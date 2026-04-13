Idén elkészül két újabb sátortetős műjégpálya, az egyik Csíkszentsimonban, a másik Hidegségen  

Jól haladnak az előkészületek, folyamatban van az eszközbeszerzés is, így idén elkészül a két új sátortetős műjégpálya Csíkszentsimonban és a Gyimesközéplokhoz tartozó Hidegségen. Előbbi már a nyár folyamán, utóbbi év végéig lesz átadva.

Kovács Attila 2026. április 13., 11:412026. április 13., 11:41

Noha még építkezés egyik helyszínen sem zajlik, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia újabb beruházásai, amelyek két jégkorong utánpótlás-nevelő alközpontja, az Alcsík SK és a Loki SC számára jelentenek új lehetőségeket, idén elkészülnek – tudtuk meg. A csíkszentsimoni helyszínen, az egykori útügyi telephelyen, ahol jól halad a tereprendezés, és a víz- és szennyvízhálózathoz történő csatlakozást is előkészítik,

egy transzformátor-állomásra van szükség a megfelelő áramerősség biztosításához.

Kozma István polgármester kérdésünkre azt mondta, az áramszolgáltatóval arról egyeztettek, hogy hármas feladatot kell ellátnia a trafónak, mert a jégpálya mellett az épülő bölcsőde, illetve egy elektromos töltőállomás számára is biztosítani kell az ellátást. Ezért egy közelben levő trafót a szolgáltató fog korszerűsíteni, biztosítva a szükséges feltételeket a létesítmények működtetéséhez. Gyimesközéplokon a műjégpálya a hidegségi általános iskola melletti szabadtéri jégpálya helyére épül. Mivel ez a terület nem volt elég,

a törvény által előírt beépíthetőség biztosítása érdekében ki kellett egészíteni egy szomszédos telekkel,

az viszont a Hidegség patak közelsége miatt árterületnek minősül, és partvédelem kiépítésére volt szükség ahhoz, hogy a Szeret Vízügyi Igazgatóság beleegyezését megkapják. Most az engedélyezést várják – közölte érdeklődésünkre Gergely Károly polgármester. Ugyanakkor egy elektromos transzformátor-állomás telepítésére is szükség van a megfelelő áramerősség biztosítása érdekében. Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia elnöke kérdésünkre azt mondta, a csíkszentsimoni jégpálya számára a szerkezeti elemeket megrendelték, a jéggyalu megvan, a hűtőberendezést szintén megrendelték, ahogy fel van húzva a sátor, lehet beszerelni. Így

a nyár folyamán ez a beruházás el fog készülni