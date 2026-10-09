Csíkszeredai származású játékos Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban idei évadjában

A csíkszeredai származású Sántha Xénia is játszik a magyarországi RTL Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című tévéshow idei évadjában. A népszerű taktika-pszichológiai reality a héten indult el.

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Az idei évadban huszonnégyen játszanak, a játék lényege, hogy a szereplők beköltöznek egy kastélyba, ahol a játékmester, Árpa Attila kijelöli az árulókat – első körben hármat –, majd az áruló és ártatlan szerepekben a résztvevők úgy próbálnak lavírozni, hogy minél tovább bennmaradjanak. Azaz: elkerüljék a kiszavazást, illetve azt, hogy az árulók csoportja úgymond „meggyilkolja”, kitegye a játékból.

A héten indult őszi évadban a huszonnégy szereplő között ott találjuk a csíkszeredai származású Sántha Xéniát is, akit különleges és extrém szereplőnek nevez a Blikk. A magyarországi lap miután röviden bemutatta Xénia hegymászói érdemeit, játékbeli szerepére is kitér.

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„Noha úgy érzi, az emberek elsőre kissé furcsának vagy nyersnek találhatják, valójában rendkívül barátságos, közvetlen lánynak tartja magát. A hétköznapokban a végtelen őszinteség híve, a játékban mégis kifejezetten Áruló szeretne lenni” – írta a lap a műsort startja előtt, időközben viszont az is kiderült, hogy