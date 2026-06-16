Napelemeket kap és hőszigetelik az ANAF csíkszeredai székházát

Elkezdődött a Hargita Megyei Közpénzügyi Igazgatóság csíkszeredai székházának energetikai korszerűsítése, amely várhatóan másfél évig tart. A beruházás során hőszigetelik az épületet, kicserélik a nyílászárókat, valamint napelemeket is telepítenek.

Barabás Hajnal 2026. június 16., 15:592026. június 16., 15:59

Jelentős energetikai felújítás zajlik a Hargita Megyei Közpénzügyi Igazgatóság (AJFP) csíkszeredai épületénél. „A munkálatokat másfél hónapja kezdték el, és várhatóan másfél évig tartanak, ugyanakkor az adóhivatal működését,

az ügyfélfogadást és az adófizetőkkel való kapcsolattartást nem befolyásolják”

– közölte a Székelyhon megkeresésére Dimény Hunor, az intézmény igazgatója. Hirdetés Mint részletezte, a beruházás elsősorban energetikai korszerűsítést jelent.

Az épületet hőszigetelik, kicserélik a régi nyílászárókat, ugyanakkor fotovoltaikus rendszert és energiatároló akkumulátorokat is telepítenek.

A csaknem 25 évvel ezelőtt épült székháznak eddig nem volt hőszigetelése, ezért a fejlesztéssel energiahatékonyabbá válik.

Fotó: Borbély Fanni

A munkálatok a fűtési rendszer korszerűsítését, valamint a régi kazánok lecserélését is magukban foglalják.

A projekt összértéke hozzávetőlegesen nyolcmillió lej, amelyet az adóhatóság saját költségvetéséből finanszíroz

– tudtuk meg.

Fotó: Borbély Fanni

A külső munkálatok mellett kisebb belső beavatkozásokra is sor kerül, elsősorban az ablakcserék nyomán szükségessé váló javításokra.

Teljes belső felújítás vagy általános festés azonban nem szerepel a tervek között

Az intézmény vezetője ugyanakkor az adófizetők megértését és türelmét kérte arra az esetre, ha a felújítás során kisebb kellemetlenségek vagy átmeneti fennakadások adódnának.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni