Büdösfürdőn megkezdődhetnek a munkálatok, ha lesz finanszírozás. Archív
Fotó: Borbély Fanni
Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a Büdösfürdőre tervezett víz- és csatornahálózat kivitelezése érdekében a Csíkszentkirályhoz tartozó terület esetében. A munkálatokhoz szükséges az Anghel Saligny-program finanszírozása is.
A magashegyi üdülőtelepen a víz- és csatornahálózat kiépítése érdekében közösen pályázott Csíkszentkirály és Csíkszentimre, mivel Büdösfürdő és a vele összeépült Előhágó a két szomszédos község közigazgatási területén található. Az Anghel Saligny-program keretéből 2022-ben jelentős összegeket hagytak jóvá a fejlesztésre,
Az elmúlt évek az előkészületekkel teltek, a műszaki tervekhez az összes szakhatósági engedélyt be kellett szerezni, tavaly tavasszal minden szükséges dokumentáció birtokában mindkét község vezetői külön-külön aláírták a finanszírozási szerződéseket a fejlesztési minisztériummal. Ezután mindkét község számára elkezdték a műszaki tervek elkészítését, erre ugyanaz a cég kapta a megbízást.
Pénz már van, most a szükséges előkészületeket kell megtenni ahhoz, hogy Büdösfürdőn kiépülhessen egy korszerű víz- és szennyvízhálózat. A hegyi üdülőtelepülés közműfejlesztése érdekében két község társult, a költségekre jelentős támogatást kaptak.
A tervek elkészültek, és az Anghel Saligny-program tavalyi leállása ellenére Csíkszentkirályon úgy döntöttek, hogy a község közigazgatási területét érintő munkálatok kivitelezésére kiírják a közbeszerzési eljárást. Ez a kiírás tavaly decemberben meg is jelent, az áfa nélkül 28,5 millió lejre becsült beruházás tartalmazza a víz- és csatornahálózat kiépítését a szentkirályi területen.
Mint Székely Ernő polgármester kérdésünkre elmondta, több érdeklődő van, így
Amennyiben tavasszal sikerül lezárni a folyamatot és nyertest hirdetni, a munkálatok el is kezdődhetnek. Ehhez viszont teljesülnie kell a legfontosabb feltételnek, hogy folytatódjon az Anghel Saligny-program finanszírozása a fejlesztési minisztérium részéről. Erre tavaly ígéretet tettek, a községvezető egyelőre, mint mondta,
Csíkszentimre részéről még nem történt meg ez a lépés, a közbeszerzési dokumentáció elkészült, de az Anghel Saligny-program folytatásáról szóló döntésekre várnak, addig nem írnak ki licitet a kivitelezésre. A tervdokumentáció véglegesítését esetükben késleltette, hogy módosításokra volt szükség lakossági jelzések alapján.
A büdösfürdői vízhálózat több forrásból lesz ellátva mind a szentimrei, mind pedig a szentkirályi területről, a szennyvizet pedig a megnövelt kapacitású szentimrei szennyvíztisztító fogadja majd be, ehhez egy szállítóvezeték építésére is szükség lesz.
