Dróntámadás a bolgár partoknál – két hajót eltaláltak, az egyik elsüllyedt

Ismeretlen eredetű drónok csapódtak be két hajóba a Fekete-tengeren Bulgária partjainál ma reggel, az egyiket elsüllyesztették, és mentőakciókat indítottak – közölte Rumen Radev, Bulgária miniszterelnöke.

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Az elsüllyedt hajóból egy embert sikerült kimenteni, a másikból pedig 15 embert mentettek. A támadás pontosan egy héttel egy hasonló incidens után történt , amelyben az egyik hajó a fedélzetén lévő legénységgel együtt elsüllyedt, a másikat pedig evakuálták, 18 embert mentve ki onnan.

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A bolgár miniszterelnök a támadásokat „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte, és kijelentette, hogy segítséget fog kérni a NATO-tól és az Európai Uniótól.

Mint fogalmazott: bár egyelőre nincsenek „egyértelmű és meggyőző bizonyítékok a felelősség megállapítására”, „a logika azt sugallja, hogy az eredmény az Orosz Föderáció javát szolgálja”. Az incidenst követően berendelte Oroszország legfőbb diplomatáját.

Az Európai Unió vezetői is elítélik az újabb támadást

Elfogadhatatlannak nevezték és elítélték a Bulgária partjainál történt keddi dróntámadást az Európai Unió intézményeinek vezetői.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán közzétett üzenetében azt írta, hogy