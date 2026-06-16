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Kelemen Csongor 1940-ben született Homoródoklándon unitárius lelkész családban. A második világháború és az azt követő évek nehézségei már gyermekkorában meghatározták életét. Fiatalon teológiai pályára készült, azonban az 1956-os magyar forradalmat követő megtorlások során őt és édesapját is letartóztatták.

Szabadulását követően Csíkszeredában telepedett le, ahol családot alapított. Később rendszeresen részt vett a volt politikai foglyok és az 1956-os bajtársi közösségek megemlékezésein, személyes történetein keresztül őrizve a kommunista diktatúra áldozatainak emlékét.

Az elöljáró szerint Kelemen Csongor életútja a 20. századi erdélyi magyarság megpróbáltatásait példázza: a háborút, a diktatúrát, a fogságot, az újrakezdést és a helytállást.

korábban írtuk Egy embertelen korszak tanúja: Kelemen Csongor Lelkésznek készült, fiatal teológus volt Kelemen Csongor, amikor az '56-os forradalom leverése utáni vészkorszakban szembesült a kommunista államhatalom megtorlásával. Megjárta a szekuritáté vallatószobáit, a börtönöket, kényszermunkatáborokat.

korábban írtuk Egykor a csodák helye volt, ma csupán az emlékek őrzője az uzonkai gyógyfürdő Uzonka a betegek gyógytelepe, a zajos világból menekülők csendes pihenőhelye volt, mostanra azonban a fürdő erejét vesztett, leromlott külcsínnel fogadja azt a kevés látogatót, akik hűen kitartanak mellette.