Kelemen Csongor egykori politikai fogoly jelenlétében emlékeztek 1956-ra Baróton 2024-ben
Fotó: Farkas Orsolya
Életének 86. évében elhunyt Kelemen Csongor teológus, egykori politikai fogoly. Csíkszereda megbecsült polgárától Korodi Attila polgármester közösségi oldalán emlékezett meg.
2026. június 16., 12:582026. június 16., 12:58
2026. június 16., 14:292026. június 16., 14:29
Kelemen Csongor 1940-ben született Homoródoklándon unitárius lelkész családban. A második világháború és az azt követő évek nehézségei már gyermekkorában meghatározták életét. Fiatalon teológiai pályára készült, azonban az 1956-os magyar forradalmat követő megtorlások során őt és édesapját is letartóztatták.
Szabadulását követően Csíkszeredában telepedett le, ahol családot alapított. Később rendszeresen részt vett a volt politikai foglyok és az 1956-os bajtársi közösségek megemlékezésein, személyes történetein keresztül őrizve a kommunista diktatúra áldozatainak emlékét.
Az elöljáró szerint Kelemen Csongor életútja a 20. századi erdélyi magyarság megpróbáltatásait példázza: a háborút, a diktatúrát, a fogságot, az újrakezdést és a helytállást.
Lelkésznek készült, fiatal teológus volt Kelemen Csongor, amikor az '56-os forradalom leverése utáni vészkorszakban szembesült a kommunista államhatalom megtorlásával. Megjárta a szekuritáté vallatószobáit, a börtönöket, kényszermunkatáborokat.
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Ünnepi műsorral tisztelegtek a meghurcoltak előtt az erdővidéki fiatalok, és azok is, akiket nem kell emlékeztetni a kommunizmus sötét éveire. Kelemen Csongor egykori politikai fogoly jelenlétében emlékeztek 1956-ra Baróton.
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