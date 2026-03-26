Előzés kanyarban, záróvonalon – közzétette vizsgálati eredményeit a rendőrség a négy halálos áldozatot követelő balesetről

• Fotó: Neamţ megyei tűzoltóság (ISU)

Fotó: Neamţ megyei tűzoltóság (ISU)

Négyen meghaltak, hárman megsérültek egy tegnap esti balesetben Neamţ megyében. A rendőrségi vizsgálat szerint szabálytalan előzés miatt következhetett be a tragédia – közölték a hatóságok csütörtök reggel.

2026. március 26., 10:25

2026. március 26., 10:27

Közzétette első vizsgálatainak eredményeit csütörtök reggel a Neamț megyei rendőrség a tegnap esti dulcsesti tragikus balesetről. Mint írták, „egy 38 éves, Iași megyei férfi egy kanyarban, záróvonallal megjelölt szakaszon előzésbe kezdett, és frontálisan ütközött egy szemből érkező személygépkocsival” – írja a News.ro a rendőrség tájékoztatására hivatkozva.

Az ütközés következtében mindkét jármű lesodródott az úttestről, az első autó egy fának csapódott és kigyulladt. A baleset következtében életét vesztette mindkét járművezető, valamint további két ember (27, illetve 39 évesek) mindkét autóból. Három utast (egy 5 hónapos csecsemőt, egy 17 és egy 68 éves embert) kórházba szállítottak.

A rendőrség folytatja a nyomozást gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés gyanújával, a még pontosabb eredmények érdekében 3D mérési és képalkotási technikát is alkalmazva.

Belföld Közlekedés Tragédia
2026. március 26., csütörtök

Túl korán érte el a 10 lejes küszöböt a gázolaj ára a szakértő szerint

A gázolaj literenkénti ára átlépte a 10 lejt, ami nemcsak a korábbi előrejelzések beigazolódását jelzi, hanem azt is, hogy a piacra ható gazdasági és geopolitikai tényezők egyre erőteljesebben érvényesülnek – állapította meg Dumitru Chisăliță.

Túl korán érte el a 10 lejes küszöböt a gázolaj ára a szakértő szerint
Túl korán érte el a 10 lejes küszöböt a gázolaj ára a szakértő szerint
2026. március 26., csütörtök

Túl korán érte el a 10 lejes küszöböt a gázolaj ára a szakértő szerint
2026. március 26., csütörtök

Hajrá az adókedvezményért Gyergyószentmiklóson

Már csak néhány nap maradt a kedvezményes adófizetési időszakból, ezen a héten még két munkanap áll rendelkezésre, és ezen kívül jövő hétfőn és kedden lehet még élni a lehetőséggel.

Hajrá az adókedvezményért Gyergyószentmiklóson
Hajrá az adókedvezményért Gyergyószentmiklóson
2026. március 26., csütörtök

Hajrá az adókedvezményért Gyergyószentmiklóson
2026. március 26., csütörtök

Éjjeli riadó: orosz drón zuhant le Tulcea megyében

Egy katonai drón mintegy 4 kilométerre behatolt Románia légterébe, majd lezuhant a Tulcea megyei Parcheș település közelében, miután az ukrán légvédelem eltérítette – közölte csütörtökön a védelmi minisztérium.

Éjjeli riadó: orosz drón zuhant le Tulcea megyében
Éjjeli riadó: orosz drón zuhant le Tulcea megyében
2026. március 26., csütörtök

Éjjeli riadó: orosz drón zuhant le Tulcea megyében
2026. március 26., csütörtök

Cseke Attila: az RMDSZ nem kíván kilépni a kormányból

Az RMDSZ nem kíván kilépni a kormányból – jelentette ki szerdán Korondon Cseke Attila fejlesztési miniszter.

