Hirdetés

Első ízben tartottak lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván Hagyományteremtő szándékkal szervezték meg az első felcsíki lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván vasárnap. A rendezvényre közel nyolcvan fogat gyűlt össze. Barabás Hajnal 2026. január 18., 19:332026. január 18., 19:33 2026. január 18., 19:372026. január 18., 19:37

Fotó: Pinti Attila

Hagyományteremtő szándékkal szervezték meg az első felcsíki lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván vasárnap. A rendezvényre közel nyolcvan fogat gyűlt össze.

Barabás Hajnal 2026. január 18., 19:332026. január 18., 19:33 2026. január 18., 19:372026. január 18., 19:37

A csattogó téli hideg sem tartotta vissza a lótartó gazdákat attól, hogy vasárnap reggel szános fogataikkal összegyűljenek a csíkjenőfalvi Tercsi húsfeldolgozónál. Közel nyolcvan fogat indult innen útnak a csíkkarcfalvi közbirtokosság erdei házához, az első alkalommal megszervezett felcsíki lovasszán-ünnep helyszínére.

Három méter távolságot tartsanak be, nem előznek, és nem maradnak le

– ezekkel az instrukciókkal indították útnak a fogatokat a szervezők, miközben a felvonulókat nyilvántartásba vették, és átadtak számukra egy-egy sorszámot. Hirdetés

Fotó: Pinti Attila

Gál László, a rendezvény ötletgazdája, helybéli lótartó a Székelyhonnak elmondta, hagyományteremtő szándékkal szervezték meg az eseményt, miután az idei tél, a nagy hó lehetővé tette, hogy a szánokat elővegyék, és a lovak után fogják. „A cél az volt, hogy találkozzanak az emberek, együtt ünnepeljenek, hiszen

most nem kell a mezőre menni dolgozni, a közösségi tevékenységnek ilyenkor van az ideje”

– jegyezte meg. Tőle tudjuk, hogy Felcsík több településéről képviseltették magukat a lovas gazdák, többek között Csíkrákosról, Csíkmadarasról, Csíkszenttamásról, Csíkszentdomokosról, valamint a házigazda községből, azaz Csíkkarcfalváról vettek részt a találkozón.

Fotó: Pinti Attila

A lovas gazdák kitettek magukért, fogataikra zászlót tűztek, lovaikra csengettyűt akasztottak, sörényüket befonták, hogy ünnepélyesebbé tegyék a kb. nyolc kilométeres felvonulást. Voltak, akik csikót is kötöttek a fogat mellé, és akadt egy fiatal, aki pónilovakkal vágott neki az útnak.

Nagyon nagy élmény volt, a lovak is elfáradtak

– mindössze ennyit válaszolt érdeklődésünkre az egyik fogatos, ahogy beérkeztek a lokszádi erdei ház udvarára, és hajtottak is tovább, ahogy a sor haladt.

Fotó: Pinti Attila

„Nagyon szeretnénk, ha hagyomány lenne ebből a rendezvényből. Nagyon jó volt, a lovak is jól bírták, nem volt baj” – mondta Gidró Arnold, aki Csíkjenőfalváról érkezett a rendezvényre.

Fotó: Pinti Attila

A csíkkarcfalvi és csíkjenőfalvi közbirtokosságok gondoskodtak arról, hogy az eseményre kilátogatók tábortüzeknél melegedhessenek, ételből, italból nem volt hiány az élő muzsikaszó mellett. A gyerekek is szánkózhattak, a szikrázó napsütéssel együtt tehát minden feltétel összeállt ahhoz, hogy a résztvevők jól érezhessék magukat. A program utolsó pontjaként fáklyás felvonulást szerveztek, hogy ezzel zárják az első felcsíki lovasszán-ünnepet.

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni