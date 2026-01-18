Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a Büdösfürdőre tervezett víz- és csatornahálózat kivitelezése érdekében a Csíkszentkirályhoz tartozó terület esetében. A munkálatokhoz szükséges az Anghel Saligny-program finanszírozása is.

A magashegyi üdülőtelepen a víz- és csatornahálózat kiépítése érdekében közösen pályázott Csíkszentkirály és Csíkszentimre, mivel Büdösfürdő és a vele összeépült Előhágó a két szomszédos község közigazgatási területén található. Az Anghel Saligny-program keretéből 2022-ben jelentős összegeket hagytak jóvá a fejlesztésre,

Az elmúlt évek az előkészületekkel teltek, a műszaki tervekhez az összes szakhatósági engedélyt be kellett szerezni, tavaly tavasszal minden szükséges dokumentáció birtokában mindkét község vezetői külön-külön aláírták a finanszírozási szerződéseket a fejlesztési minisztériummal. Ezután mindkét község számára elkezdték a műszaki tervek elkészítését, erre ugyanaz a cég kapta a megbízást.

korábban írtuk Büdösfürdő víz- és szennyvízhálózatának kiépítésére készülnek Pénz már van, most a szükséges előkészületeket kell megtenni ahhoz, hogy Büdösfürdőn kiépülhessen egy korszerű víz- és szennyvízhálózat. A hegyi üdülőtelepülés közműfejlesztése érdekében két község társult, a költségekre jelentős támogatást kaptak.

A tervek elkészültek, és az Anghel Saligny-program tavalyi leállása ellenére Csíkszentkirályon úgy döntöttek, hogy a község közigazgatási területét érintő munkálatok kivitelezésére kiírják a közbeszerzési eljárást. Ez a kiírás tavaly decemberben meg is jelent, az áfa nélkül 28,5 millió lejre becsült beruházás tartalmazza a víz- és csatornahálózat kiépítését a szentkirályi területen.

Mint Székely Ernő polgármester kérdésünkre elmondta, több érdeklődő van, így