Több mint száz cölöpre építették a csíkszeredai Angyalkert napközit

A mocsaras föld nem jelentett akadályt. Sikerült egy maradandó, biztonságos és „csodálatos” épületet létrehozni a közösség számára

Három éve nyílt meg Csíkszeredában az Angyalkert napközi, amely a magyar kormány támogatásával épült meg. A létesítménybe járó 170 gyermek számára nemcsak korszerű környezetet, hanem a keresztény értékek mentén történő nevelést is biztosítanak.

Barabás Hajnal 2026. március 20., 21:002026. március 20., 21:00

Elballagnak idén azok a napközisek, akik elsőként léphették át a vadonatúj csíkszeredai Angyalkert bölcsőde és napköziotthon küszöbét 2023-ban. Közöttük Barabás Emese hatéves kisfia is. Az édesanyja a Székelyhonnak elmesélte, nagyon örültek, amikor megnyílt az Angyalkert, hiszen lakhelyükhöz közel épült meg az intézmény. „Azért is örültünk, mert teljesen új az épület, kívül-belül csodálatos, a csoporttermek tágasak, világosak, ugyanakkor modern a bútorzat és technológiailag is nagyon felszerelt. Az udvar nagyon nagy, sok időt tölthetnek a szabadban a gyerekek. Nagyon vártuk, hogy megnyíljon, mindenképp hiánypótló volt a megépülése. A pedagógusok és a kisegítő személyzet nagyon segítőkész és kommunikatív, például nagyon figyelnek külön azokra a gyerekekre, akik valamilyen ételintoleranciával vagy akár allergiával küszködnek. Számomra az is fontos szempont, hogy az óvodai program mellett hangsúlyt fektetnek a vallásos nevelésre” – magyarázta.

Hozzátette, úgy látja a szülők is jó kapcsolatot ápolnak egymással. Szerinte

kisfia a legjobb „alapköveket” kapta az óvónőktől és dadusoktól.

„Családunk mindig nagy szeretettel fog emlékezni erre a három évre, amit itt töltött a gyerekünk, és nagyon fog hiányozni az Angyalkert közössége”– mondta. Keresztény értékrend a mindennapi nevelésben Szép Szidónia, az Angyalkert napköziotthon vezetője megerősítette: amellett, hogy tiszteletben tartják az adott gyermekkor tantervét, az óvoda vallásos nevelést is biztosít.

Ahol egykoron mocsár volt, most gyermekzsivajjal teli napközi működik

„Ez pedig azt jelenti, hogy szakszerű nevelő munkával, szeretetteljes légkörrel és keresztény értékekkel kézen fogva történnek a mindennapjaink” – fogalmazott. Lehetőséget nyújtanak arra, hogy a hitet a mindennapokban éljék meg a gyermekek, megtapasztalják azt a reggeli imával, gyertyagyújtással, elcsendesedéssel. Nagyon fontos a szeretettel való viszonyulás a gyermekekhez, a megértés és a megbocsátás. Az egyházi ünnepkörökre is rendszeresen készülnek, és részt vettek az Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű tavalyi kezdeményezésében is a Millennium templomban.

Most húsvétra készülünk. A gyermekek nagyon aranyosak, olyan ügyesen el tudnak csendesedni. Nagyon meghitté tud válni a hangulat, és megható, amikor imádkoznak

– osztotta meg a pedagógus. Hozzátette, ilyenkor érzik azt, hogy jó úton járnak, és ez az a plusz, amit a gyermekeknek tudnak adni. Az intézmény története és technikai kihívásai Az Angyalkert napközi eleinte a Kisherceg napközi égisze alatt kezdte meg tevékenységét, a 2025–2026-os tanévtől kezdve azonban már a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium részeként működik.

Tamás Levente, a tanintézet igazgatója arról beszélt, hogy Csíkszeredában, ahol jelentős a katolikus közösség, érthető az az igény, hogy jelen legyen a keresztény nevelés egészen pici kortól kezdve akár a felsőoktatásig. „Az 1990-es években vetődött fel az egyházi intézményrendszernek a kiépítési igénye. Itt, Csíkban először a középiskolás tagozat indult el, majd a 2000-es évek közepén bővült 5-8-as osztályos tagozattal a gimnázium. Benne van a hosszútávú elképzeléseinkben, hogy ez a vertikum teljesen kiépüljön" – mondta az igazgató. Hozzáfűzte, ennek a törekvésnek egy állomása, hogy megnyithatta kapuit az Angyalkert napközi.

Szeretnék majd, hogy előkészítő osztálytól negyedik osztályig is biztosítani tudják az oktatást, erre azonban még várni kell.

A csíkszeredai Szív utcában, az egykori Dendrológiai park helyén épült fel az Angyalkert bölcsőde és napköziotthon. A területet 2005-ben igényelte vissza az államtól a Szent Kereszt Plébánia.

Mint Darvas Kozma József plébános a Székelyhon kérésére felidézte, az egykoron kaszálónak használt terület annyira mocsaras volt, hogy időjárástól függött, hogy lehetett-e kaszálni vagy sem. Mint megtudtuk, több külföldi és belföldi befektető is kereste, hogy megvennék a kéthektáros területet, négyzetméterenként 300 eurós áron. „Gondoltuk, ha másnak megéri, akkor nekünk is, így nem adtuk el” – jegyezte meg az esperes. Hozzátette, elsőként egy sátortetős műjégpályát építettek oda, később, 2016-ban lehetőség nyílt pályázni a magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programjára, és ezt meg is tették

„Időközben sok akadályt kellett elhárítani, kétszer kellett az övezeti rendezési tervet (PUZ) elkészíttessük, ez két év csúszást jelentett jelentős költségnövekedéssel” – emlékeztetett Darvas Kozma József. 2020-ban kezdődhetett el a kivitelezés, és végül sikerült megépíteni a napközit a magyar állam támogatásával. Érdekességként elmondta, hogy a mocsaras föld miatt több mint száz cölöpöt kellett 12 méter mélységig leverjen az építő, hogy azokra ráépülhessen a napközi. Ugyanakkor az udvar kialakításánál szintén el kellett vezetniük az eső- és felszíni vizeket, ezt többek között aknák ásásával oldották meg, amelyek a hat méter mélyen lévő kavicsrétegbe vezették el a vizet.

A magyar kormány a napközi felépítéséhez 800 millió forinttal (több mint tízmillió lejjel) járult hozzá. Az esperes szerint a mocsaras föld ellenére sikerült egy maradandó, biztonságos és „csodálatos” épületet létrehozni a közösség számára.

