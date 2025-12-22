Elfújja a szél?

Amikor a hetvenes években, a kályha melletti fásládán ülve, nagybátyám a második világháborús tapasztalatairól beszélt, amit nemcsak mi, gyerekek, hanem a fiatalabb felnőttek is érdeklődéssel hallgattak, frissebb élményekre támaszkodhatott, mint mi most, ha azokra a '89-es napokra gondolunk. A fényképek segítenek az emlékezésben, a történések felelevenítése a családban vagy baráti társaságokban, kissé talán megszépítve, de előhívják bennünk az elmúltakat.

Volt olyan, aki félelmet legyőző lelkesedéssel vette ki részét a történésekben, más menekülésre fogta korábbi tettei miatt, talán némelyek már arra gondoltak, miként tudnánk önéletrajzukat az éppen beköszönő korral összeillővé tenni.

Összefogás, gyermekek féltése, jövőjükbe vetett remény… Bizonyára számtalan érzés uralta és motiválta azokban a napokban az embereket. A decemberi fordulat utáni első napokban itthon hokibotokkal védték a terroristáktól a tömbház udvarát a férfiak, pontos beosztás alapján, amelyet mindenki igyekezett betartani. (Tényleg, mi lehetett a jellegzetes kézbeli olyan vidékeken, ahol nem honosodott meg a jégkorong?) Jutka néni forró teát hozott le nekünk, és én