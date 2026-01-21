Bizonytalanná vált a közösségi központ építésének befejezése

Befejezésre vár az épület. Bizonytalanná vált ennek időpontja
Fotó: Pinti Attila
Tavaly sem sikerült befejezni a csíkcsicsói közösségi szolgáltató központ építését, és ebben az évben sem látszik még, hogy mennyi előrelépés történhet. Bankhitelt nem tudott erre fordítani az önkormányzat, a saját költségvetésből pedig kevés jut.
Noha tavaly év elején úgy tűnt, hogy három hónap alatt el lehet végezni a hátralévő munkálatokat a szerkezetkész, nyílászárókkal is ellátott épületben, ebből nem lett semmi,
Az E578-as jelzésű út mellett, az egykori munkásszálló helyett felhúzott ingatlan teljes befejezéséhez még legalább 2 millió lejre van szükség – erősítette meg kérdésünkre Péter Lukács polgármester, aki szerint a beruházást illetően az elmúlt év egyáltalán nem úgy alakult, ahogy tervezték.
A község 2023-ban igényelt közel 2 millió lejes hitelt a munkálatok befejezéséhez, ez a folyamat azonban elhúzódott. Aztán az is kiderült, hogy a hitelösszeget nem lehet erre a Norvég Alap által támogatott beruházásra felhasználni, csak az európai uniós támogatású projektek költségeire. Így
Idén a saját költségvetés mellett esetleges kormánytámogatásra számíthatnak, a korábban 925 ezer eurós finanszírozást biztosító Norvég Alap esetleges újabb kiírásai is jelentenek némi reményt további támogatásra, de erre nem lehet alapozni. Mivel a beltéri munkálatok, szerelések egy része korábban elkészült, a községvezető elképzelhetőnek tartja, hogy a külső szigetelés és vakolás elvégzésével
ha egy részét belül is el tudják készíteni. Ennek várható időpontját viszont még nem lehet felbecsülni. A szükséges felszereltség, berendezés rendelkezésre áll, azt már korábban megvásárolták.
Meg kell hosszabbítani a Norvég Alappal kötött finanszírozási szerződést, hogy be tudják fejezni a csíkcsicsói közösségi szolgáltató központ építését. Három hónap alatt el lehet végezni a hátralévő munkálatokat, ehhez bankhitelre is szükség volt.
A község 2017-ben vásárolta meg az egykori munkásszálló épületét, majd 2019-ben megvalósíthatósági tanulmányt készíttetett, és ezzel pályázott a Norvég Alaphoz, elnyerve a már említett támogatást egy integrált, időseknek és fiataloknak is szociális szolgáltatásokat nyújtó központ létrehozására. A kezdeti elképzelés az ingatlan átépítését irányozta elő a földszinti rész megtartásával, de a felső szint és a födém eltávolítása nyomán
Ez jelentős többletkiadással járt, amely az önkormányzatot terhelte, és ezt a pénzt azóta sem sikerült biztosítani.
A tervek szerint az önkormányzat partnere, a Gyulafehérvári Caritas segélyszervezet az idősek foglalkoztatását biztosítja, megkönnyítve a mozgáskorlátozottság által nehezített napi tevékenységet. A közösségi házban az idősek nappali foglalkoztatói és szociálpedagógiai központja mellett általános és gyerekgyógyászati orvosi rendelés, szociális konyha és két ideiglenes szükséglakás is helyet kapna.
