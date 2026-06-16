Visszaállítják a letört sorompót, akadály lesz a csíkszeredai sétálóutcában autózók előtt

A nyár folyamán új sorompó kerül Csíkszeredában a Lejtő utca felső végére, ezzel lezárva az utat a sétálóutcába tartó autósok előtt, akik csak meghatározott feltételek mellett juthatnak be ott.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Még tavaly törték le ismeretlen tettesek a Lejtő utca felső végén évekkel ezelőtt felszerelt sorompót – kilétüket azóta is homály fedi, mert a sorompó melletti kamera akkor nem működött.

Hirdetés

A vandalizmus eltávolította az akadályt az autósok útjából, akik közül sokan a sétálóutcába is behajtottak, annak ellenére, hogy a korlátozások a sorompó nélkül is érvényben vannak, és a szabályok megsértése esetén pénzbírság jár az érintetteknek.

korábban írtuk Bevált a szabályozás, visszaadták a gyalogosoknak a sétálóutcát Immár három hete is elmúlt, hogy sorompóval zárták le és kitiltották napközben a gépjárműforgalmat a csíkszeredai Petőfi utcából. Szemmel láthatóan eredményes volt a döntés.

Év elején a városvezetés azt ígérte, a költségvetés elfogadása után közbeszerzést írnak ki egy új sorompó beszerzésére, amelyet felszerelnek, helyreállítva így a korábbi állapotot. Kérdésünkre most Korodi Attila polgármester azt mondta, a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztálya elindította a folyamatot, és