Elhunyt RJ Mitte, a Breaking Bad színésze

Fotó: Breaking Bad/AMC
34 éves korában elhunyt RJ Mitte színész, aki a Breaking Bad sorozatban Whalter White fiát, a sérült Walter White Jr.-t alakította. A színésznek veleszületett idegrendszeri sérülése volt, Hollywoodban a fogyatékossággal élők képviselője volt.
2026. október 13., 09:272026. október 13., 09:27
2026. október 13., 09:302026. október 13., 09:30
RJ Mitte halálának okát első körben nem hozták nyilvánosságra, azonban később kiderült, hogy öngyilkos lett.
– fogalmazott Mitte képviselője a színész halálhíréről szóló tájékoztatásban, amelyet a Variety szórakoztatóipari portál közölt.
A színésztől a Breaking Bad sztárja, a sorozatbeli apját játszó Bryan Carston szívszorító posztban búcsúzott. Mint visszaemlékezett, RJ Mitte mindössze 14 éves volt amikor találkoztak , és megkapta a Walter White Jr. szerepét, ezt pedig nagy örömmel és lelkesedéssel játszott el. Mivel agyi bénulással született,
Mint Carston fogalmazott, RJ Mitte a sorozatban szerzett tapasztalatait kamatoztatva a fogyatékkal élő előadók szókimondó szószólója lett, és egy filantróp szervezet vezetője volt, amely a fogyatékkal élő közösség megsegítésére összpontosított.
„Néhány héttel ezelőtt még üzeneteket váltottunk egymással – azt próbáltuk kideríteni, mikor ebédelhetnénk. Nem tudom, hogy az az ebéd megváltoztatta volna-e a jövőjét… De azt tudom, hogy
– idézte fel Carston, aki szerint különösen felkavbaró hallani, hogy a filmbeli fiát alakító színész öngyilkos lett.
Kérjenek segítséget
Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre lenne szüksége, hívja az Erdélyi Telefonos és Internetes Lelkisegély-szolgálatot hétköznap reggel 8 és este 12 óra között a 0754 800 808-as normál díjas mobilszámon, vagy írjon a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címre, illetve elérhető a szolgálat Facebookon is.
Megerősödő szélre, mérsékelt mennyiségű esőre, a hegyvidéken pedig havas esőre és havazásra figyelmeztető előrejelzést adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Szeptemberben 6,61 százalékra gyorsult az infláció Romániában – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Az Egységben Romániáért (UPR) parlamenti frakció kész részt venni a Luca Niculescu kormányában, de nem köti miniszteri tisztségekhez a támogatását – jelentette ki hétfőn Victor Ponta képviselő.
Ilie Bolojan megerősítette, hogy a Nemzeti Liberális Párt hajlandó támogatni egy kormány parlamenti beiktatását, még akkor is, ha nem vesz lesz annak tagja, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a PNL nem kíván újra együtt kormányozni a Szociáldemokrata Párttal.
Csíkszeredában egyelőre hiába vár az önkormányzat arra, hogy a Belügyminisztérium a tulajdonában levő, csendőrségi központnak szánt Kalász negyedi telket elcserélje másra. Pedig a köztemető bővítése sürgős, és iskolát is építenének ott.
Udvarhely után Csíkszékre és Gyergyóba is elkezdik kiszállítani a fekete kukákat, így egyre közelebb a lakossági szerződések megkötésének időpontja. Aki megtagadja a hulladékszállítási szerződés megkötését, akár 1000 lejes bírsággal is szembesülhet.
A fogyasztói árak 2026 augusztusában átlagosan 80 százalékkal haladták meg a 2017-es éves átlagárakat Romániában, a legnagyobb drágulást a villamos energiánál, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál (RCA) és egyes élelmiszereknél jegyezték.
Október 16-án kezdi meg a 2026-os mezőgazdasági támogatások előlegének kifizetését a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) – közölte hétfőn a Facebook-oldalán az intézmény.
Hat férőhelyes menedéket hoznak létre Hargita megyében a családon belüli erőszak áldozatainak. Itt nemcsak biztonságos, átmeneti elhelyezésben részesülhetnek az érintettek, hanem pszichológiai és jogi tanácsadást is kaphatnak.
Október 12. és 25. között országszerte lehűlés várható, a hőmérséklet pedig fokozatosan az ilyenkor megszokott értékekhez közelít. A csapadék valószínűsége az egész időszakban magas marad.