Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Több mint száz cölöpre építették a csíkszeredai Angyalkert napközit

A mocsaras föld nem jelentett akadályt. Sikerült egy maradandó, biztonságos és „csodálatos” épületet létrehozni a közösség számára • Fotó: Borbély Fanni

A mocsaras föld nem jelentett akadályt. Sikerült egy maradandó, biztonságos és „csodálatos" épületet létrehozni a közösség számára

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Három éve nyílt meg Csíkszeredában az Angyalkert napközi, amely a magyar kormány támogatásával épült meg. A létesítménybe járó 170 gyermek számára nemcsak korszerű környezetet, hanem a keresztény értékek mentén történő nevelést is biztosítanak.

Barabás Hajnal

2026. március 20., 21:002026. március 20., 21:00

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Elballagnak idén azok a napközisek, akik elsőként léphették át a vadonatúj csíkszeredai Angyalkert bölcsőde és napköziotthon küszöbét 2023-ban. Közöttük Barabás Emese hatéves kisfia is. Az édesanyja a Székelyhonnak elmesélte, nagyon örültek, amikor megnyílt az Angyalkert, hiszen lakhelyükhöz közel épült meg az intézmény.

„Azért is örültünk, mert teljesen új az épület, kívül-belül csodálatos, a csoporttermek tágasak, világosak, ugyanakkor modern a bútorzat és technológiailag is nagyon felszerelt. Az udvar nagyon nagy, sok időt tölthetnek a szabadban a gyerekek. Nagyon vártuk, hogy megnyíljon, mindenképp hiánypótló volt a megépülése. A pedagógusok és a kisegítő személyzet nagyon segítőkész és kommunikatív, például nagyon figyelnek külön azokra a gyerekekre, akik valamilyen ételintoleranciával vagy akár allergiával küszködnek. Számomra az is fontos szempont, hogy az óvodai program mellett hangsúlyt fektetnek a vallásos nevelésre” – magyarázta.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Hozzátette, úgy látja a szülők is jó kapcsolatot ápolnak egymással. Szerinte

kisfia a legjobb „alapköveket” kapta az óvónőktől és dadusoktól.

„Családunk mindig nagy szeretettel fog emlékezni erre a három évre, amit itt töltött a gyerekünk, és nagyon fog hiányozni az Angyalkert közössége”– mondta.

Keresztény értékrend a mindennapi nevelésben

Szép Szidónia, az Angyalkert napköziotthon vezetője megerősítette: amellett, hogy tiszteletben tartják az adott gyermekkor tantervét, az óvoda vallásos nevelést is biztosít.

Ahol egykoron mocsár volt, most gyermekzsivajjal teli napközi működik

Ahol egykoron mocsár volt, most gyermekzsivajjal teli napközi működik

Fotó: Borbély Fanni

„Ez pedig azt jelenti, hogy szakszerű nevelő munkával, szeretetteljes légkörrel és keresztény értékekkel kézen fogva történnek a mindennapjaink” – fogalmazott. Lehetőséget nyújtanak arra, hogy a hitet a mindennapokban éljék meg a gyermekek, megtapasztalják azt a reggeli imával, gyertyagyújtással, elcsendesedéssel. Nagyon fontos a szeretettel való viszonyulás a gyermekekhez, a megértés és a megbocsátás. Az egyházi ünnepkörökre is rendszeresen készülnek, és részt vettek az Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű tavalyi kezdeményezésében is a Millennium templomban.

Idézet
Most húsvétra készülünk. A gyermekek nagyon aranyosak, olyan ügyesen el tudnak csendesedni. Nagyon meghitté tud válni a hangulat, és megható, amikor imádkoznak

– osztotta meg a pedagógus. Hozzátette, ilyenkor érzik azt, hogy jó úton járnak, és ez az a plusz, amit a gyermekeknek tudnak adni.

Az intézmény története és technikai kihívásai

Az Angyalkert napközi eleinte a Kisherceg napközi égisze alatt kezdte meg tevékenységét, a 2025–2026-os tanévtől kezdve azonban már a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium részeként működik.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Tamás Levente, a tanintézet igazgatója arról beszélt, hogy Csíkszeredában, ahol jelentős a katolikus közösség, érthető az az igény, hogy jelen legyen a keresztény nevelés egészen pici kortól kezdve akár a felsőoktatásig.

„Az 1990-es években vetődött fel az egyházi intézményrendszernek a kiépítési igénye. Itt, Csíkban először a középiskolás tagozat indult el, majd a 2000-es évek közepén bővült 5-8-as osztályos tagozattal a gimnázium. Benne van a hosszútávú elképzeléseinkben, hogy ez a vertikum teljesen kiépüljön” – mondta az igazgató. Hozzáfűzte, ennek a törekvésnek egy állomása, hogy megnyithatta kapuit az Angyalkert napközi.

Szeretnék majd, hogy előkészítő osztálytól negyedik osztályig is biztosítani tudják az oktatást, erre azonban még várni kell.

