Dr. Kraft Zsolt: a medicina félkatonaság

A beteg vizsgálata nem helyettesíthető technológiával, az empátia pedig alapkövetelmény – vélekedik dr. Kraft Zsolt, aki számára a pontosság, a precizitás, a kimondott szó szentsége mindig is fontos volt. Az ő nevéhez fűződik a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház ortopédia-traumatológia osztályának létrehozása. Az osztály alapító, nyugalmazott főorvosa számára a generációkon átívelő orvosi hagyomány nemcsak örökség, hanem továbbadandó felelősség is – vele beszélgettünk szakmai alázatról és a régi időkről.
– Úgy fogalmazott, hogy kicsit furcsa embernek találták. Mire gondolt?
– Nem mindenki szereti a pontosságot, számomra pedig a pontosság igen fontos. Ordo est anima rerum, azaz rend a lelke mindennek – szoktam mondani, s én úgy is élek. A mai világban ez kicsit szokatlan.
– Másként volt régen?
– Más volt a felfogás, a nevelés, a mi generációnk kicsit más volt. Mi nagyon sok mindenen mentünk át. Az 50-esek sok mindent megértek: a háború utáni időt, a kommunizmust, annak a beteljesítését, bukását, az óriási informatikai forradalmat.
– Apropó, informatikai forradalom. Önnek mennyire sikerült könnyedén megbirkózni az újdonságokkal?
– Kénytelen voltam elfogadni, így elfogadtam, hiszen az orvosi munkát már a 2000-es években nem lehetett másként végezni. Amikor először jártam továbbképzésen Magyarországon a kilencvenes években, ott már akkor számítógépes rendszer volt. Nem sok idő telt el, és ugyanaz jelent meg nálunk is, ezért muszáj volt a digitalizációt megszokni.
– Milyen gyermekkora volt?
– Jó. Marosvásárhelyen születtem 1951-ben, édesapám tanársegéd volt a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem fül-orr-gégészeti klinikáján. 1957-ben, amikor az átszervezések voltak az egyetemen, bizonyos embereknek onnan menniük kellett, köztük neki is, mert kulák lány volt a felesége. Így kerültünk Csíkszeredába. 1958-ban itt kezdtem az elemi iskolát, majd 1970-ben az akkori Matematika–Fizika Líceumban, a mai Márton Áron Főgimnáziumban érettségiztem. Általában a nyarakat a nagyszülőknél töltöttem. Ennek egyik oka az volt, hogy mivel a Maros mentén az időjárás is kedvezőbb volt, óriási kertünk, gyümölcsösünk volt, a másik pedig az, hogy kellett segíteni a nagyszülőknek a gazdálkodásban.
Szerettem iskolába járni, szerettem tanulni, rengeteget olvastam, sportoltam, és szüleim jóvoltából sokat jártunk színházba. Azokban az időkben nagyobb volt a fegyelem, a biztonság, volt összetartás. Elítéljük utólag a pionírokat és a KISZ-mozgalmat, de annak is megvoltak a maga szép oldalai: a pionírtáborok, a KISZ-rendezvények, a bulik, az előadások. Én azokra szívesen emlékszem vissza. Rend volt, sokkal nagyobb hangsúlyt fektettek a tanulásra, az iskolában kaptunk egy általános műveltséget. Volt egy rendszer, ami működött. Olyan kiváló tanáraim voltak, mint Deák Gyuszi bácsi, Márton Árpád, Gaál András, Kovács Katalin, akikkel utólag szoros barátságba kerültem.
– Gyermekként mit érzékelt abból, hogy az édesapját eltávolították a munkahelyéről, új otthonra kellett lelni?
– Az volt az érdekessége, hogy jött a teherautó, össze kellett csomagolni a bútort, és elhozni Csíkszeredába. Elvittek egy helyre Zsögödbe, ahol ki volt jelölve nekünk a lakás. Édesapám már a költözés előtti nyáron Csíkszeredában dolgozott, a kórházban lakott.
Akkor akadt kis nehézség, amikor felkerültem hatodik osztálytól a Matematika–Fizika Líceumba, és bizony télen is gyalog jártunk iskolába Zsögödből. Akkoriban keményebb telek voltak, nagy hóval, jó egy órába is beletelt, amíg eljutottam az iskolába. Persze nem én voltam az egyetlen, aki ebben a hajóban evezett. Szoktam mondani, hogy a mai gyerekeknek nincs lábuk, mert mindenkit az iskola kapujába visznek, és ha tehetnék, bevinnék az osztályterembe, a padba. Szerettem tanulni, korán rájöttem arra, hogy a tudás hatalom.
