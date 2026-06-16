Fotó: Beliczay László
Jócskán visszaesett a hőmérséklet keddre virradóan a hargitai megyeközpontban, de Székelyföld-szerte lehűlt, tíz fok alatti értékeket mértek.
2026. június 16., 09:242026. június 16., 09:24
2026. június 16., 09:392026. június 16., 09:39
Jelentősen visszaesett a hajnali hőmérséklet keddre virradóan, hétfőn ugyanis még tíz fok feletti minimumok voltak Székelyföldön. Ehhez képest kedden hajnalban Csíkszeredában 3,3 fokot jegyeztek a hivatalos mérőállomáson az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint, ami
Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön 8 Celsius-fok volt keddre virradóan, Marosvásárhelyen 9, míg Kézdivásárhelyen csak alig több mint 5 fok.
A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint fokozatos felmelegedés következik, a hét végére, illetve a következő hét elejére napközben akár 30 Celsius-fok is lehet, és csak 14–15 fokig hűl vissza éjszakánként. Aztán egy picit mérséklődik a felmelegedés, és éjszakánként 11–14 fokra lehet számítani.
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