A csíkszeredai Szív utcában, az egykori Dendrológiai park helyén épült fel az Angyalkert bölcsőde és napköziotthon. A területet 2005-ben igényelte vissza az államtól a Szent Kereszt Plébánia.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Mint Darvas Kozma József plébános a Székelyhon kérésére felidézte, az egykoron kaszálónak használt terület annyira mocsaras volt, hogy időjárástól függött, hogy lehetett-e kaszálni vagy sem. Mint megtudtuk, több külföldi és belföldi befektető is kereste, hogy megvennék a kéthektáros területet, négyzetméterenként 300 eurós áron.

„Gondoltuk, ha másnak megéri, akkor nekünk is, így nem adtuk el” – jegyezte meg az esperes. Hozzátette, elsőként egy sátortetős műjégpályát építettek oda, később, 2016-ban lehetőség nyílt pályázni a magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programjára, és ezt meg is tették

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

„Időközben sok akadályt kellett elhárítani, kétszer kellett az övezeti rendezési tervet (PUZ) elkészíttessük, ez két év csúszást jelentett jelentős költségnövekedéssel” – emlékeztetett Darvas Kozma József. 2020-ban kezdődhetett el a kivitelezés, és végül sikerült megépíteni a napközit a magyar állam támogatásával.

Érdekességként elmondta, hogy a mocsaras föld miatt több mint száz cölöpöt kellett 12 méter mélységig leverjen az építő, hogy azokra ráépülhessen a napközi. Ugyanakkor az udvar kialakításánál szintén el kellett vezetniük az eső- és felszíni vizeket, ezt többek között aknák ásásával oldották meg, amelyek a hat méter mélyen lévő kavicsrétegbe vezették el a vizet.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A magyar kormány a napközi felépítéséhez 800 millió forinttal (több mint tízmillió lejjel) járult hozzá. Az esperes szerint a mocsaras föld ellenére sikerült egy maradandó, biztonságos és „csodálatos” épületet létrehozni a közösség számára.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszereda Oktatás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
1 hozzászólás Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

2026. március 20., péntek

Márciusra tolódott az adófizetési roham Csíkszeredában

A januári bizonytalanság és tiltakozások után március közepére tetőzött az adófizetési kedv a hargitai megyeszékhelyen. A lakók március 31-ig élhetnek a 10 százalékos kedvezménnyel, ami a jelentős adóemelések mellett némi megtakarítást jelenthet.

2026. március 19., csütörtök

Folytatódik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése

A tavaly decemberi leállás után folytatja a kivitelező a Tusnádfürdőt ellátó új vízvezeték építését. Idén nemcsak a hálózatot, hanem a vízszolgáltatáshoz szükséges létesítményeket is szeretnék elkészíteni, hogy tudják beüzemelni az új rendszert.

2026. március 19., csütörtök

Nemzetközi szimpóziumot szerveznek pedagógusoknak Csíkszeredában

Nemzetközi szimpóziumra várják a pedagógusokat március 21-én, szombaton Csíkszeredában, ahol a gyermekek jóllétéhez kapcsolódó innovatív oktatási megoldások kerülnek fókuszba.

2026. március 19., csütörtök

Intervenciós kardiológia Csíkszeredában – életmentés helyben

A szívinfarktusos betegek ellátása mellett lehetőség van szívritmusszabályzó eszközök beültetésére, illetve cerebrovaszkuláris beavatkozásokra is Csíkszeredában, a magyar kormány támogatásával létrehozott intervenciós kardiológiai központban.

2026. március 18., szerda

Feloldják a látogatási tilalmat a csíkszeredai kórházban

A felső légúti megbetegedések számának csökkenését követően, csütörtöktől ismét lehet látogatni a pácienseket a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház legtöbb osztályán.

2026. március 18., szerda

Újraindul az Ezüst Akadémia Csíkszeredában

Újraindul az Ezüst Akadémia Csíkszeredában, amely a hatvan év feletti korosztály számára kínál értékes, érdekes és közérthető előadásokat. Az első prezentációt március 31-én, kedden tartják.

2026. március 18., szerda

A 12 dühös ember című drámát mutatja be a Csíki Játékszín

A Csíki Játékszín először tűzi műsorára Reginald Rose 12 dühös ember című drámáját, Vladimir Anton rendezésében. A produkció olyan témákat állít középpontba, amelyek napjaink társadalmi megosztottságában különösen aktuálisak.

2026. március 16., hétfő

Részegen borultak fel az autóval, eleinte az sem volt világos, hogy ki vezetett

Egy Csíkszentsimon községben, a 123A jelzésű megyei úton felborult jármű miatt értesítették a rendőrséget vasárnap; mindkét férfi részeg volt, akiket az autó mellett találtak – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

2026. március 15., vasárnap

Nacsa Lőrinc Csíkszeredában: döntéseinket közösen fogjuk meghozni

A csíkszeredai Vár téren gyűlt össze az ünneplő közösség, hogy méltóképpen megemlékezzen az 1848–49-es magyar forradalomra és szabadságharcra. Az ünnepségen beszédet mondott Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár is.

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!