Rájöttem, ha tudok, akkor nincs pardon. Tizenkettedik osztályosként, ballagás előtt három nappal Románia történeleméből nem volt szóbeli jegyem. A tanárnő nem kedvelte édesanyámat, ezt velem éreztette. Az egész éves tananyagból kérdezett, tíz kérdés után karba tettem a kezem, és magyarul mondtam neki – mert román osztályban voltam –, hogy bármit kérdezhet a tananyagból, engem nem tud megfogni.
– Itt azért álljunk meg egy percre. Hogy került román osztályba?
– Érdekes történet. Hatodik osztálytól román osztályban tanultam. Nem volt elég román anyanyelvű diák, hogy két román tannyelvű osztály működtessenek, ezért
Orvos-, tanár-, mérnökgyerekek voltunk többnyire az osztályban összesen 32-en, akik közül hat volt román. Arról nem is beszélek, hogy megkezdődött az iskola, és volt olyan tanár, akinél jobban tudtam románul. Mivel minden vakációban Görgényszentimrén voltam, és a falu vegyes lakosságú volt, megtanultam az ottani tájszólásban románul beszélni. Tízéves koromban folyékonyan beszéltem a nyelvet.
– Mi határozta meg a pályaválasztását? Mennyiben volt ebben benne az édesapja személyisége?
– Édesapám is orvos volt, és mikor bejelentettem, hogy az orvosira fogok felvételizni, annyit mondott: fiam, nem tanultál az én káromból. Ha szólt a telefon, márpedig szólt, menni kellett, éjszaka, délután, este. Nem volt megállás. Nagyon szerettem a matematikát, tizenkettedikesen országos matekolimpián vettem részt, a matektanárnőm nem akarta elhinni, hogy orvosira készülök.
Érdekes, hogy országszinten számtalan olyan eset volt, amikor magyar diákok román iskolába kényszerültek, és egyetemre bejutva a magyar szekciót jelölték meg. Baj is lett belőle, mert eltelt egy hét, s kiderült, hogy az évfolyamunk kétharmada a magyar szekciót jelölte be. Nézegetni kezdték, hogy kik írtak ezek közül románul, s így derült ki, hogy több mint harmincan román nyelven felvételiztünk. Behívtak a dékánátusra, azt mondták, hogy félrevezettük, becsaptuk őket. Szerencsére köztünk volt az akkori szatmári első titkár lánya, aki ugyanebben a hajóban evezett, mint mi, és nem hagyta magát. Megúsztuk, csend lett, de többet ezt a hibát a marosvásárhelyi egyetemen nem követték el. Az átállás viszont román nyelvről magyar nyelvre sokkal, de sokkal nehezebb volt, mint annak idején ötödikből hatodikba magyarról román nyelvre. Nem ismertük a kifejezéseket. Egy jó év után sikerült átállni. Később
Mikor főorvosi vizsgán voltam Bukarestben, a kiértékelésen az egyik professzor meg is jegyezte a kollégáknak: szégyelljék magukat, hogy a 64 kolléga közül a legszebb irodalmi román nyelvet egy magyar nemzetiségű beszéli.
– És a szakosodásnak mi a története?
– Engem első pillanattól a sebészet érdekelt, imádtam boncolni, nagyon szerettem az anatómiát, végig jól teljesítettem, tanulmányi ösztöndíjas voltam. Minden vakációban két hónapot a csíkszeredai kórházban töltöttem, ahol először ápolóként, majd asszisztensként alkalmaztak.
A sebészet volt a mindenem. Ötödév után versenyvizsgával lehetett elfoglalni az egyetemen három évre gyakornoki állást, amelynek volt sebészeti és belgyógyászati profilja, illetve laborprofilja. A három szak 13 helyére az évfolyamról 50-en jelentkeztünk. Fehér hollóként bekerültem a hat közé, akik a sebészetet választottuk, ezért ott maradtam Marosvásárhelyen három évre, a többieket kihelyezték körorvosnak. Mentesültem a körorvosi szolgálat alól, katonának sem vittek el az alatt az idő alatt.
