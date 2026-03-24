Adrenalinfűtött helyzetben találtuk magunkat

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság lövészversenyén tizennyolc újságíró, illetve médiamunkatárs öt különböző próbán mérhette össze tudását és lélekjelenlétét a Dakota Security által kezelt szépvízi lőtéren.
A szervezők idén túlléptek a hagyományos pontlövészeten. Olyan életszerű, taktikai elemekkel tűzdelt feladatokat állítottak össze, amelyek a rendőri munka nehézségeit modellezték.
A versenyt a Román Rendőrség napja, március 25. apropóján szervezték meg, ugyanis több éves hagyománya van már annak, hogy a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság meghívja a sajtó képviselőit egy-egy céllövészeti kupára. A korábbi években sokáig a szécsenyi katonai lőtéren szervezték meg, újabban a szépvízi lőtér vált az esemény helyszínévé, már tavaly is ott tartották meg.
A keddi Barátság Kupán több próbán kellett teljesíteni:
precíziós lövészet: különböző lőfegyverekkel (pisztolyokkal) leadott lövések álló célpontra;
stressz-memória teszt: adrenalinfűtött helyzetben kellett fontos információkat megjegyezni és visszaadni;
fizikai nehezítés: az egyik leglátványosabb feladat során a versenyzőknek „jegesre fagyasztott” kézzel kellett gyorsan megtalálniuk és betölteniük a tárakat.
a lövészetet András Róbert szakmai felügyelete és szigorú biztonsági eligazítása kísérte (védőszemüveg és fülvédő kötelező használata).
„Tartalmas nap ez a mai, amely nemcsak a rendőrségről szól, hanem a barátságról, az állampolgárokról, az emberekről, arról, hogy együtt lehetünk” – fogalmazott Iordan Ştefan Mircea, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság parancsnoka a Barátság Kupa kötetlen megnyitóján. Rövid köszöntője után András Róbert, a szépvízi lőteret kezelő Dakota Security cég vezetője tartott rövid eligazítást, kiemelve, hogy nagyon fontos a biztonsági intézkedések betartása, a szemüveg és fülvédő viselése.
Ezután sorra próbálhatta ki magát a 18 benevezett résztvevő, fele-fele arányban nők és férfiak. Közülük voltak, akik először lőttek fegyverrel.
– osztotta meg a Székelyhonnal az egyik versenyző.
A próbákat követően kiosztották a díjakat, amelyhez hozzájárult a Nemzetközi Rendőrségszövetség (IPA) is.
Útmutatás előzte meg a versenyt a biztonságos fegyverhasználatról
A ünnepségsorozat nem ért véget a lőtéren. A Román Rendőrség napja (március 25.) alkalmából a nagyközönséget is várják egy látványos bemutatóra: szerdán 10 óra 30 perctől Csíkszereda főterén nyílt napot tart a Hargita megyei rendőrség. Az esemény többek között lehetőséget kínál a rendőrség tevékenységének megismerésére azáltal, hogy
Lesznek ugyanakkor gyerekeknek szóló interaktív játékok, valamint rendőrkutyás bemutatók, ugyanakkor megtekinthetők lesznek a szolgálati járművek és felszerelések is.
