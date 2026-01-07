Csíkszeredában fényfestés emlékeztet a madéfalvi veszedelemre

A székely zászló színeivel világították meg a madéfalvi veszedelem 262. évfordulója alkalmából a csíkszeredai Mikó-várat január 7-án este. Fotókon mutatjuk.

A Mikó-várnál a fényfestéssel a több száz lemészárolt áldozatra emlékeztek, ugyanakkor arra a több ezer székely honfitársunkra is, akik Moldvában, Bukovinában kényszerültek letelepedni.