Ennek is több vetülete volt. Hatodéves diákként az ortopédián kezdtem a gyakornokságot – megjegyzendő, hogy mentesültünk az óralátogatástól, csak vizsgakötelesek voltunk. Amikor a klinikára kerültem, az szakember szempontjából a földre került. Betegség miatt két főorvos ideiglenesen kiesett a csapatból, egy külföldre ment tanulmányi útra. Tragédia egy klinika életében, amikor három ember esik ki az ügyeleti rendből. Engem hatodéves diákként három hónap elteltével beosztottak ügyeletezni, bedobtak a mélyvízbe, de megálltam a helyem. Megszerettem, és gondolkodni kezdtem: az országban rengeteg sebész volt, míg 1976-ban összesen 90 ortopéd traumatológus szakorvosról tudtunk. Következett a szekundervizsga Bukarestben 1978 nyarán, ugyanis egyetlen helyen lehetett vizsgázni, és meg volt hirdetve a csíkszeredai kórház ortopédiai állása. A sebészeti profilú helyekre voltunk kb. 600-an, 300-an megírtuk az átmenő jegyet, és volt számunkra 200 hely. Felosztottak, mentünk szóbelizni, gyakorlati vizsgára, majd a média alapján kellett választani posztot. Tizedikként választottam, ajánlották, hogy válasszam Gyulafehérváron vagy Nagyszebenben a sebészetet, Brassóban a nőgyógyászatot, de
Abban az időben kötelező módon egy évet szekundárként kellett dolgozni, tanulni Bukarestben, én a Brâncovenescu Klinikán voltam, amely nem sokkal előtte két egységre szakadt, és nem volt elég szakorvos az ügyeleti rend lefedésére. A kórház igazgatója mellé kerültem szekundárnak, volt egy húszágyas osztálya, és az egész osztályt én intéztem, mert ő állandóan foglalt volt. Két hónap után felajánlották, hogy legyek ügyeletvezető, hála a marosvásárhelyi hároméves tapasztalatomnak.
Az egy év lejártával Marosvásárhelyen folytattam a képzésemet, és 1981-ben sikeres szakvizsga után hazakerültem, és elfoglaltam az ortopéd-traumatológus helyet a csíkszeredai kórházban. Ketten voltunk Pompiliu Dumitriu doktorral, felváltva dolgoztunk: egyik a járóbeteg-rendelőben, a másik az osztályon, minden hónapban cseréltünk. Jött a változás, utána Pompiliu doktor megbetegedett, ott maradtam egyedül. Két évig még szabadságra is alig engedtek el. De átvészeltem azt is. Felépülése után jó ideig csak a járóbeteg-rendelőben tevékenykedett. 1990-ben letettem a főorvosi vizsgát és 2004-ben az osztályvezetőit.
– Megbánta-e valaha, hogy nem tartott ki a sebészet mellett?
– Soha. A szülészetet leszámítva nagyon kevés orvosi szakmában van ennyi sikerélmény, mint az ortopédia-traumatológia területén. Persze megvan a nehézsége is, nagyon húzós szakma, óriási a felelősség, de a sikerélmény mindig motivál.
– Milyen volt a nyolcvanas évek elején Csíkszeredában orvosnak lenni?
– Nagyon megbecsült szakmának számított. Nagyon jó kollégáim voltak, a sebészeti osztály keretében voltak az ortopédia és az urológia kórtermek. Jó volt a hangulat, nehéz, de szép idők voltak. Az orvosok iránt volt egy általános tisztelet, még a pártfunkcionáriusok részéről is.
– Az ön neve fogalom Csíkszeredában. A szakmai tudás mellett pedig ott van az emberség. Azt hiszem, ezt a szakmát csak így lehet, így érdemes művelni.
– Közel harmincezer műtétet végeztem el, Csíkszeredában dolgoztam 1981-től 2021-ig, amíg be nem töltöttem a hetven évet. Mai napig dolgozom magánpraxisban. Az emberségesség és pontosság nálunk családi örökség, és ez érvényes a gyerekeimre is (dr. Kraft Hunor szülész-nőgyógyász főorvos, Kraft Noémi, a Csiki Játékszín ügyelője – szerk. megj.). Nemcsak orvosként álltam meg a helyemet.
Alapító tagja voltam az Orvosi Kollégiumnak, amelynek három mandátumon keresztül voltam alelnöke, gazdasági felelőse. Kongresszusokat, orvosbálokat szerveztem. Nagyon jó kapcsolatot ápoltam a magyarországi kollégákkal, rendszeresen jártam továbbképzőre. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal több mint harminc éven keresztül működtem együtt, a mai napig is tart a kapcsolat.
