Fagyosan indult 2026

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság
Jóval fagypont alatti értékekkel indult az új év országszerte, a legalacsonyabb hőmérsékleti érték a mínusz 20 Celsius-fokot is alulmúlta. Székelyudvarhelyen hidegebb volt, mint Csíkszeredában.
„Mindössze” mínusz 9,2 Celsius-fok volt 2026 első napján Csíkszeredában a legalacsonyabb hőmérséketi érték, ezzel szemben Székelyudvarhelyen mínusz 11,9 Celsius-fokról indult a reggel. Érdekesség, hogy míg Udvarhelyszéken szerdán havazott, addig a Csíki- és Gyergyói-medencékben hóhiány miatt nem volt fehér a szilveszter.
Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság
Térségünkben Bodzafordulón volt a leghidegebb, itt mínusz 17,7 Celsius-fokot regisztrált az Országos Meteorológiai Igazgatóság mérőműszere, míg a Lakóca-tetőn mínusz 17,5 Celsius-fok volt.
Országos szinten ezúttal az Omu-csúcson volt a leghidegebb, ahol mínusz 23 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet.
A Bucsin-tetőn is fagyosan indult a reggel, itt mínusz 15,2 Celsius-fokot regisztráltak csütörtökre virradóra, míg Gyergyóalfaluban mínusz 9,4 Celsius-fok volt.
Baróton mínusz 13,4 Celsius-fok volt a hajnali órákban, Sepsiszentgyörgyön mínusz 12,6 Celsius-fokot regisztráltak a legalacsonyabb hőmérsékleti értékként. Marosvásárhelyen mínusz 10,9 Celsius-fokról indult a reggel.
A 2026-os országgyűlési választáson Orbán Viktor miniszterelnök arra kér mandátumot, hogy Magyarország kimaradjon az európai háborúból – erről a kormányfő szerdán, az M1 aktuális csatornának adott évzáró interjúban beszélt.
Az új évben uralkodjék közöttünk a megértés és a szeretet, találjunk rá mindannyian az összetartozás örömére – hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök szerda éjfél után a közmédiában.
Lakóház gyulladt ki Marosvásárhelyen a január elsejére virradóra. A tűzben két, 13 és 16 éves lány szenvedett égési sérüléseket, egyikük életveszélyes állapotban került kórházba.
Komoly mennyiségű, jogellenesen tartott pirotechnikai eszköz került rendőrségi kézre december 31-én Borszéken és Gyergyóhollón a borszéki rendőrök ellenőrzési akciója során.
Nicușor Dan elnök szerint 2026-ban az államnak hatékonyabbá, igazságosabbá kell válnia és közelebb kell kerülnie a polgárokhoz, miután a 2025-ös esztendő „a megpróbáltatások, a szorongások és a jogos kérdések éve” volt.
November 12-én érkezik a magyarországi mozikba a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés romantikus vígjáték második része – közölte a Nemzeti Filmintézet (NFI) szerdán az MTI-vel.
A jövőben hivatalos polgárőrséget hoz létre a kászonaltízi önkormányzat, ugyanis az elmúlt időszakban történt kászonjakabfalvi gyújtogatások után belátták: szükség van a járőrőrözésekre. Addig is önkéntes alapon már elkezdték a tevékenységet.
Eddig csaknem 150 tonna pirotechnikai eszközt koboztak el a hatóságok a Tűzijáték elnevezésű országos akció során.
A Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) 2026-ban 250 kilométer új autópálya és gyorsforgalmi út forgalomba helyezését tervezi – közölte szerdán a Facebook-oldalán Cristian Pistol.
Az igazi havazás még várat magára Gyergyó térségének nagy részén, emiatt a korábbi évekhez képest valamivel kevesebb vendég érkezik Gyergyószékre szilveszterezni. A sípályákon a hóágyúzás segítségével ezekben a napokban indul az élet.
szóljon hozzá!