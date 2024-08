Egykor a csodák helye volt, ma csupán az emlékek őrzője az uzonkai gyógyfürdő

Számos gyimesi család telepedett le 1934 tájékán, 1954–55-ben iskola is épült, ahol Bardocz Sándor is tanított. Harminc év élénk fürdőéletét 1950 után hanyatlás követte, a villatulajdonosok első generációja kiöregedett, az építkezések leálltak, a hat tulajdonos közbirtokosságból ötöt megfosztottak jogaitól, a fürdőtelep Nagybacon gondozása alá került. Bár 1989 után úgy tűnt, a helyzet javulásnak indul, Veres Ferenc írása szerint tennivaló még ekkor is bőven akadt: „Összefogásra van szükség ahhoz, hogy Uzonkát korunk követelményeinek szintjére emeljük, hogy valóban egy igazi balneológiai bázissá váljon.”

Ezek persze tönkremennek, mert a deszka a fürdő környékén állandóan ázik, elrohad. Most megint ott tartunk, hogy újra kell csináljuk ezt, valamint a víztározó medencéket is, amelyek begyűjtik a borvizet és táplálják a fürdőmedencét

Felidézte, hogy korábban az idősebb közbirtokossági kollégákkal is tárgyalt ez ügyben, de ők letettek a felújításról, mondván, nagy befektetés lenne. „Én mindig biztattam: vagy fektessünk be közösen, vagy adják át hosszú távon bérbe a nagybaconi birtokosságnak, hogy tudjunk valamit kezdeni vele. Én azt tartom, hogy ha őseink 1927-ben meg tudták alapítani, akkor most nekünk kutya kötelességünk ezt fenntartani, működtetni” – vélekedett.

Megjegyezte, idén lett volna lehetőség több millió lej értékű támogatás igénylésére a balneo-klimaterikus besorolású településeknek, ezen a listán azonban nem szerepel Uzonkafürdő, így ez az esély elszállt. Az egykori melegfürdő romos épületét évekkel ezelőtt lebontották, de a hosszú távú tervek közt szerepel, hogy felújítják a kinti medencét, valamint szabadtéri meleg fürdőzési lehetőséget is teremtenének. Tavaly sikerült felújítani a központi borvízforrást is, amely most már új lefödés véd, de itt is hátra van még néhány simítás.

Az uzonkai borvíz valóságos csodaszer

Veres Ferenc a 24 évvel ezelőtt dr. Nagy Antal körorvosának támogatásával készült kiadvány szerint foglalta össze, mire is jók Uzonka borvizei: érelmeszesedésre, magas vérnyomásra, emésztőrendszeri panaszokra, vesegörcsre, de még légúti megbetegedések kezelésére is alkalmazható. Itt jegyezném meg, bár a Pisztrángosfürdő egy évszázada megsemmisült, az ivóvízforrást még most is megtalálhatja az érdeklődő kiránduló, egy helyiek által kért útba igazítást követő rövid túra során.