– Mire a legbüszkébb?
– Arra vagyok a legbüszkébb, hogy kitartottunk, mert voltak nagyon-nagyon nehéz idők, és a gyerekeim is hazajöttek. Csodálkozom mindenkin, aki képes elmenni, és itt hagyni a szülőföldjét. Magyarországi továbbképzőkön nem egyszer hallottam a hátam mögött megjegyzést, hogy „itt megy az oláh doktor”.
Fiam Aszklépioszt, lányom Tháliát és Melpomenét „szolgálja”. Azt is tudni kell – és büszkeséggel tölt el –, hogy a csíkszeredai kórházban édesapám alapította a fül-orr-gégészeti osztályt, amelynek egészen nyugdíjazásáig osztályvezető főorvosa volt. És ne felejtsük el, hogy a mai Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban lett egy ortopédia-traumatológia osztály, és ehhez keményen hozzájárultam. Nyugdíjba vonulásomkor hat orvoskolléga maradt a harmincágyas osztályon. Több kitüntetésem van, de kettőre különösen büszke vagyok. A Pápai Páriz Ferenc Alapítvány életműdíja az egyik, a másik Ádler János által adományozott Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetése.
– Még megmaradt a magánrendelés, három unokája van, mesélte, hogy szeret utazni, fényképezni, olvasni, érdeklik a művészetek. Nem unatkozik…
– Rengeteget olvastam. Nem véletlenül van körülöttem ennyi könyv: magyar, francia, angol, orosz stb. irodalom. Rengeteg a regényes életrajz, művészettörténet, útikönyv. Imádom a művészetet, a történelmet, a földrajzot. Annak idején Verne Gyulával „utaztam” körbe a Földet. Most is rendszeresen olvasok, csak más az érdeklődésem. Nagyon szeretek fényképezni. Tízéves koromban kezdtem, megvan az összes fényképezőgépem az elsőtől kezdve, és mindegyik működik. A kilencvenes években vásároltam először videokamerát. Külső merevlemezeken tárolok több mint 200 ezer fényképet, beleértve több száz digitalizált fekete-fehér és színes negatívot, több ezer színes diapozitívot is, párszáz óra videó, amit én fel is dolgoztam, rendszereztem.
Hál’ Istennek megadatott, hogy elég sok helyre eljutottunk. Hatvannyolc országban jártam, harminc szigeten, vagy százharmincszor repültem. A Metropolitan múzeum kivételével láttam a világ híres képtárait és nagy múzeumait. Végijártam a Kárpátokat, és igyekeztem az ország szépségeit felfedezni. Nem panaszkodom, jó életem volt, bár egész életemben hihetetlenül sokat dolgoztam. Ehhez viszont kellett egy nagyon jó családi háttér. Azt szokták mondani, hogy minden sikeres férfi mögött egy nő áll, és ez valóban így van. Itthon teljes támogatást kaptam minden téren. A kórházban nagy odafigyeléssel választottam ki a munkatársaimat, olyan főasszisztensnőm volt, mint egy őrmester. Rendet tartott, nem tűrtem a rendetlenséget. Azt tartottam mindig, hogy
– Az ifjú orvosnemzedéknek milyen tanácsot fogalmazna meg?
– Legyenek több empátiával a betegek iránt. Próbálják elképzelni magukat a helyükben, mert kiszolgáltatott embernek lenni nagyon nehéz. Gondoljanak vissza arra, amit hatodéven tanítottak orvosi etikából.
Annak idején nekem úgy tanították, hogy „kolléga úr, amikor bejön a beteg a rendelőbe, abból, hogy hogy köszön vagy nem köszön, tudnia kell, hogy hogyan beszéljen vele”.
Ott vannak a serdülők, akikhez ha nem megfelelőképpen közeledsz, soha nem fog neked megnyílni. Van olyan beteg, aki visszajön fél évvel hamarabb a kelleténél. Kérdezem, miért jött vissza, csak nincs valami baj? Azt válaszolta: amikor idejövök a doktor úrhoz, megnyugszom.
– ezért is fontos számomra ez a József Attila idézet.
Interjúnk először lapcsaládunk hetilapjában, a Heti Hírmondóban jelent meg.
szóljon hozzá!