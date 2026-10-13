Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Dróntámadás a bolgár partoknál – két hajót eltaláltak, az egyik elsüllyedt

• Fotó: Pexels

Fotó: Pexels

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ismeretlen eredetű drónok csapódtak be két hajóba a Fekete-tengeren Bulgária partjainál ma reggel, az egyiket elsüllyesztették, és mentőakciókat indítottak – közölte Rumen Radev, Bulgária miniszterelnöke.

Székelyhon

2026. október 13., 15:152026. október 13., 15:15

Az elsüllyedt hajóból egy embert sikerült kimenteni, a másikból pedig 15 embert mentettek. A támadás pontosan egy héttel egy hasonló incidens után történt , amelyben az egyik hajó a fedélzetén lévő legénységgel együtt elsüllyedt, a másikat pedig evakuálták, 18 embert mentve ki onnan.

Hirdetés

A bolgár miniszterelnök a támadásokat „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte, és kijelentette, hogy segítséget fog kérni a NATO-tól és az Európai Uniótól.

Mint fogalmazott: bár egyelőre nincsenek „egyértelmű és meggyőző bizonyítékok a felelősség megállapítására”, „a logika azt sugallja, hogy az eredmény az Orosz Föderáció javát szolgálja”. Az incidenst követően berendelte Oroszország legfőbb diplomatáját.

Az Európai Unió vezetői is elítélik az újabb támadást

Elfogadhatatlannak nevezték és elítélték a Bulgária partjainál történt keddi dróntámadást az Európai Unió intézményeinek vezetői.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán közzétett üzenetében azt írta, hogy

a dróntámadások nem csak a hajókon szolgáló tengerészek életét veszélyeztetik, hanem a Fekete-tenger biztonságát is fenyegetik.

Az incidens felelőseit felelősségre kell vonni – hangoztatta az uniós bizottság vezetője.

António Costa, az Európai Tanács elnöke kijelentette, hogy teljes mértékben elfogadhatatlanok az egyre gyakoribbá váló, a polgári hajózás és a kereskedelmi hajók ellen a Fekete-tengeren elkövetett támadások. Továbbá közölte: a tagállami vezetők a csütörtökön kezdődő, kétnapos találkozó alkalmával foglalkozni fognak a kialakult helyzettel, valamint Oroszország fokozódó hibrid hadviselési tevékenységével.

A két hajó elleni támadások a bolgár partoktól 29, illetve 27,5 kilométerre történtek.

Egy héttel ezelőtt ismeretlen eredetű drónok két másik kereskedelmi hajót is megtámadtak Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében, a Fekete-tengeren.

Külföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A játszótérhez már nagyok, hát kikértek két sört a fiatalok: még a szüleiket is megbüntették
Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy elkezdjék a mezőgazdasági támogatások előlegeinek kifizetését
Kitömte ellenfelét Szentkatolna és Barót, megszületett az első csernátoni siker
Szerelem a raktérben: így járt túl a Securitate eszén az erdélyi lány és az angol kamionsofőr
Gólzáporos győzelmet aratott a Kereszthegy
Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
A játszótérhez már nagyok, hát kikértek két sört a fiatalok: még a szüleiket is megbüntették
Székelyhon

A játszótérhez már nagyok, hát kikértek két sört a fiatalok: még a szüleiket is megbüntették
Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy elkezdjék a mezőgazdasági támogatások előlegeinek kifizetését
Székelyhon

Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy elkezdjék a mezőgazdasági támogatások előlegeinek kifizetését
Kitömte ellenfelét Szentkatolna és Barót, megszületett az első csernátoni siker
Székely Sport

Kitömte ellenfelét Szentkatolna és Barót, megszületett az első csernátoni siker
Szerelem a raktérben: így járt túl a Securitate eszén az erdélyi lány és az angol kamionsofőr
Krónika

Szerelem a raktérben: így járt túl a Securitate eszén az erdélyi lány és az angol kamionsofőr
Gólzáporos győzelmet aratott a Kereszthegy
Székely Sport

Gólzáporos győzelmet aratott a Kereszthegy
Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Nőileg

Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 13., kedd

Románia volt elnöke is elmondta, hogy milyen kormányt lehetne alakítani

Traian Băsescu volt államfő szerint már csak két lehetőség maradt arra, hogy Romániának viszonylag stabil kormánya legyen: nemzeti egységkormány alakítása vagy előre hozott parlamenti választások.

Románia volt elnöke is elmondta, hogy milyen kormányt lehetne alakítani
Románia volt elnöke is elmondta, hogy milyen kormányt lehetne alakítani
2026. október 13., kedd

Románia volt elnöke is elmondta, hogy milyen kormányt lehetne alakítani
Hirdetés
2026. október 13., kedd

Szabadulhat a fogdából, házi őrizetbe kerülhet Călin Georgescu

A bukaresti törvényszék kedden házi őrizetre enyhítette a Călin Georgescu volt elnökjelölt elleni kényszerintézkedést. A döntés nem jogerős.

