Adrenalinfűtött helyzetben találtuk magunkat

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság lövészversenyén tizennyolc újságíró, illetve médiamunkatárs öt különböző próbán mérhette össze tudását és lélekjelenlétét a Dakota Security által kezelt szépvízi lőtéren.

A szervezők idén túlléptek a hagyományos pontlövészeten. Olyan életszerű, taktikai elemekkel tűzdelt feladatokat állítottak össze, amelyek a rendőri munka nehézségeit modellezték.

A versenyt a Román Rendőrség napja, március 25. apropóján szervezték meg, ugyanis több éves hagyománya van már annak, hogy a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság meghívja a sajtó képviselőit egy-egy céllövészeti kupára. A korábbi években sokáig a szécsenyi katonai lőtéren szervezték meg, újabban a szépvízi lőtér vált az esemény helyszínévé, már tavaly is ott tartották meg.