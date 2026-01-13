Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Egészségügyi miniszter: az orvosok fizetéséhez nem szabad hozzányúlni

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter kedden kijelentette, hogy az egészségügyben nem az orvosok és a kisegítő személyzet bérén kell spórolni, a megtakarításokat más területeken kell elérni.

Székelyhon

2026. január 13., 20:412026. január 13., 20:41

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az Antena 3-nak nyilatkozó tárcavezető elmondta, hogy jelenleg zajlik a minisztériumokban a jövő évi költségvetés előkészítése, és szerdán lesz egy tanácskozás is erről a kormánypalotában. Csakhogy

az egészségügyi minisztériumnak gondot okoz, hogy a kormány idén 10 százalékkal csökkentené a közintézmények bérköltségeit.

Rogobete rámutatott: az egészségügyi dolgozók bérezése – különösen az ügyeletek díjazása – már most sem éri el a 2026-ra előírt szintet, miközben számos kórházban munkaerőhiány van, és az orvosok a szükségesnél több ügyeletet vállalnak.

Idézet
Az lenne a csúcs, ha béreket csökkentenénk, miközben nincs elég személyzet az ügyeletek biztosítására”

– fogalmazott a miniszter az Agerpres szemléje szerint.

Hirdetés

A miniszter szerint az egészségügyben legfeljebb

az adminisztratív személyzet bérköltségeit lehetne csökkenteni, a kórházakban dolgozó egészségügyi és kisegítő személyzet fizetéséhez nem szabad hozzányúlni.

Mint mondta, az ágazatban már korábban is több milliárd lejt sikerült megtakarítani, és ebből a pénzből a rendszer működőképesség javítanának.

Rogobete elmondta, hogy még nem tárgyalt a kérdésről a kormányfővel, és a végső döntések a költségvetésről szóló egyeztetések után születnek meg. Hozzátette, hogy csak ezt követően derül ki, hogy milyen mértékű lesz idén az egészségügy finanszírozása.

Belföld Egészségügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Sarkvidéki hideg: mínusz 20 fok alá esett a hőmérséklet Székelyföldön
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Visszakerülhet a Szuperligába az FK Csíkszereda közönségkedvence
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Ez lesz Szász András első Európa-bajnoksága felnőtt szinten
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Sarkvidéki hideg: mínusz 20 fok alá esett a hőmérséklet Székelyföldön
Székelyhon

Sarkvidéki hideg: mínusz 20 fok alá esett a hőmérséklet Székelyföldön
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Székelyhon

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Visszakerülhet a Szuperligába az FK Csíkszereda közönségkedvence
Székely Sport

Visszakerülhet a Szuperligába az FK Csíkszereda közönségkedvence
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Krónika

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Ez lesz Szász András első Európa-bajnoksága felnőtt szinten
Székely Sport

Ez lesz Szász András első Európa-bajnoksága felnőtt szinten
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Nőileg

Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 13., kedd

Antal Árpád: rossz volt a döntések alkalmazásának sorrendje, de az adóemelés elkerülhetetlen lépés volt

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester az adóemeléssel kapcsolatos lakossági felvetésekre reagálva szeretett volna néhány nézőpontot nyomatékosítani: például azt, hogy a városnak kifizetett adókért mi mindent kap a polgár.

Antal Árpád: rossz volt a döntések alkalmazásának sorrendje, de az adóemelés elkerülhetetlen lépés volt
Antal Árpád: rossz volt a döntések alkalmazásának sorrendje, de az adóemelés elkerülhetetlen lépés volt
2026. január 13., kedd

Antal Árpád: rossz volt a döntések alkalmazásának sorrendje, de az adóemelés elkerülhetetlen lépés volt
Hirdetés
2026. január 13., kedd

Meredeken nő a fertőző légúti megbetegedések száma

Az influenzával diagnosztizált betegek száma megtízszereződött a novemberi esetszámokhoz képest, és sok a szövődményként tüdőgyulladássá súlyosbodó légúti megbetegedés is Hargita megyében. A tendencia folytatódása várható.

Meredeken nő a fertőző légúti megbetegedések száma
Meredeken nő a fertőző légúti megbetegedések száma
2026. január 13., kedd

Meredeken nő a fertőző légúti megbetegedések száma
2026. január 13., kedd

Két hajléktalant ölt meg karácsony előtt egy fémrúddal, beismerő vallomást tett az elkövető

A Félixfürdőn karácsony tájékán elkövetett kettős gyilkosság elkövetője egy 29 éves kardói (Cordău) férfi, aki január elsején maga értesítette a rendőrséget arról, hogy két holttestet talált az üdülőhely egyik elhagyott pavilonjában.

