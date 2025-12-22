Elfújja a szél?

Néhány napig lázban égtek a forradalmárok, pár órán át halmokban álltak a pártközpontból kidobált dokumentumok. Archív
Fotó: Bács Béla János
2025. december 22., 09:542025. december 22., 09:54
Amikor a hetvenes években, a kályha melletti fásládán ülve, nagybátyám a második világháborús tapasztalatairól beszélt, amit nemcsak mi, gyerekek, hanem a fiatalabb felnőttek is érdeklődéssel hallgattak, frissebb élményekre támaszkodhatott, mint mi most, ha azokra a '89-es napokra gondolunk. A fényképek segítenek az emlékezésben, a történések felelevenítése a családban vagy baráti társaságokban, kissé talán megszépítve, de előhívják bennünk az elmúltakat.
Volt olyan, aki félelmet legyőző lelkesedéssel vette ki részét a történésekben, más menekülésre fogta korábbi tettei miatt, talán némelyek már arra gondoltak, miként tudnánk önéletrajzukat az éppen beköszönő korral összeillővé tenni.
Összefogás, gyermekek féltése, jövőjükbe vetett remény… Bizonyára számtalan érzés uralta és motiválta azokban a napokban az embereket. A decemberi fordulat utáni első napokban itthon hokibotokkal védték a terroristáktól a tömbház udvarát a férfiak, pontos beosztás alapján, amelyet mindenki igyekezett betartani. (Tényleg, mi lehetett a jellegzetes kézbeli olyan vidékeken, ahol nem honosodott meg a jégkorong?) Jutka néni forró teát hozott le nekünk, és én
Meleg napok voltak karácsony tájékán, de olykor meglebbent a szél. Kezdetben szította a lángot, aztán tovább fújta a pernyét. És vele együtt egy változás hangulatát is, melyet a kocsmaasztaltól a parlamentig többen, többféleképpen neveznek, de kétségtelenül egyik jelentős mérföldköve az elmúlt korszaknak. És ha van, aki kérdezzen, és lesz, aki meséljen, akkor 1989-nek személyes, színes és talán hitelesebb története marad az utókorra, és nem csupán egy évszám marad a történelemkönyvekben. Emlékezzünk, meséljünk!
Bács Béla János
„Referendumot” kezdeményez Nicușor Dan államfő a bírák és ügyészek körében szakmai szervezetük, a Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) működéséről, felvetését azonban ellenzéki képviselők egy csoportja alkotmányellenesnek tartja.
Néma kiállás a ditrói kórházért – ezzel a mottóval hívták az embereket vasárnap délutánra a helyi plébániához. A kórházépület tulajdonosa, a katolikus egyház igényeit a használó intézmény nem tudja teljesíteni, ezért a kórházat bezárták.
Egy poszter közzétételével, hivatalos oldalán jelentette be a Netflix, hogy 2026 augusztusában folytatódik a Nobel-díjas Gabriel García Márquez leghíresebb regénye, a Száz év magány alapján készült sorozatadaptáció.
Nicușor Dan államelnök vasárnap koszorút helyezett el az 1989-es forradalom hőseinek fővárosi emlékművénél. Ilie Bolojan kormányfő pedig üzenetet tett közzé.
Két enyhe földrengés következett be vasárnap reggel Buzău megyében Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet.
Varázslatos mesék a gyerekeknek, megható szerelmi történetek és izgalmas krimik a felnőtteknek – az ünnepi időszakban számos tematikus olvasmány közül válogathatunk. Összeállításunkban a székelyföldi könyvtárak karácsonyi ajánlójából mazsolázunk.
Vasárnap kezdődik a csillagászati tél, a napforduló délután 5 óra 3 perckor lesz. A téli napforduló az a pillanat, amikor a Föld forgástengelye a legnagyobb szögben „hajlik el” a Nap sugaraitól.
Ezt a filmet három éve már láttam – futott át többször is az agyamon az Avatar most mozikba került Tűz és hamu (Fire and Ash) alcímet kapó, harmadik felvonásának nézése közben. Kritika.
A téli ünnepi időszakra időzített pirotechnikai ellenőrzőakció részeként a rendőrség eddig közel 53 tonna pirotechnikai cikket foglalt le, 540 büntetőeljárást kezdeményezett és 606 személy ellen indított nyomozást.
2025 meghatározó év Románia és az erdélyi magyar közösség számára: új politikai helyzet alakult ki, miközben Európát háború és gazdasági bizonytalanság terheli. Magyarországon választások közelegnek – a belpolitikai viták Erdélyben is érzékelhetők.
1 hozzászólás