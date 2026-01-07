Csíkszeredában fényfestés emlékeztet a madéfalvi veszedelemre

A székely zászló színeivel világították meg a madéfalvi veszedelem 262. évfordulója alkalmából a csíkszeredai Mikó-várat január 7-án este. Fotókon mutatjuk.
2026. január 07., 19:142026. január 07., 19:14
2026. január 07., 19:482026. január 07., 19:48
Fotó: Pinti Attila
A Mikó-várnál a fényfestéssel a több száz lemészárolt áldozatra emlékeztek, ugyanakkor arra a több ezer székely honfitársunkra is, akik Moldvában, Bukovinában kényszerültek letelepedni.
A madéfalvi vérengzés áldozataira emlékeztek szerdán Madéfalván, a tragikus történelmi esemény 262-ik évfordulóján. Mint elhangzott: a nagyhatalmi kegyetlenség akkori elrettentő példája a mai háborús eseményekben is tetten érhető.
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
