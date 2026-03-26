Fotó: Neamţ megyei tűzoltóság (ISU)
Négyen meghaltak, hárman megsérültek egy tegnap esti balesetben Neamţ megyében. A rendőrségi vizsgálat szerint szabálytalan előzés miatt következhetett be a tragédia – közölték a hatóságok csütörtök reggel.
2026. március 26., 10:252026. március 26., 10:25
2026. március 26., 10:272026. március 26., 10:27
Közzétette első vizsgálatainak eredményeit csütörtök reggel a Neamț megyei rendőrség a tegnap esti dulcsesti tragikus balesetről. Mint írták, „egy 38 éves, Iași megyei férfi egy kanyarban, záróvonallal megjelölt szakaszon előzésbe kezdett, és frontálisan ütközött egy szemből érkező személygépkocsival” – írja a News.ro a rendőrség tájékoztatására hivatkozva.
Az ütközés következtében mindkét jármű lesodródott az úttestről, az első autó egy fának csapódott és kigyulladt. A baleset következtében életét vesztette mindkét járművezető, valamint további két ember (27, illetve 39 évesek) mindkét autóból. Három utast (egy 5 hónapos csecsemőt, egy 17 és egy 68 éves embert) kórházba szállítottak.
A rendőrség folytatja a nyomozást gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés gyanújával, a még pontosabb eredmények érdekében 3D mérési és képalkotási technikát is alkalmazva.
A gázolaj literenkénti ára átlépte a 10 lejt, ami nemcsak a korábbi előrejelzések beigazolódását jelzi, hanem azt is, hogy a piacra ható gazdasági és geopolitikai tényezők egyre erőteljesebben érvényesülnek – állapította meg Dumitru Chisăliță.
Már csak néhány nap maradt a kedvezményes adófizetési időszakból, ezen a héten még két munkanap áll rendelkezésre, és ezen kívül jövő hétfőn és kedden lehet még élni a lehetőséggel.
Egy katonai drón mintegy 4 kilométerre behatolt Románia légterébe, majd lezuhant a Tulcea megyei Parcheș település közelében, miután az ukrán légvédelem eltérítette – közölte csütörtökön a védelmi minisztérium.
Az RMDSZ nem kíván kilépni a kormányból – jelentette ki szerdán Korondon Cseke Attila fejlesztési miniszter.
Szinte biztosan várakoznia kell a városi pénztáraknál annak, aki ezekben a napokban szeretné rendezni az adóját. Háromszéken a többség élni kíván a tízszázalékos kedvezmény lehetőségével, és ezért akár egy órát is hajlandó sorba állni.
Kijött az első előzetes a Warner-nél készülő Harry Potter-sorozathoz, ami J. K. Rowling világhírű varázslótanoncos regényeit dolgozza fel újra, a 2000-es években készült filmek után.
Székelyföld-szerte számos ponton nyújtanak segítséget a levélszavazatok pontos kitöltésében és annak leadásában. Összegyűjtöttük, a székelyföldi városokban hol adhatja le szavazatát, hogy időben célba érjen.
Negyven férőhelyes, konyhával és egészségügyi helyiséggel is rendelkező bölcsődét adtak át a közösségnek szerdán délután Korondon. A felszólalók a „legkisebbek” biztonságos nevelésének fontosságát hangsúlyozták, ami a megmaradásunk alapja.
Az Országos Adóhatóság (ANAF) kézzelfogható eredményeket ért el az adócsalás elleni küzdelemben és a költségvetési tartozások behajtásában, amit az áfabevételek 12,9 százalékos növekedése is jelez – jelentette ki a pénzügyminiszter.
Az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségirendelet-tervezet nem a lakosságot, hanem a válságon nyerészkedő gazdasági szereplőket védi – állapította meg szerdai közleményében az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS).