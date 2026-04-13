Idén elkészül két újabb sátortetős műjégpálya, az egyik Csíkszentsimonban, a másik Hidegségen  

Fotó: Vargyasi Levente

Ilyen műjégpálya lesz Csíkszentsimonban és Hidegségen. Idén elkészül mindkettő

Fotó: Vargyasi Levente

Jól haladnak az előkészületek, folyamatban van az eszközbeszerzés is, így idén elkészül a két új sátortetős műjégpálya Csíkszentsimonban és a Gyimesközéplokhoz tartozó Hidegségen. Előbbi már a nyár folyamán, utóbbi év végéig lesz átadva.

Kovács Attila

2026. április 13., 11:412026. április 13., 11:41

Noha még építkezés egyik helyszínen sem zajlik, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia újabb beruházásai, amelyek két jégkorong utánpótlás-nevelő alközpontja, az Alcsík SK és a Loki SC számára jelentenek új lehetőségeket, idén elkészülnek – tudtuk meg.

A csíkszentsimoni helyszínen, az egykori útügyi telephelyen, ahol jól halad a tereprendezés, és a víz- és szennyvízhálózathoz történő csatlakozást is előkészítik,

egy transzformátor-állomásra van szükség a megfelelő áramerősség biztosításához.

Kozma István polgármester kérdésünkre azt mondta, az áramszolgáltatóval arról egyeztettek, hogy hármas feladatot kell ellátnia a trafónak, mert a jégpálya mellett az épülő bölcsőde, illetve egy elektromos töltőállomás számára is biztosítani kell az ellátást. Ezért egy közelben levő trafót a szolgáltató fog korszerűsíteni, biztosítva a szükséges feltételeket a létesítmények működtetéséhez.

Gyimesközéplokon a műjégpálya a hidegségi általános iskola melletti szabadtéri jégpálya helyére épül. Mivel ez a terület nem volt elég,

a törvény által előírt beépíthetőség biztosítása érdekében ki kellett egészíteni egy szomszédos telekkel,

az viszont a Hidegség patak közelsége miatt árterületnek minősül, és partvédelem kiépítésére volt szükség ahhoz, hogy a Szeret Vízügyi Igazgatóság beleegyezését megkapják. Most az engedélyezést várják – közölte érdeklődésünkre Gergely Károly polgármester. Ugyanakkor egy elektromos transzformátor-állomás telepítésére is szükség van a megfelelő áramerősség biztosítása érdekében.

Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia elnöke kérdésünkre azt mondta, a csíkszentsimoni jégpálya számára a szerkezeti elemeket megrendelték, a jéggyalu megvan, a hűtőberendezést szintén megrendelték, ahogy fel van húzva a sátor, lehet beszerelni. Így

a nyár folyamán ez a beruházás el fog készülni

– erősítette meg. Szerinte Szentsimonban az is kedvező, hogy közel van az óvoda a jégpályához, így nagyon könnyű elkezdeni a közös programokat, a korcsolyázás tanítását az óvodai program részeként is. Hozzátette, Gyimesközéplok esetében a trafóállomás megvásárlását is biztosítani fogják, és az építkezés elkezdődik. Ott ha idénykezdésre nem is, de idén mindenképp elkészül a műjégpálya – tudtuk meg.

korábban írtuk

Hokipályát kap Gyimesközéplok és Csíkszentsimon
Hokipályát kap Gyimesközéplok és Csíkszentsimon

Jégpálya épül Gyimesközéplokon és Csíkszentsimonban – adta hírül a Székelyföldi Jégkorong Akadémia. A fejlesztés célja, hogy a helyi gyermekek könnyebben hozzáférjenek a minőségi jégkorongedzésekhez, elkerülve a hosszú utazásokat.