Két hajléktalant ölt meg karácsony előtt egy fémrúddal, beismerő vallomást tett az elkövető
Két hajléktalant ölt meg karácsony előtt egy fémrúddal, beismerő vallomást tett az elkövető
2026. január 13., kedd

Két hajléktalant ölt meg karácsony előtt egy fémrúddal, beismerő vallomást tett az elkövető
2026. január 13., kedd

Gázpalack robbant fel egy zilahi tömbházlakásban, egy férfi égési sérüléseket szenvedett, kilencen megsérültek

Gázpalack robbanása okozott tüzet kedden délután zilahi tömbház egyik második emeleti lakásában. Egy ember megsérült, további kilenc lakónak a helyszínen nyújtottak orvosi ellátást – tájékoztatott a Szilágy megyei tűzoltóság.

Gázpalack robbant fel egy zilahi tömbházlakásban, egy férfi égési sérüléseket szenvedett, kilencen megsérültek
Gázpalack robbant fel egy zilahi tömbházlakásban, egy férfi égési sérüléseket szenvedett, kilencen megsérültek
2026. január 13., kedd

Gázpalack robbant fel egy zilahi tömbházlakásban, egy férfi égési sérüléseket szenvedett, kilencen megsérültek
Hirdetés
2026. január 13., kedd

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter

Ilie Bolojan miniszterelnök kedden továbbította Nicușor Dan államfőnek Daniel David oktatási miniszter felmentésére vonatkozó javaslatát.

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
2026. január 13., kedd

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
2026. január 13., kedd

Volt védelmi miniszter: a katonák nem 48 évesen mennek nyugdíjba

A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője, Mihai Fifor, korábbi védelmi miniszter kedden a Facebook-oldalán cáfolta azt az állítást, miszerint a katonák a bírákhoz és ügyészekhez hasonlóan „48 évesen mennek nyugdíjba”.

Volt védelmi miniszter: a katonák nem 48 évesen mennek nyugdíjba
Volt védelmi miniszter: a katonák nem 48 évesen mennek nyugdíjba
2026. január 13., kedd

Volt védelmi miniszter: a katonák nem 48 évesen mennek nyugdíjba
2026. január 13., kedd

Pénzt kérnek a kormánytól a gyergyószentmiklósi víz- és csatornahálózat korszerűsítésének befejezésére

Hosszú évek óta zajló fejlesztések zárulhatnak le Gyergyószentmiklóson: a víz- és a csatornahálózat korszerűsítése is befejeződhet 2026-ban. Az évek folyamán összegyűlt többletköltségekre a fejlesztési minisztériumtól kérnek finanszírozást.

Pénzt kérnek a kormánytól a gyergyószentmiklósi víz- és csatornahálózat korszerűsítésének befejezésére
Pénzt kérnek a kormánytól a gyergyószentmiklósi víz- és csatornahálózat korszerűsítésének befejezésére
2026. január 13., kedd

Pénzt kérnek a kormánytól a gyergyószentmiklósi víz- és csatornahálózat korszerűsítésének befejezésére
Hirdetés
2026. január 13., kedd

Újabb egymilliárd euró érkezhet január végéig a mezőgazdaság számára

Florin Barbu mezőgazdasági miniszter kedden arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy tavaly több mint négymilliárd euró uniós forrás érkezett Romániába a mezőgazdaság számára, és január végéig további egymilliárd euró kifizetésére számítanak.

Újabb egymilliárd euró érkezhet január végéig a mezőgazdaság számára
Újabb egymilliárd euró érkezhet január végéig a mezőgazdaság számára
2026. január 13., kedd

Újabb egymilliárd euró érkezhet január végéig a mezőgazdaság számára
2026. január 13., kedd

Megpróbálta távol tartani az újságírókat a miniszterelnöktől, fizetéslevonással büntették

Fizetéslevonással büntették a kormány sajtóirodájának azt a munkatársát, aki tavaly november végén megpróbálta távol tartani az újságírókat a miniszterelnöktől, hogy ne tudjanak kérdést feltenni Ilie Bolojannak.

Megpróbálta távol tartani az újságírókat a miniszterelnöktől, fizetéslevonással büntették
Megpróbálta távol tartani az újságírókat a miniszterelnöktől, fizetéslevonással büntették
2026. január 13., kedd

Megpróbálta távol tartani az újságírókat a miniszterelnöktől, fizetéslevonással büntették
2026. január 13., kedd

Ilyen gyorsan fagy meg a víz Hargita megyében az idei leghidegebb napon – videó

Látványos kísérlettel mutatták be a Hargita megyei hegyi csendőrök, hogy milyen gyorsan fagy meg a víz mínusz 17 Celsius-fokban.

Ilyen gyorsan fagy meg a víz Hargita megyében az idei leghidegebb napon – videó
Ilyen gyorsan fagy meg a víz Hargita megyében az idei leghidegebb napon – videó
2026. január 13., kedd

Ilyen gyorsan fagy meg a víz Hargita megyében az idei leghidegebb napon – videó
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!