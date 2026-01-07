Rovatok
Nacsa Lőrinc Madéfalván: a mi erőnk a közösségünkben van

A madéfalvi vérengzés áldozataira emlékeztek szerdán Madéfalván, a tragikus történelmi esemény 262-ik évfordulóján. Mint elhangzott: a nagyhatalmi kegyetlenség akkori elrettentő példája a mai háborús eseményekben is tetten érhető.

Barabás Hajnal

2026. január 07., 14:522026. január 07., 14:52

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A madéfalvi vérengzés áldozataira emlékeztek szerdán Madéfalván, a tragikus történelmi esemény 262-ik évfordulóján. Mint elhangzott: a nagyhatalmi kegyetlenség akkori elrettentő példája a mai háborús eseményekben is tetten érhető.

Barabás Hajnal

2026. január 07., 14:522026. január 07., 14:52

Arról a napról emlékeztek meg a madéfalvi Siculicidium emlékműnél január 7-én, amelyen a vérontást választotta a bécsi udvar a megegyezés helyett.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

„A történet úgy gondolom, hogy nem új. Napjainkban is látjuk, hogy egy nagyhatalom egy másik békés ország együttélésébe szól bele.

Idézet
A kitartásunk és a konokságunk mellett ehhez is fel kell nőjünk, hogy jobb kiegyezni, mert a békétlenség, a gyűlölet, az csak gyűlöletet szül. És végül nem volt az a háború, az a vérrontás, amelyik nem egy békeszerződéssel ért véget”

– vont párhuzamot a múlt eseményei és a jelen történései között Szentes Csaba madéfalvi polgármester, amikor a megemlékező közösséghez szólt.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Arról is beszélt, hogy ez az emlékhely és az itt összegyűlt közösség erőt ad, ahol a múltból lehet töltekezni.

Idézet
262 év után itt kell lennünk, erőt kell merítsünk az akkori eseményekből. Felelősségünk, hogy a békét hordozzuk magunkba, hogy jó döntések szülessenek”

– fogalmazott.

Nacsa Lőrinc, magyarországi nemzetpolitikáért felelős államtitkár is részt vett a megemlékezésen • Fotó: Borbély Fanni

Nacsa Lőrinc, magyarországi nemzetpolitikáért felelős államtitkár is részt vett a megemlékezésen

Fotó: Borbély Fanni

Nacsa Lőrinc, Magyarország kormányának nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a megemlékezés díszmeghívottja arról beszélt, hogy több mint egy negyed évezred választ el a január 7-i eseményektől. 1764. január 7-én a birodalom hosszas megfélemlítés, kényszerítés után az egyetértés keresésére vérontással válaszolt.

„Az akkori bécsi hatalmasok, férfiak, nők és gyermekek ellen fordították fegyvereiket (…)

Idézet
Vannak sajnos ma is Európában olyanok, akik nem keresnek közös álláspontot, nem hallgatnak az indokolt ellenérvekre, a hagyományos életmód józanságára, a nemzeti kisebbségek jogainak szükségességére. A háború zaja süketté tette őket azoknak a hangjára, akiket szolgálniuk kellene”

– mondta. Hozzátette, mi, magyarok közelebb vagyunk egymáshoz, szorosabb szövetségben, mint bármikor az elmúlt évszázadban.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

„Nemzeti összetartozásunk reménységet és jövőt is jelent a magyarság számára. Reménységet arra, hogy ha ma összefogunk, akkor képesek vagyunk megóvni családjainkat és szülőföldünket.

Idézet
Képesek vagyunk vérontás nélkül kiállni érdekeinkért és megőrizni azt az értékrendet, amelyet őseinktől kaptunk”

– fogalmazott. Kiemelte:

ahhoz, hogy az anyaországnak továbbra is nemzetben gondolkodó kormánya legyen, számítanak a székelyekre, ahogy a székelyek is mindenben számíthatnak a magyar kormányra.

„A szimbólumainkat, nyelvünket, intézményeinket támadóknak pedig innen üzenjük, hogy hiába próbálkoznak,

Idézet
a mi erőnk a közösségben van!”

– hangsúlyozta az államtitkár.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes szintén felszólalt a megemlékezésen, ugyancsak összevetve a madéfalvi veszedelmet a jelenlegi háborús helyzettel. Mint kifejtette: a nagyhatalmak megteszik amit megtehetnek, a gyengék pedig elszenvedik amit muszáj, ez egy realista megközelítése a történelemnek.

Idézet
Ezen a napon is nagyhatalmi kegyetlenség elrettentő példájára emlékezünk, és arra, hogy még egy ilyen kegyetlen vérengzés sem tudott eltántorítani a saját szabadságvágyunktól”

– fogalmazott. Hozzátette: nincs még olyan nép, amely annyira büszke lenne a történelmére, és annyira ádázul harcolna azért, ami az övé, mint amilyen a székely nép. Ezért is kötelességünk megemlékezni, hogy az ősi szellemiséget továbbvigyük, ahogyan mindig magunkért álltunk ki.

Az ünnepi beszédek után főhajtás és koszorúzás következett, majd az egyházi áldás után a székely himnusz eléneklésével zárult a megemlékezés.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Madéfalva
szóljon hozzá! Hozzászólások

