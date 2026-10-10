Sűrű köd miatt adtak ki sárga riasztást Csíkszeredára és környékére

2026. október 08., csütörtök

Csíkszeredában is bemutatják Préda Barna új könyvét

Egy földrengés után került elő az a több ezer üvegnegatív, amely egy letűnt korszak emlékeit őrzi. Incze Lajos fotográfus hagyatékának képeiből Üvegbe zárt idő címmel született kötet, amelyet csütörtök este mutatnak be Csíkszeredában.