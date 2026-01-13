Tesztidőszak: késések várhatók a csobotfalvi buszjáratokon

A Csobotfalvát érintő csíkszeredai városi autóbuszjáratok 4-es és 4D-jelzésű vonalain késésekre lehet számítani, a tesztidőszak alatt ugyanis kiderült: tarthatatlan a jelenlegi menetrend. Dolgoznak a kijavításán.

A csíkszeredai tömegközlekedésért felelős Csíki Trans Kft. kedden arról tájékoztatta utasait , hogy a 4-es és 4D-s vonalaikon

a jelenleg tervezett időintervallumok a gyakorlatban nem minden esetben tarthatók.

Az érintett járatok Csobotfalva és Szécseny, valamint Csobotfalva és a Halászok utca között közlekednek.

A helyzet miatt a tesztidőszak alatt a menetrendet felülvizsgálják és kijavítják. „A módosítások bevezetéséig késések előfordulhatnak”– közölték a bejegyzésben.

A csíkszeredai tömegközlekedés tavaly decemberben váltott a 23 sűrített gázzal működő autóbuszra, sűrűbb járatokkal és új útvonalakkal. A működtető önkormányzati cég még