Cseke Attila: az RMDSZ nem kíván kilépni a kormányból
Cseke Attila: az RMDSZ nem kíván kilépni a kormányból
2026. március 26., csütörtök

Cseke Attila: az RMDSZ nem kíván kilépni a kormányból
2026. március 26., csütörtök

Legalább a kedvezményt nem hagyják veszni a háromszéki adófizetők

Szinte biztosan várakoznia kell a városi pénztáraknál annak, aki ezekben a napokban szeretné rendezni az adóját. Háromszéken a többség élni kíván a tízszázalékos kedvezmény lehetőségével, és ezért akár egy órát is hajlandó sorba állni.

Legalább a kedvezményt nem hagyják veszni a háromszéki adófizetők
Legalább a kedvezményt nem hagyják veszni a háromszéki adófizetők
2026. március 26., csütörtök

Legalább a kedvezményt nem hagyják veszni a háromszéki adófizetők
2026. március 25., szerda

Ilyen lesz a karácsonykor érkező Harry Potter-sorozat – videó

Kijött az első előzetes a Warner-nél készülő Harry Potter-sorozathoz, ami J. K. Rowling világhírű varázslótanoncos regényeit dolgozza fel újra, a 2000-es években készült filmek után.

Ilyen lesz a karácsonykor érkező Harry Potter-sorozat – videó
Ilyen lesz a karácsonykor érkező Harry Potter-sorozat – videó
2026. március 25., szerda

Ilyen lesz a karácsonykor érkező Harry Potter-sorozat – videó
2026. március 25., szerda

Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen

Székelyföld-szerte számos ponton nyújtanak segítséget a levélszavazatok pontos kitöltésében és annak leadásában. Összegyűjtöttük, a székelyföldi városokban hol adhatja le szavazatát, hogy időben célba érjen.

Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen
Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen
2026. március 25., szerda

Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen
2026. március 25., szerda

Bölcsődét avattak, a legkisebbekről is gondoskodhatnak Korondon

Negyven férőhelyes, konyhával és egészségügyi helyiséggel is rendelkező bölcsődét adtak át a közösségnek szerdán délután Korondon. A felszólalók a „legkisebbek” biztonságos nevelésének fontosságát hangsúlyozták, ami a megmaradásunk alapja.

Bölcsődét avattak, a legkisebbekről is gondoskodhatnak Korondon
Bölcsődét avattak, a legkisebbekről is gondoskodhatnak Korondon
2026. március 25., szerda

Bölcsődét avattak, a legkisebbekről is gondoskodhatnak Korondon
2026. március 25., szerda

Pénzügyminiszter: több mint 10 százalékkal nőttek az áfabevételek

Az Országos Adóhatóság (ANAF) kézzelfogható eredményeket ért el az adócsalás elleni küzdelemben és a költségvetési tartozások behajtásában, amit az áfabevételek 12,9 százalékos növekedése is jelez – jelentette ki a pénzügyminiszter.

Pénzügyminiszter: több mint 10 százalékkal nőttek az áfabevételek
Pénzügyminiszter: több mint 10 százalékkal nőttek az áfabevételek
2026. március 25., szerda

Pénzügyminiszter: több mint 10 százalékkal nőttek az áfabevételek
2026. március 25., szerda

A szakszervezeti tömb szerint a kormánynak a tavalyi szintre kellene csökkentenie az üzemanyagok jövedéki adóját

Az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségirendelet-tervezet nem a lakosságot, hanem a válságon nyerészkedő gazdasági szereplőket védi – állapította meg szerdai közleményében az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS).

A szakszervezeti tömb szerint a kormánynak a tavalyi szintre kellene csökkentenie az üzemanyagok jövedéki adóját
A szakszervezeti tömb szerint a kormánynak a tavalyi szintre kellene csökkentenie az üzemanyagok jövedéki adóját
2026. március 25., szerda

A szakszervezeti tömb szerint a kormánynak a tavalyi szintre kellene csökkentenie az üzemanyagok jövedéki adóját
