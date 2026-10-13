Elhunyt RJ Mitte, a Breaking Bad színésze

34 éves korában elhunyt RJ Mitte színész, aki a Breaking Bad sorozatban Whalter White fiát, a sérült Walter White Jr.-t alakította. A színésznek veleszületett idegrendszeri sérülése volt, Hollywoodban a fogyatékossággal élők képviselője volt.

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RJ Mitte halálának okát első körben nem hozták nyilvánosságra, azonban később kiderült, hogy öngyilkos lett.

A színésztől a Breaking Bad sztárja, a sorozatbeli apját játszó Bryan Carston szívszorító posztban búcsúzott. Mint visszaemlékezett, RJ Mitte mindössze 14 éves volt amikor találkoztak , és megkapta a Walter White Jr. szerepét, ezt pedig nagy örömmel és lelkesedéssel játszott el. Mivel agyi bénulással született,

soha, de soha nem engedte, hogy ez a kihívás bármire is kifogás legyen.

Mint Carston fogalmazott, RJ Mitte a sorozatban szerzett tapasztalatait kamatoztatva a fogyatékkal élő előadók szókimondó szószólója lett, és egy filantróp szervezet vezetője volt, amely a fogyatékkal élő közösség megsegítésére összpontosított.

„Néhány héttel ezelőtt még üzeneteket váltottunk egymással – azt próbáltuk kideríteni, mikor ebédelhetnénk. Nem tudom, hogy az az ebéd megváltoztatta volna-e a jövőjét… De azt tudom, hogy