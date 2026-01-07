Mint elhangzott: a nagyhatalmi kegyetlenség akkori elrettentő példája a mai háborús eseményekben is tetten érhető, de nemzeti összetartozásunk reménységet és jövőt is jelent a magyarság számára. Reménységet arra, hogy ha ma összefogunk, akkor képesek vagyunk megóvni családjainkat és szülőföldünket, képesek vagyunk vérontás nélkül megőrizni azt az értékrendet, amelyet őseinktől kaptunk.

