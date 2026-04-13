Idén elkészül két újabb sátortetős műjégpálya, az egyik Csíkszentsimonban, a másik Hidegségen  

Ilyen műjégpálya lesz Csíkszentsimonban és Hidegségen. Idén elkészül mindkettő
Fotó: Vargyasi Levente
Jól haladnak az előkészületek, folyamatban van az eszközbeszerzés is, így idén elkészül a két új sátortetős műjégpálya Csíkszentsimonban és a Gyimesközéplokhoz tartozó Hidegségen. Előbbi már a nyár folyamán, utóbbi év végéig lesz átadva.
Noha még építkezés egyik helyszínen sem zajlik, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia újabb beruházásai, amelyek két jégkorong utánpótlás-nevelő alközpontja, az Alcsík SK és a Loki SC számára jelentenek új lehetőségeket, idén elkészülnek – tudtuk meg.
A csíkszentsimoni helyszínen, az egykori útügyi telephelyen, ahol jól halad a tereprendezés, és a víz- és szennyvízhálózathoz történő csatlakozást is előkészítik,
Kozma István polgármester kérdésünkre azt mondta, az áramszolgáltatóval arról egyeztettek, hogy hármas feladatot kell ellátnia a trafónak, mert a jégpálya mellett az épülő bölcsőde, illetve egy elektromos töltőállomás számára is biztosítani kell az ellátást. Ezért egy közelben levő trafót a szolgáltató fog korszerűsíteni, biztosítva a szükséges feltételeket a létesítmények működtetéséhez.
Gyimesközéplokon a műjégpálya a hidegségi általános iskola melletti szabadtéri jégpálya helyére épül. Mivel ez a terület nem volt elég,
az viszont a Hidegség patak közelsége miatt árterületnek minősül, és partvédelem kiépítésére volt szükség ahhoz, hogy a Szeret Vízügyi Igazgatóság beleegyezését megkapják. Most az engedélyezést várják – közölte érdeklődésünkre Gergely Károly polgármester. Ugyanakkor egy elektromos transzformátor-állomás telepítésére is szükség van a megfelelő áramerősség biztosítása érdekében.
Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia elnöke kérdésünkre azt mondta, a csíkszentsimoni jégpálya számára a szerkezeti elemeket megrendelték, a jéggyalu megvan, a hűtőberendezést szintén megrendelték, ahogy fel van húzva a sátor, lehet beszerelni. Így
– erősítette meg. Szerinte Szentsimonban az is kedvező, hogy közel van az óvoda a jégpályához, így nagyon könnyű elkezdeni a közös programokat, a korcsolyázás tanítását az óvodai program részeként is. Hozzátette, Gyimesközéplok esetében a trafóállomás megvásárlását is biztosítani fogják, és az építkezés elkezdődik. Ott ha idénykezdésre nem is, de idén mindenképp elkészül a műjégpálya – tudtuk meg.
Jégpálya épül Gyimesközéplokon és Csíkszentsimonban – adta hírül a Székelyföldi Jégkorong Akadémia. A fejlesztés célja, hogy a helyi gyermekek könnyebben hozzáférjenek a minőségi jégkorongedzésekhez, elkerülve a hosszú utazásokat.
Továbbra is nagy az érdeklődés a csíkszeredai szavazás helyszínén, ahol hosszú sorokban várakoznak a magyar országgyűlési választáson részt vevő polgárok. A voksolók szerint minden szavazat számít, és a választás tétje túlmutat Magyarország határain.
Már a délelőtt folyamán sokan éltek szavazati jogukkal a csíkszeredai külképviseleti szavazóhelyiségben, ahol a részvétel magasnak bizonyult. A voksolás rendben zajlik, noha több választó adminisztratív akadályokba ütközött. A külképviseleten segítenek.
Elvesztette uralmát a jármű fölött, és egy tömbház lépcsőházának bejáratához csapódott autójával egy csíkszeredai sofőr szombaton késő este.
Több mint hatszáz kórustag gyűlt össze Gyimesfelsőlokon a 29. Felcsíki Egyházi Kórustalálkozón szombaton, amikor a közös éneklés nem versennyé, hanem a hitet, a közösséget és az élő hagyományt összekapcsoló ünneppé vált.
Egy 45 éves, csíkszeredai férfi az 112-es segélyhívón értesítette a hatóságokat pénteken délelőtt, hogy valaki ellopta az autóját a Mihai Eminescu utcából.
Már három hónapja kivonták forgalomból azt a személyautót, amivel Tusnádfürdőn közlekedett egy 33 éves férfi.
Jócskán visszaesett a hőmérséklet szombatra virradóan a hargitai megyeközpontban, ahol a mínusz tíz fokot közelítette a legalacsonyabb érték a hivatalos mérőállomáson.
Baleset történt Szépvíz közelében csütörtök este, egy fiatal sofőr autójával megcsúszott és lesodródott az úttestről.
Autójavító műhelyben keletkezett tűzhöz riasztották csütörtök este a csíkszeredai tűzoltókat.
Egy héten belül háromszor is ittas vezetés és baleset miatt került a Hargita megyei rendőrség látókörébe egy külföldi férfi.
