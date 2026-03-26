Új sporteszközökkel bővült a Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszeredában

Új sporteszközöket adtak át a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolának a tavaly novemberben tartott a tizenkettedik Jótékonysági Katalin-bál bevételéből.

A több mint 23 ezer lej értékű adomány révén korszerű eszközökkel gazdagodott az iskola tornaterme, többek között evezőpad, ergométer kerékpár, ívelt futópad és sígép került az intézménybe. Ezek lehetővé teszik, hogy

a diákok a hagyományos testnevelésórák mellett változatosabb formában mozogjanak.

A Csíki Vállalkozók Egyesülete és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa képviselői csütörtökön adták át az új eszközöket. Az átadáson jelen volt László Károly, az iskola igazgatója, Szungert Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának első beosztott konzulja, a Csíki Vállalkozók Egyesülete részéről Fazakas Szilárd, elnök, Vorzsák Szabolcs, alelnök és Bakcsy Tünde, ügyvezető igazgató.

Az iskola felújított tornatermét idén januárban adták át a diákoknak.

A jótékonysági bálon összesen 125 ezer lej gyűlt össze a résztvevők, támogatók és felajánlók hozzájárulásának köszönhetően. Az összegből több közösségi célt is támogatnak: korábban a csíkszentsimoni gyermekotthon kapott segítséget, és a Caritas melegétel-programját is támogatják. Az egyik legjelentősebb cél,