Csíkszék Csíkszentsimon
Ezek is érdekelhetik

Eredmények, több mint kilencvenszázalékos feldolgozottságnál
Elképesztő eredmény várható – vetítik előre a friss adatok
Emberelőnyben nyert a Petrolul, megelőzte az FK Csíkszeredát (videóval)
Választás: kétharmados Tisza-többség több mint 90 százalékos feldolgozottságnál
Felállt a padlóról a házigazda, de ezért nem adtak pontot
12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
Eredmények, több mint kilencvenszázalékos feldolgozottságnál
Székelyhon

Eredmények, több mint kilencvenszázalékos feldolgozottságnál
Elképesztő eredmény várható – vetítik előre a friss adatok
Székelyhon

Elképesztő eredmény várható – vetítik előre a friss adatok
Emberelőnyben nyert a Petrolul, megelőzte az FK Csíkszeredát (videóval)
Székely Sport

Emberelőnyben nyert a Petrolul, megelőzte az FK Csíkszeredát (videóval)
Választás: kétharmados Tisza-többség több mint 90 százalékos feldolgozottságnál
Krónika

Választás: kétharmados Tisza-többség több mint 90 százalékos feldolgozottságnál
Felállt a padlóról a házigazda, de ezért nem adtak pontot
Székely Sport

Felállt a padlóról a házigazda, de ezért nem adtak pontot
12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
Nőileg

12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
2026. április 12., vasárnap

„Mindenkinek kötelessége ennyit megtenni” – vallja egy Csíkszeredában szavazó

Továbbra is nagy az érdeklődés a csíkszeredai szavazás helyszínén, ahol hosszú sorokban várakoznak a magyar országgyűlési választáson részt vevő polgárok. A voksolók szerint minden szavazat számít, és a választás tétje túlmutat Magyarország határain.

Csíkszeredában sorban állnak szavazni

Már a délelőtt folyamán sokan éltek szavazati jogukkal a csíkszeredai külképviseleti szavazóhelyiségben, ahol a részvétel magasnak bizonyult. A voksolás rendben zajlik, noha több választó adminisztratív akadályokba ütközött. A külképviseleten segítenek.

Lépcsőházba hajtott egy autós Csíkszeredában

Elvesztette uralmát a jármű fölött, és egy tömbház lépcsőházának bejáratához csapódott autójával egy csíkszeredai sofőr szombaton késő este.

Felcsíki Egyházi Kórustalálkozó Gyimesfelsőlokon: több mint hatszázan énekeltek együtt

Több mint hatszáz kórustag gyűlt össze Gyimesfelsőlokon a 29. Felcsíki Egyházi Kórustalálkozón szombaton, amikor a közös éneklés nem versennyé, hanem a hitet, a közösséget és az élő hagyományt összekapcsoló ünneppé vált.

Elejtett autókulccsal nyúlta le a járművet egy csíkszeredai fiatalember

Egy 45 éves, csíkszeredai férfi az 112-es segélyhívón értesítette a hatóságokat pénteken délelőtt, hogy valaki ellopta az autóját a Mihai Eminescu utcából.

Forgalomból kivont autóval közlekedett, elkapták a rendőrök

Már három hónapja kivonták forgalomból azt a személyautót, amivel Tusnádfürdőn közlekedett egy 33 éves férfi.

Januárt idéző tavaszi fagy Csíkszeredában

Jócskán visszaesett a hőmérséklet szombatra virradóan a hargitai megyeközpontban, ahol a mínusz tíz fokot közelítette a legalacsonyabb érték a hivatalos mérőállomáson.

Lesodródott az útról egy fiatal sofőr Szépvíz közelében

Baleset történt Szépvíz közelében csütörtök este, egy fiatal sofőr autójával megcsúszott és lesodródott az úttestről.

Autószerviz gyulladt ki Csíkszeredában

Autójavító műhelyben keletkezett tűzhöz riasztották csütörtök este a csíkszeredai tűzoltókat.

Nem tanult az esetekből: pár napon belül háromszor bukott le ittas vezetés miatt

Egy héten belül háromszor is ittas vezetés és baleset miatt került a Hargita megyei rendőrség látókörébe egy külföldi férfi.

