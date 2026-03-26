Négyen meghaltak, hárman megsérültek egy tegnap esti balesetben Neamţ megyében. A rendőrségi vizsgálat szerint szabálytalan előzés miatt következhetett be a tragédia – közölték a hatóságok csütörtök reggel.

Közzétette első vizsgálatainak eredményeit csütörtök reggel a Neamț megyei rendőrség a tegnap esti dulcsesti tragikus balesetről. Mint írták, „egy 38 éves, Iași megyei férfi egy kanyarban, záróvonallal megjelölt szakaszon előzésbe kezdett, és frontálisan ütközött egy szemből érkező személygépkocsival” – írja a News.ro a rendőrség tájékoztatására hivatkozva.

Az ütközés következtében mindkét jármű lesodródott az úttestről, az első autó egy fának csapódott és kigyulladt. A baleset következtében életét vesztette mindkét járművezető, valamint további két ember (27, illetve 39 évesek) mindkét autóból. Három utast (egy 5 hónapos csecsemőt, egy 17 és egy 68 éves embert) kórházba szállítottak.

A rendőrség folytatja a nyomozást gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés gyanújával, a még pontosabb eredmények érdekében 3D mérési és képalkotási technikát is alkalmazva.