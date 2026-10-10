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Sűrű köd miatt adtak ki sárga riasztást Csíkszeredára és környékére

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

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Sárga jelzésű ködriasztást adott ki a meteorológiai szolgálat szombat reggelre Hargita megye több településére. A köd helyenként jelentősen csökkenti a látótávolságot, ezért fokozott óvatosságra intik a közlekedőket.

Székelyhon

2026. október 10., 08:232026. október 10., 08:23

A figyelmeztetés október 10-én, szombaton reggel 9 óráig érvényes. Mint a Hargita megyei tűzoltóság figyelmeztet, a köd miatt

a látótávolság helyenként 200 méter alá, elszórtan pedig akár 50 méter alá is csökkenhet.

A riasztás Csíkszeredára, Csíkszentgyörgyre, Csíkszentsimonra, Kászonaltízre, Csíkcsicsóra, Csíkszentmártonra, Csíkszentkirályra, Tusnádra, Csíkszentimrére, Kozmásra, Tusnádfürdőre, Csíkszentlélekre, valamint Csíkpálfalvára érvényes.

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A korlátozott látási viszonyok miatt a járművezetőknek érdemes lassabban haladniuk, és a látási viszonyoknak megfelelő követési távolságot tartaniuk.

Csíkszék Időjárás
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