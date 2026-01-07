A madéfalvi vérengzés áldozataira emlékeztek szerdán Madéfalván, a tragikus történelmi esemény 262-ik évfordulóján. Mint elhangzott: a nagyhatalmi kegyetlenség akkori elrettentő példája a mai háborús eseményekben is tetten érhető.
Fotó: Borbély Fanni
A madéfalvi vérengzés áldozataira emlékeztek szerdán Madéfalván, a tragikus történelmi esemény 262-ik évfordulóján. Mint elhangzott: a nagyhatalmi kegyetlenség akkori elrettentő példája a mai háborús eseményekben is tetten érhető.
Arról a napról emlékeztek meg a madéfalvi Siculicidium emlékműnél január 7-én, amelyen a vérontást választotta a bécsi udvar a megegyezés helyett.
Fotó: Borbély Fanni
„A történet úgy gondolom, hogy nem új. Napjainkban is látjuk, hogy egy nagyhatalom egy másik békés ország együttélésébe szól bele.
– vont párhuzamot a múlt eseményei és a jelen történései között Szentes Csaba madéfalvi polgármester, amikor a megemlékező közösséghez szólt.
Fotó: Borbély Fanni
Arról is beszélt, hogy ez az emlékhely és az itt összegyűlt közösség erőt ad, ahol a múltból lehet töltekezni.
– fogalmazott.
Nacsa Lőrinc, magyarországi nemzetpolitikáért felelős államtitkár is részt vett a megemlékezésen
Fotó: Borbély Fanni
Nacsa Lőrinc, Magyarország kormányának nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a megemlékezés díszmeghívottja arról beszélt, hogy több mint egy negyed évezred választ el a január 7-i eseményektől. 1764. január 7-én a birodalom hosszas megfélemlítés, kényszerítés után az egyetértés keresésére vérontással válaszolt.
„Az akkori bécsi hatalmasok, férfiak, nők és gyermekek ellen fordították fegyvereiket (…)
– mondta. Hozzátette, mi, magyarok közelebb vagyunk egymáshoz, szorosabb szövetségben, mint bármikor az elmúlt évszázadban.
Fotó: Borbély Fanni
„Nemzeti összetartozásunk reménységet és jövőt is jelent a magyarság számára. Reménységet arra, hogy ha ma összefogunk, akkor képesek vagyunk megóvni családjainkat és szülőföldünket.
– fogalmazott. Kiemelte:
„A szimbólumainkat, nyelvünket, intézményeinket támadóknak pedig innen üzenjük, hogy hiába próbálkoznak,
– hangsúlyozta az államtitkár.
Fotó: Borbély Fanni
Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes szintén felszólalt a megemlékezésen, ugyancsak összevetve a madéfalvi veszedelmet a jelenlegi háborús helyzettel. Mint kifejtette: a nagyhatalmak megteszik amit megtehetnek, a gyengék pedig elszenvedik amit muszáj, ez egy realista megközelítése a történelemnek.
– fogalmazott. Hozzátette: nincs még olyan nép, amely annyira büszke lenne a történelmére, és annyira ádázul harcolna azért, ami az övé, mint amilyen a székely nép. Ezért is kötelességünk megemlékezni, hogy az ősi szellemiséget továbbvigyük, ahogyan mindig magunkért álltunk ki.
Az ünnepi beszédek után főhajtás és koszorúzás következett, majd az egyházi áldás után a székely himnusz eléneklésével zárult a megemlékezés.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Idén is a csíkszentsimoni fúvósok indítják az új évet Csíkszeredában. Szombaton 19 órától a Szakszervezetek Művelődési Házában kerül sor a hagyományos csíkszeredai újévi koncertre, amely ezúttal rendhagyó, látványos showműsorral várja a közönséget.
Elindult a legújabb LEGO Ideas Review, ahol rajongói legószettekről döntenek, hogy melyek lehetnek gyártásra alkalmasak. Köztük van a Lego-székelykapu is.
A Harvíz Rt. tájékoztatása szerint szerdán 16 óráig csőtörés javítása miatt ideiglenesen szünetel a vízszolgáltatás Székelyudvarhely több utcájában.
A petrozsényi Adrian Ahrițculesei megmászta Antarktisz legmagasabb csúcsát, a 4892 méter magas Vinson-hegyet az úgynevezett Hét csúcs kihívás keretében, amelyben a világ hét legmagasabb csúcsát kell meghódítani – jelentette be Adrian Ștefan Jurca.
Románia Ukrajna biztonságával kapcsolatos kötelezettségvállalásait a parlament fogja jóváhagyni, hogy ezek ne puszta politikai szándéknyilatkozatok maradjanak – jelentette ki kedd este Nicușor Dan.
Az elmúlt 24 órában 81 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 83 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott szerdán a Salvamont.
Rongálással zárult a múlt év és azzal indult az idei is Szászrégenben: egy fiatal férfi festékszóróval fújta össze a mozi épületét. Az esetről a város polgármestere számolt be, a térfigyelő kamerák felvételei alapján az elkövetőt már azonosították.
A Figura Stúdió Színház 2026 januárjában is változatos előadásokkal várja a gyergyószentmiklósi közönséget. Tantermi és babaszínházi produkciókkal indul az év, de újra látható lesz a Rinocéroszok is. Közeleg az új bemutató, a Bányavirág.
Sárga szintű meteorológiai figyelmeztetést adott ki szerda délelőttre Országos Meteorológiai Szolgálat a csíki- és gyergyói-medencére vonatkozóan.
Románia elnöke kedd este kijelentette, hogy nem örült az adóemeléseknek, de ez a kormány hatáskörébe tartozó kérdés.
szóljon hozzá!