Napelemeket kap és hőszigetelik az ANAF csíkszeredai székházát

Fotó: Borbély Fanni
Elkezdődött a Hargita Megyei Közpénzügyi Igazgatóság csíkszeredai székházának energetikai korszerűsítése, amely várhatóan másfél évig tart. A beruházás során hőszigetelik az épületet, kicserélik a nyílászárókat, valamint napelemeket is telepítenek.
Jelentős energetikai felújítás zajlik a Hargita Megyei Közpénzügyi Igazgatóság (AJFP) csíkszeredai épületénél. „A munkálatokat másfél hónapja kezdték el, és várhatóan másfél évig tartanak, ugyanakkor az adóhivatal működését,
– közölte a Székelyhon megkeresésére Dimény Hunor, az intézmény igazgatója.
Mint részletezte, a beruházás elsősorban energetikai korszerűsítést jelent.
A csaknem 25 évvel ezelőtt épült székháznak eddig nem volt hőszigetelése, ezért a fejlesztéssel energiahatékonyabbá válik.
Fotó: Borbély Fanni
A munkálatok a fűtési rendszer korszerűsítését, valamint a régi kazánok lecserélését is magukban foglalják.
– tudtuk meg.
Fotó: Borbély Fanni
A külső munkálatok mellett kisebb belső beavatkozásokra is sor kerül, elsősorban az ablakcserék nyomán szükségessé váló javításokra.
Az intézmény vezetője ugyanakkor az adófizetők megértését és türelmét kérte arra az esetre, ha a felújítás során kisebb kellemetlenségek vagy átmeneti fennakadások adódnának.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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