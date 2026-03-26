Új sporteszközökkel bővült a Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszeredában

• Fotó: Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa

Új sporteszközöket adtak át a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolának a tavaly novemberben tartott a tizenkettedik Jótékonysági Katalin-bál bevételéből.

Székelyhon

2026. március 26., 19:292026. március 26., 19:29

A több mint 23 ezer lej értékű adomány révén korszerű eszközökkel gazdagodott az iskola tornaterme, többek között evezőpad, ergométer kerékpár, ívelt futópad és sígép került az intézménybe. Ezek lehetővé teszik, hogy

a diákok a hagyományos testnevelésórák mellett változatosabb formában mozogjanak.

A Csíki Vállalkozók Egyesülete és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa képviselői csütörtökön adták át az új eszközöket. Az átadáson jelen volt László Károly, az iskola igazgatója, Szungert Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának első beosztott konzulja, a Csíki Vállalkozók Egyesülete részéről Fazakas Szilárd, elnök, Vorzsák Szabolcs, alelnök és Bakcsy Tünde, ügyvezető igazgató.

Az iskola felújított tornatermét idén januárban adták át a diákoknak.

A jótékonysági bálon összesen 125 ezer lej gyűlt össze a résztvevők, támogatók és felajánlók hozzájárulásának köszönhetően. Az összegből több közösségi célt is támogatnak: korábban a csíkszentsimoni gyermekotthon kapott segítséget, és a Caritas melegétel-programját is támogatják. Az egyik legjelentősebb cél,

a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház számára szükséges újraélesztő készülék beszerzése még folyamatban van.

A szervezők folytatják a kezdeményezést, a következő jótékonysági bált idén novemberben tervezik megrendezni.

Több mint tizenöt éve álmodták meg, idén valósult meg
Több mint tizenöt éve álmodták meg, idén valósult meg

Bedobták a labdát – szalagvágás helyett ily módon avatták fel csütörtökön a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola új tornatermét. A sportlétesítményt tizenöt éve álmodták meg, majd hat éve kezdték el építeni, hogy mostanra elkészülhessen.

Csíkszék Csíkszereda
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. március 26., csütörtök

A feszültségingadozás a múlté lesz Csíkmadarason

Korszerűsítik Csíkmadarason az elektromos hálózatot, amely már régóta nem felel meg a szükségleteknek, a feszültségingadozás nagyon sok problémát okozott a fogyasztóknak. Új trafóállomások is lesznek a hálózaton.

2026. március 25., szerda

Előkészületben a piricskei víz- és szennyvízhálózat építése

A tavalyi megtorpanás után nemsokára aláírhatják a finanszírozási szerződést, és ki lehet írni a közbeszerzési eljárást a piricskei víz- és szennyvízhálózat tervezésére és kiépítésére. A beruházást az Anghel Saligny program támogatja.

2026. március 24., kedd

Tűz ütött ki egy csíkszentléleki lakóházban

Kigyulladt egy lakóház terasza Csíkszentléleken kedden hajnalban, a tűzben egy idős férfi megsérült – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.

2026. március 23., hétfő

Határidőn belül cserélni kell a mozgássérültek parkolási igazolványát Csíkszeredában

Adatfirssítés miatt cserélik a mozgássérülteknek kibocsátott parkolási igazolványokat Csíkszeredában.

2026. március 23., hétfő

Építik a bölcsődét Csíkszentsimonban, június végére be kellene fejezni a munkát

Versenyt futnak az idővel Csíkszentsimonban, ahol a bölcsőde építését június végére be kellene fejezni. De mivel különböző okok hátráltatták a munka elkezdését, arra számítanak, hogy kapnak egy kis haladékot a finanszírozótól.

2026. március 23., hétfő

Helikopterrel vitték Marosvásárhelyre a vasúti balesetben súlyosan megsérült csecsemőt

Marosvásárhelyre szállították vasárnap este SMURD-helikopterrel a csíkszeredai megyei kórházból a vasúti balesetben megsérült csecsemőt, a másik három sérültet továbbra is a megyei kórházban ápolják.

2026. március 22., vasárnap

Halálos vonatbaleset Csíkszeredában: hat személyt szállító szekeret ütött el a vonat – frissítve

Halálos kimenetelű vasúti baleset történt Csíkszeredában a Brassói út mellett vasárnap délután: egy lovas szekérrel a vonat elé hajtottak, egy személy a helyszínen meghalt.

2026. március 20., péntek

Több mint száz cölöpre építették a csíkszeredai Angyalkert napközit

Három éve nyílt meg Csíkszeredában az Angyalkert napközi, amely a magyar kormány támogatásával épült meg. A létesítménybe járó 170 gyermek számára nemcsak korszerű környezetet, hanem a keresztény értékek mentén történő nevelést is biztosítanak.

2026. március 20., péntek

Márciusra tolódott az adófizetési roham Csíkszeredában

A januári bizonytalanság és tiltakozások után március közepére tetőzött az adófizetési kedv a hargitai megyeszékhelyen. A lakók március 31-ig élhetnek a 10 százalékos kedvezménnyel, ami a jelentős adóemelések mellett némi megtakarítást jelenthet.

2026. március 19., csütörtök

Folytatódik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése

A tavaly decemberi leállás után folytatja a kivitelező a Tusnádfürdőt ellátó új vízvezeték építését. Idén nemcsak a hálózatot, hanem a vízszolgáltatáshoz szükséges létesítményeket is szeretnék elkészíteni, hogy tudják beüzemelni az új rendszert.

