volt a hajnali órákban, Sepsiszentgyörgyön mínusz 12,6 Celsius-fokot regisztráltak a legalacsonyabb hőmérsékleti értékként. Marosvásárhelyen mínusz 10,9 Celsius-fokról indult a reggel.