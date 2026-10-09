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Csíkszeredai származású játékos Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban idei évadjában

Éppen egy évvel ezelőtt járt Sántha Xénia Csíkszeredában a kitüntetéskor • Fotó: Borbély Fanni

Éppen egy évvel ezelőtt járt Sántha Xénia Csíkszeredában a kitüntetéskor

Fotó: Borbély Fanni

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A csíkszeredai származású Sántha Xénia is játszik a magyarországi RTL Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című tévéshow idei évadjában. A népszerű taktika-pszichológiai reality a héten indult el.

Székelyhon

2026. október 09., 14:322026. október 09., 14:32

2026. október 09., 15:022026. október 09., 15:02

Az idei évadban huszonnégyen játszanak, a játék lényege, hogy a szereplők beköltöznek egy kastélyba, ahol a játékmester, Árpa Attila kijelöli az árulókat – első körben hármat –, majd az áruló és ártatlan szerepekben a résztvevők úgy próbálnak lavírozni, hogy minél tovább bennmaradjanak. Azaz: elkerüljék a kiszavazást, illetve azt, hogy az árulók csoportja úgymond „meggyilkolja”, kitegye a játékból.

A héten indult őszi évadban a huszonnégy szereplő között ott találjuk a csíkszeredai származású Sántha Xéniát is, akit különleges és extrém szereplőnek nevez a Blikk. A magyarországi lap miután röviden bemutatta Xénia hegymászói érdemeit, játékbeli szerepére is kitér.

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„Noha úgy érzi, az emberek elsőre kissé furcsának vagy nyersnek találhatják, valójában rendkívül barátságos, közvetlen lánynak tartja magát. A hétköznapokban a végtelen őszinteség híve, a játékban mégis kifejezetten Áruló szeretne lenni” – írta a lap a műsort startja előtt, időközben viszont az is kiderült, hogy

első körben ártatlanként játszik.

Székelységére is kitérnek, előrevetítve, ha számára a játékban eljön a vég „az ikonikus utolsó mondata egy jóízű, székelyes „Azt a teringettit!” lenne.”

Mint korábban megírtuk, Sántha Xéniát díszoklevéllel tüntette ki Csíkszereda polgármestere tavaly ilyenkor, miután megmászta a Magas-Himalája egyik óriását, a Manaszlu főcsúcsát.

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Díszoklevéllel tüntette ki Csíkszereda polgármestere Sántha Xéniát, aki szeptemberben megmászta a Magas-Himalája egyik óriását, a Manaszlu főcsúcsát – elismerésként eddigi teljesítményéért és ösztönzésként a további kihívásokhoz.

Sántha Xénia Csíkszeredában született. Tízéves korában Magyarországra költözött, jelenleg üzletvezető menedzserként dolgozik Angliában, Bristolban, ahol munkája mellett személyi edzőnek tanul – írtuk egy évvel ezelőtt. Hegymászókarrierje során eddig Afrikában és Európában, az Alpok és a Tátra különböző csúcsain járt. A Himalájában a Manaszlu lesz az első 8000-es csúcsa. Hosszú távú céljai között szerepel a Hét hegycsúcs kihívás (Seven Summits Challenge), amely a hét kontinens legmagasabb csúcsait foglalja magában.

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A világ nyolcadik legmagasabb hegycsúcsát készül megmászni idén ősszel a Csíkszeredában született Sántha Xénia. Amennyiben sikerrel jár, ő lehet majd az első magyar nő és egyben a legfiatalabb magyar a nepáli Himalájában található Manaszlu csúcsán.

Csíkszék Magazin Magyarország
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