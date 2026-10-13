Dróntámadás a bolgár partoknál – két hajót eltaláltak, az egyik elsüllyedt

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Ismeretlen eredetű drónok csapódtak be két hajóba a Fekete-tengeren Bulgária partjainál ma reggel, az egyiket elsüllyesztették, és mentőakciókat indítottak – közölte Rumen Radev, Bulgária miniszterelnöke.
Az elsüllyedt hajóból egy embert sikerült kimenteni, a másikból pedig 15 embert mentettek. A támadás pontosan egy héttel egy hasonló incidens után történt , amelyben az egyik hajó a fedélzetén lévő legénységgel együtt elsüllyedt, a másikat pedig evakuálták, 18 embert mentve ki onnan.
A bolgár miniszterelnök a támadásokat „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte, és kijelentette, hogy segítséget fog kérni a NATO-tól és az Európai Uniótól.
Mint fogalmazott: bár egyelőre nincsenek „egyértelmű és meggyőző bizonyítékok a felelősség megállapítására”, „a logika azt sugallja, hogy az eredmény az Orosz Föderáció javát szolgálja”. Az incidenst követően berendelte Oroszország legfőbb diplomatáját.
Elfogadhatatlannak nevezték és elítélték a Bulgária partjainál történt keddi dróntámadást az Európai Unió intézményeinek vezetői.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán közzétett üzenetében azt írta, hogy
Az incidens felelőseit felelősségre kell vonni – hangoztatta az uniós bizottság vezetője.
António Costa, az Európai Tanács elnöke kijelentette, hogy teljes mértékben elfogadhatatlanok az egyre gyakoribbá váló, a polgári hajózás és a kereskedelmi hajók ellen a Fekete-tengeren elkövetett támadások. Továbbá közölte: a tagállami vezetők a csütörtökön kezdődő, kétnapos találkozó alkalmával foglalkozni fognak a kialakult helyzettel, valamint Oroszország fokozódó hibrid hadviselési tevékenységével.
Egy héttel ezelőtt ismeretlen eredetű drónok két másik kereskedelmi hajót is megtámadtak Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében, a Fekete-tengeren.
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