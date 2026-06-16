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Elhunyt Kelemen Csongor egykori politikai fogoly

Kelemen Csongor egykori politikai fogoly jelenlétében emlékeztek 1956-ra Baróton 2024-ben • Fotó: Farkas Orsolya

Kelemen Csongor egykori politikai fogoly jelenlétében emlékeztek 1956-ra Baróton 2024-ben

Fotó: Farkas Orsolya

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Életének 86. évében elhunyt Kelemen Csongor teológus, egykori politikai fogoly. Csíkszereda megbecsült polgárától Korodi Attila polgármester közösségi oldalán emlékezett meg.

Székelyhon

2026. június 16., 12:582026. június 16., 12:58

2026. június 16., 14:292026. június 16., 14:29

Kelemen Csongor 1940-ben született Homoródoklándon unitárius lelkész családban. A második világháború és az azt követő évek nehézségei már gyermekkorában meghatározták életét. Fiatalon teológiai pályára készült, azonban az 1956-os magyar forradalmat követő megtorlások során őt és édesapját is letartóztatták.

Hosszú börtönbüntetésre és kényszermunkára ítélték, éveket töltött a Duna-delta munkatáboraiban.

Szabadulását követően Csíkszeredában telepedett le, ahol családot alapított. Később rendszeresen részt vett a volt politikai foglyok és az 1956-os bajtársi közösségek megemlékezésein, személyes történetein keresztül őrizve a kommunista diktatúra áldozatainak emlékét.

Az elöljáró szerint Kelemen Csongor életútja a 20. századi erdélyi magyarság megpróbáltatásait példázza: a háborút, a diktatúrát, a fogságot, az újrakezdést és a helytállást.

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