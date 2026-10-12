Tűz ütött ki egy csíkszeredai fűrészportárolóban hétfőn este

Tűz ütött ki egy csíkszeredai cég fűrészporsilójában hétfőn este, a helyi tűzoltók siettek a helyszínre.

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A csíkszeredai tűzoltó-alakulat egységei hétfőn este két tűzoltóautóval, egy létrás járművel és egy SMURD-mentőautóval szálltak ki egy tűzesethez a hargitai megyeközpontban. Mint a sajtóirodától megtudtuk, egy Csíkszereda területén működő, fafeldolgozással és bútorgyártással foglalkozó gazdasági egység silójában keletkezett tűz.

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A tárolóban körülbelül öt-hat tonna fűrészpor található, magassága pedig több tíz méter. A lángok terjedésének megállítása és az oltás este fél kilenckor még nem zárult le.