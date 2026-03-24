Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Adrenalinfűtött helyzetben találtuk magunkat

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság lövészversenyén tizennyolc újságíró, illetve médiamunkatárs öt különböző próbán mérhette össze tudását és lélekjelenlétét a Dakota Security által kezelt szépvízi lőtéren.

Barabás Hajnal

2026. március 24., 16:492026. március 24., 16:49

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Galéria

A szervezők idén túlléptek a hagyományos pontlövészeten. Olyan életszerű, taktikai elemekkel tűzdelt feladatokat állítottak össze, amelyek a rendőri munka nehézségeit modellezték.

A versenyt a Román Rendőrség napja, március 25. apropóján szervezték meg, ugyanis több éves hagyománya van már annak, hogy a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság meghívja a sajtó képviselőit egy-egy céllövészeti kupára. A korábbi években sokáig a szécsenyi katonai lőtéren szervezték meg, újabban a szépvízi lőtér vált az esemény helyszínévé, már tavaly is ott tartották meg.

Hirdetés
Galéria

Nem csak a célzás számított: a verseny próbái

A keddi Barátság Kupán több próbán kellett teljesíteni:

  • precíziós lövészet: különböző lőfegyverekkel (pisztolyokkal) leadott lövések álló célpontra;

  • stressz-memória teszt: adrenalinfűtött helyzetben kellett fontos információkat megjegyezni és visszaadni;

  • fizikai nehezítés: az egyik leglátványosabb feladat során a versenyzőknek „jegesre fagyasztott” kézzel kellett gyorsan megtalálniuk és betölteniük a tárakat.

  • a lövészetet András Róbert szakmai felügyelete és szigorú biztonsági eligazítása kísérte (védőszemüveg és fülvédő kötelező használata).

A rendőrparancsnok üzenete

„Tartalmas nap ez a mai, amely nemcsak a rendőrségről szól, hanem a barátságról, az állampolgárokról, az emberekről, arról, hogy együtt lehetünk” – fogalmazott Iordan Ştefan Mircea, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság parancsnoka a Barátság Kupa kötetlen megnyitóján. Rövid köszöntője után András Róbert, a szépvízi lőteret kezelő Dakota Security cég vezetője tartott rövid eligazítást, kiemelve, hogy nagyon fontos a biztonsági intézkedések betartása, a szemüveg és fülvédő viselése.

Galéria

Ezután sorra próbálhatta ki magát a 18 benevezett résztvevő, fele-fele arányban nők és férfiak. Közülük voltak, akik először lőttek fegyverrel.

Idézet
Hatalmas élmény volt eljönni, s bár a lövések hangja eleinte megijesztett, úgy érzem, legyőztem a félelmemet, örvendek, hogy itt lehettem”

– osztotta meg a Székelyhonnal az egyik versenyző.

A próbákat követően kiosztották a díjakat, amelyhez hozzájárult a Nemzetközi Rendőrségszövetség (IPA) is.

Útmutatás előzte meg a versenyt a biztonságos fegyverhasználatról

Nyílt nap Csíkszereda főterén

A ünnepségsorozat nem ért véget a lőtéren. A Román Rendőrség napja (március 25.) alkalmából a nagyközönséget is várják egy látványos bemutatóra: szerdán 10 óra 30 perctől Csíkszereda főterén nyílt napot tart a Hargita megyei rendőrség. Az esemény többek között lehetőséget kínál a rendőrség tevékenységének megismerésére azáltal, hogy

közös foglalkozásokat szerveznek a kriminalisztikai szakemberekkel.

Lesznek ugyanakkor gyerekeknek szóló interaktív játékok, valamint rendőrkutyás bemutatók, ugyanakkor megtekinthetők lesznek a szolgálati járművek és felszerelések is.

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 24., kedd

Nem lesz még beavatkozás, elhalasztották a kedd délutáni kormányülést az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről

A halasztás oka, hogy a Gazdasági és Szociális Tanács (CES) elnapolta a üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendelet véleményezését – tájékoztatott a kormány sajtóirodája.

Hirdetés
Több mint 300 diákból 26-an jutottak a kémiaverseny romániai döntőjébe

Csíkszeredában tartották a XXXVII. Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny romániai döntőjét a hétvégén. A megmérettetésen résztvevő 300 diákból a döntőben 26-an vettek részt.

Különleges programokkal készül a Figura a Színház Világnapjára

Színészkávézóval, kulisszatúrával, filmvetítéssel és a Cári Tibor Trió koncertjével várja a közönséget a Figura Stúdió Színház pénteken. A Színházi Világnapon plakátkészítésben is kipróbálhatják magukat a nézők. 

Ökogazdálkodás Hargita megyében: megvan, hogy általában mekkora területen válik jövedelmezővé

Több mint 700 Hargita megyei termelőt tartanak nyilván az ökológiai gazdálkodás rendszerében, többségük tanúsított ökológiai takarmányt állít elő nagy kiterjedésű, jó minőségű legelőkön.

Hirdetés
Gyümölcsoltó Boldogasszony: a magyar nők igazi ünnepére készülnek Csinódon

Csinódon már javában készülődnek a Gyümölcsoltó Boldogasszony-napi búcsúra. Sepsiszéki Nagy Balázs néprajzos szerint a hagyományok alapján nem a kommunista időkben felfuttatott március 8-a, hanem ez a magyar nők igazi ünnepe.

Húsvét előtt jön a nyugdíj, de az egyszeri támogatás késhet

Az áprilisi nyugdíjakat még húsvét előtt megkapják a jogosultak, a nyugdíjasoknak szánt egyszeri támogatás kifizetése azonban késhet – jelentette ki kedden Florin Manole munkaügyi miniszter.

Átalakul a rezidensképzés: figyelembe veszik, hány orvos megy nyugdíjba

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerint ezután a rendszer demográfiai adatainak figyelembe vételével döntenek majd az évente meghirdetett rezidensorvosi helyek számáról.

Hirdetés
Kéthetes időjárás-előrejelzés: nagyhéten még havazhat is

Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a március 23. és április 5. közötti időszakra vonatkozó kéthetes időjárás-előrejelzését. Esőre most péntekig nem nagyon lehet számítani.

Az energiaárak miatt tovább drágulhatnak az alapélelmiszerek

A magas energia- és szállítási költségek miatt az év végéig tovább nőhet több alapvető élelmiszer ára Romániában. A előrejelzések szerint főként a nagy energiaigényű termékek drágulnak, miközben az infláció lassulására csak mérsékelt esély látszik.

Tízszeres ár, milliós kár: fertőtlenítőkkel és maszkokkal trükköző hálozatra csaptak le

Bukarestben és nyolc megyében több mint 30 helyszínen tartanak házkutatásokat a rendőrök és ügyészek; több céget is azzal gyanúsítanak, hogy fiktív számlázással a valós ár tízszeresére növelték bizonyos fertőtlenítőszerek és orvosi maszkok árát.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!