Szabadulhat a fogdából, házi őrizetbe kerülhet Călin Georgescu
Szabadulhat a fogdából, házi őrizetbe kerülhet Călin Georgescu
2026. október 13., kedd

Szabadulhat a fogdából, házi őrizetbe kerülhet Călin Georgescu
2026. október 13., kedd

Niculescu már összeállította egy lehetséges technokrata kormány minisztereinek listáját

Luca Niculescu kedden kijelentette, hogy bízik a kormányalakítás sikerében, és továbbra is három lehetőséggel számol: egy tisztán politikai, egy vegyes, vagy egy teljesen technokrata kabinettel.

Niculescu már összeállította egy lehetséges technokrata kormány minisztereinek listáját
Niculescu már összeállította egy lehetséges technokrata kormány minisztereinek listáját
2026. október 13., kedd

Niculescu már összeállította egy lehetséges technokrata kormány minisztereinek listáját
2026. október 13., kedd

Cseke Attila: két-három héten belül működésképtelenné válhat az egészségügyi rendszer

Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter kedden arra figyelmeztetett, hogy költségvetés-kiigazítás nélkül két-három héten belül működésképtelenné válhat a romániai egészségügyi rendszer.

Cseke Attila: két-három héten belül működésképtelenné válhat az egészségügyi rendszer
Cseke Attila: két-három héten belül működésképtelenné válhat az egészségügyi rendszer
2026. október 13., kedd

Cseke Attila: két-három héten belül működésképtelenné válhat az egészségügyi rendszer
Hirdetés
2026. október 13., kedd

Megérkezett a támogatás: több mint ötezer méhész kapott pénzt

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) hétfőn összesen 51,814 millió lejt utalt át 5369 támogatásra jogosult méhésznek a 2026-os évre – közölte kedden az intézmény.

Megérkezett a támogatás: több mint ötezer méhész kapott pénzt
Megérkezett a támogatás: több mint ötezer méhész kapott pénzt
2026. október 13., kedd

Megérkezett a támogatás: több mint ötezer méhész kapott pénzt
2026. október 13., kedd

Pepco- és Tedi-konkurenciának számító dán vegyesboltlánc lép be a romániai piacra

Belép a román piacra a dán vegyesboltlánc, a Flying Tiger – írja a profit.ro gazdasági hírportál.

Pepco- és Tedi-konkurenciának számító dán vegyesboltlánc lép be a romániai piacra
Pepco- és Tedi-konkurenciának számító dán vegyesboltlánc lép be a romániai piacra
2026. október 13., kedd

Pepco- és Tedi-konkurenciának számító dán vegyesboltlánc lép be a romániai piacra
2026. október 13., kedd

Airsoft fegyvereket alakítottak lőfegyverré – őrizetbe kerültek

Őrizetbe vettek hat férfit, akiknél légfegyverből átalakított lőfegyvereket találtak – közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.

Airsoft fegyvereket alakítottak lőfegyverré – őrizetbe kerültek
Airsoft fegyvereket alakítottak lőfegyverré – őrizetbe kerültek
2026. október 13., kedd

Airsoft fegyvereket alakítottak lőfegyverré – őrizetbe kerültek
Hirdetés
2026. október 13., kedd

A PNL elnökét győzködi a PSD elnöke, hogy vegyen részt egy felelős kormány létrehozásában

Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt elnöke hétfő este felkérte Ilie Bolojan ügyvivő kormányfőt, hogy vegyen részt egy felelős kormány létrehozásában, amely lehetőséget adna számára, hogy helyrehozza a saját kormánya által okozott gondokat is.

A PNL elnökét győzködi a PSD elnöke, hogy vegyen részt egy felelős kormány létrehozásában
A PNL elnökét győzködi a PSD elnöke, hogy vegyen részt egy felelős kormány létrehozásában
2026. október 13., kedd

A PNL elnökét győzködi a PSD elnöke, hogy vegyen részt egy felelős kormány létrehozásában
2026. október 13., kedd

Több mint tízezer lej a különbség a legnagyobb és a legkisebb átlagbér között

Júliushoz képest augusztusban 132 lejjel (2,3 százalékkal) 5688 lejre csökkent a nettó átlagbér Romániában – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Több mint tízezer lej a különbség a legnagyobb és a legkisebb átlagbér között
Több mint tízezer lej a különbség a legnagyobb és a legkisebb átlagbér között
2026. október 13., kedd

Több mint tízezer lej a különbség a legnagyobb és a legkisebb átlagbér között
2026. október 13., kedd

Az üzemanyag és a lakbérek drágultak a legnagyobb mértékben tavaly ilyenkorhoz képest

A lakbérek, a gázolaj és benzin drágult a legnagyobb mértékben Romániában szeptemberben az egy évvel korábbihoz képest, míg a burgonya, a friss gyümölcsök és a kukoricaliszt ára csökkent a leginkább.

Az üzemanyag és a lakbérek drágultak a legnagyobb mértékben tavaly ilyenkorhoz képest
Az üzemanyag és a lakbérek drágultak a legnagyobb mértékben tavaly ilyenkorhoz képest
2026. október 13., kedd

Az üzemanyag és a lakbérek drágultak a legnagyobb mértékben tavaly ilyenkorhoz képest
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!