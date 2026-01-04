Évről évre kevesebben utaznak vonattal Romániában

A múlt év első kilenc hónapjában 2024 azonos időszakához képest 8,8 százalékkal 48,993 millióra csökkent a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok száma – közölte vasárnap az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Az INS adatai szerint az utaskilométerben kifejezett teljesítmény éves összevetésben 9,8 százalékkal csökkent a vizsgált időszakban.

A vasúti áruszállítás teljesítménye árutonnában mérve 8,4 százalékkal esett vissza 2025 első kilenc hónapjában ez előző év hasonló időszakához képest. Tavaly januártól szeptemberig összesen 30,113 millió tonna árut szállítottak vasúton, ennek 79,3 százalékát belföldön.

A szállított áru jelentős része koksz és finomított kőolajtermék (26 százalék), illetve szén, kőolaj és földgáz (17,7 százalék) volt – derül ki az INS adataiból, melyeket az Agerpres ismertet.