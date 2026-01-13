Egészségügyi miniszter: az orvosok fizetéséhez nem szabad hozzányúlni

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter kedden kijelentette, hogy az egészségügyben nem az orvosok és a kisegítő személyzet bérén kell spórolni, a megtakarításokat más területeken kell elérni.

Az Antena 3-nak nyilatkozó tárcavezető elmondta, hogy jelenleg zajlik a minisztériumokban a jövő évi költségvetés előkészítése, és szerdán lesz egy tanácskozás is erről a kormánypalotában. Csakhogy

az egészségügyi minisztériumnak gondot okoz, hogy a kormány idén 10 százalékkal csökkentené a közintézmények bérköltségeit.

Rogobete rámutatott: az egészségügyi dolgozók bérezése – különösen az ügyeletek díjazása – már most sem éri el a 2026-ra előírt szintet, miközben számos kórházban munkaerőhiány van, és az orvosok a szükségesnél több ügyeletet vállalnak.

Az lenne a csúcs, ha béreket csökkentenénk, miközben nincs elég személyzet az ügyeletek biztosítására”

az adminisztratív személyzet bérköltségeit lehetne csökkenteni, a kórházakban dolgozó egészségügyi és kisegítő személyzet fizetéséhez nem szabad hozzányúlni.

Mint mondta, az ágazatban már korábban is több milliárd lejt sikerült megtakarítani, és ebből a pénzből a rendszer működőképesség javítanának.

Rogobete elmondta, hogy még nem tárgyalt a kérdésről a kormányfővel, és a végső döntések a költségvetésről szóló egyeztetések után születnek meg. Hozzátette, hogy csak ezt követően derül ki, hogy milyen mértékű lesz idén az egészségügy finanszírozása.