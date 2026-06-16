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Visszaállítják a letört sorompót, akadály lesz a csíkszeredai sétálóutcában autózók előtt

Itt volt a sorompó. Visszaállítják • Fotó: Borbély Fanni

Itt volt a sorompó. Visszaállítják

Fotó: Borbély Fanni

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A nyár folyamán új sorompó kerül Csíkszeredában a Lejtő utca felső végére, ezzel lezárva az utat a sétálóutcába tartó autósok előtt, akik csak meghatározott feltételek mellett juthatnak be ott.

Kovács Attila

2026. június 16., 21:062026. június 16., 21:06

Még tavaly törték le ismeretlen tettesek a Lejtő utca felső végén évekkel ezelőtt felszerelt sorompót – kilétüket azóta is homály fedi, mert a sorompó melletti kamera akkor nem működött.

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A vandalizmus eltávolította az akadályt az autósok útjából, akik közül sokan a sétálóutcába is behajtottak, annak ellenére, hogy a korlátozások a sorompó nélkül is érvényben vannak, és a szabályok megsértése esetén pénzbírság jár az érintetteknek.

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Immár három hete is elmúlt, hogy sorompóval zárták le és kitiltották napközben a gépjárműforgalmat a csíkszeredai Petőfi utcából. Szemmel láthatóan eredményes volt a döntés.

Év elején a városvezetés azt ígérte, a költségvetés elfogadása után közbeszerzést írnak ki egy új sorompó beszerzésére, amelyet felszerelnek, helyreállítva így a korábbi állapotot. Kérdésünkre most Korodi Attila polgármester azt mondta, a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztálya elindította a folyamatot, és

a nyár folyamán új sorompót szerelnek fel, illetve helyeznek üzembe.

A Lejtő utca felújítását 2020-ban végezték el, utána készült el az automata sorompó, de beüzemelésére 2022-ig várni kellett, amíg az önkormányzat elfogadta azt a szabályzatot, amely meghatározta, milyen feltételekkel és időszakban lehet autóval behajtani ott.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Ugyanakkor behajtási engedélyeket is kiadtak a sétálóutcában működő vendéglátóhelyek és üzletek ellátása érdekében, az ezeket biztosító járművek csak a reggeli órákban mehettek be a sétálóutcába, amikor a sorompó nyitva állt.

A rendszámfelismerő kamerával ellátott sorompó még kártya, illetve kód használatával is nyitható volt más időszakokban,

így a sétálóutcai és Lejtő utcai lakók, illetve az ott vállalkozásokat működtetők számára biztosított akadálytalan bejutást, akik autóikkal nem parkolhatnak az utcában, csak az udvarokon.

A kóddal történő beléptetési lehetőséget a rend- és katasztrófavédelmi szervek, a mentőszolgálat és a közszolgáltatásokat végző cégek gépjárműveinek vezetői vehették igénybe.

Nem ez volt az első károkozás a behajtásgátló szerkezeteket illetően a Lejtő utcában. 2014-ben az utca aljába egy távvezérlésű, földbe süllyeszthető automata forgalomkorlátozó oszlopot szereltek fel és helyeztek üzembe. Ez csak rövid ideig működött, mert kétszer is ráhajtottak autóval és megrongálták, javítására pedig nem volt lehetőség.

Csíkszék Csíkszereda Közlekedés
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