Sűrű köd miatt adtak ki sárga riasztást Csíkszeredára és környékére

Fotó: Pinti Attila
Sárga jelzésű ködriasztást adott ki a meteorológiai szolgálat szombat reggelre Hargita megye több településére. A köd helyenként jelentősen csökkenti a látótávolságot, ezért fokozott óvatosságra intik a közlekedőket.
A figyelmeztetés október 10-én, szombaton reggel 9 óráig érvényes. Mint a Hargita megyei tűzoltóság figyelmeztet, a köd miatt
A riasztás Csíkszeredára, Csíkszentgyörgyre, Csíkszentsimonra, Kászonaltízre, Csíkcsicsóra, Csíkszentmártonra, Csíkszentkirályra, Tusnádra, Csíkszentimrére, Kozmásra, Tusnádfürdőre, Csíkszentlélekre, valamint Csíkpálfalvára érvényes.
A korlátozott látási viszonyok miatt a járművezetőknek érdemes lassabban haladniuk, és a látási viszonyoknak megfelelő követési távolságot tartaniuk.
A csíkszeredai származású Sántha Xénia is játszik a magyarországi RTL Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című tévéshow idei évadjában. A népszerű taktika-pszichológiai reality a héten indult el.
Egy 16 és egy 17 éves fiatal vesztette életét a csütörtök délutáni csíkverebesi vonatbalesetben, mindketten Tusnád községből származtak.
Noha a megszokottnál később kezdődött el Csíkszeredában az útkarbantartás, ezt az ősz végéig szeretnék folytatni, amennyiben az időjárás lehetővé teszi. Több helyszínen dolgoznak, de a Fürdő utcában tervezett munkálat jövőre marad.
Súlyos vasúti baleset történt csütörtökön délután a Tusnád községi Csíkverebesen, a vasúti megálló közelében. Egy motorkerékpár ütközött egy vonattal, a balesetben két fiatal fiú vesztette életét.
Egy földrengés után került elő az a több ezer üvegnegatív, amely egy letűnt korszak emlékeit őrzi. Incze Lajos fotográfus hagyatékának képeiből Üvegbe zárt idő címmel született kötet, amelyet csütörtök este mutatnak be Csíkszeredában.
Szabályozná a mesterséges intelligencia használatát a megkérdezett székelyföldi magyar végzős középiskolások többsége egy friss, reprezentatív kutatás szerint. Az első eredményeket a csíkszeredai Maturandus Konferencián ismertették.
Fakivágási és -nyesési munkálatokat végeznek október 13–14-én Csíkszereda több pontján – tájékoztatott Bors Béla alpolgármester.
Őrizetbe vettek egy 38 éves, csíkszeredai férfit, aki a gyanú szerint engedély nélkül behatolt egy helybéli otthonába. A lakás tulajdonosa érte tetten a férfit.
Jubileumi szüreti felvonulásra készül a csíkszeredai Napocska Óvoda: október 9-én tizedik alkalommal rendezik meg az eseményt, amelyre az elmúlt évek résztvevőit és az érdeklődőket is várják.
Előzetes letartóztatásba került az a sofőr, aki a gyanú szerint csütörtök este Csíkdánfalván, a 125-ös megyei úton halálra gázolt egy 21 éves nőt, majd elhagyta a baleset helyszínét.
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