Bizonytalanná vált a közösségi központ építésének befejezése

Befejezésre vár az épület. Bizonytalanná vált ennek időpontja • Fotó: Pinti Attila

Befejezésre vár az épület. Bizonytalanná vált ennek időpontja

Fotó: Pinti Attila

Tavaly sem sikerült befejezni a csíkcsicsói közösségi szolgáltató központ építését, és ebben az évben sem látszik még, hogy mennyi előrelépés történhet. Bankhitelt nem tudott erre fordítani az önkormányzat, a saját költségvetésből pedig kevés jut.

Kovács Attila

2026. január 21., 13:012026. január 21., 13:01

Noha tavaly év elején úgy tűnt, hogy három hónap alatt el lehet végezni a hátralévő munkálatokat a szerkezetkész, nyílászárókkal is ellátott épületben, ebből nem lett semmi,

az épület ugyanolyan állapotban van, mint egy évvel ezelőtt.

Az E578-as jelzésű út mellett, az egykori munkásszálló helyett felhúzott ingatlan teljes befejezéséhez még legalább 2 millió lejre van szükség – erősítette meg kérdésünkre Péter Lukács polgármester, aki szerint a beruházást illetően az elmúlt év egyáltalán nem úgy alakult, ahogy tervezték.

A község 2023-ban igényelt közel 2 millió lejes hitelt a munkálatok befejezéséhez, ez a folyamat azonban elhúzódott. Aztán az is kiderült, hogy a hitelösszeget nem lehet erre a Norvég Alap által támogatott beruházásra felhasználni, csak az európai uniós támogatású projektek költségeire. Így

a munkálatok tavaly nem folytatódtak.

Idén a saját költségvetés mellett esetleges kormánytámogatásra számíthatnak, a korábban 925 ezer eurós finanszírozást biztosító Norvég Alap esetleges újabb kiírásai is jelentenek némi reményt további támogatásra, de erre nem lehet alapozni. Mivel a beltéri munkálatok, szerelések egy része korábban elkészült, a községvezető elképzelhetőnek tartja, hogy a külső szigetelés és vakolás elvégzésével

egy idő után legalább részlegesen használatba tudják majd adni és működtetni az épületet,

ha egy részét belül is el tudják készíteni. Ennek várható időpontját viszont még nem lehet felbecsülni. A szükséges felszereltség, berendezés rendelkezésre áll, azt már korábban megvásárolták.

Nem tudták befejezni a közösségi központ építését
Nem tudták befejezni a közösségi központ építését

Meg kell hosszabbítani a Norvég Alappal kötött finanszírozási szerződést, hogy be tudják fejezni a csíkcsicsói közösségi szolgáltató központ építését. Három hónap alatt el lehet végezni a hátralévő munkálatokat, ehhez bankhitelre is szükség volt.

A község 2017-ben vásárolta meg az egykori munkásszálló épületét, majd 2019-ben megvalósíthatósági tanulmányt készíttetett, és ezzel pályázott a Norvég Alaphoz, elnyerve a már említett támogatást egy integrált, időseknek és fiataloknak is szociális szolgáltatásokat nyújtó központ létrehozására. A kezdeti elképzelés az ingatlan átépítését irányozta elő a földszinti rész megtartásával, de a felső szint és a födém eltávolítása nyomán

kiderült, hogy teljesen le kell bontani, mert a tartószerkezet nem alkalmas a tervezett célra.

Ez jelentős többletkiadással járt, amely az önkormányzatot terhelte, és ezt a pénzt azóta sem sikerült biztosítani.

A tervek szerint az önkormányzat partnere, a Gyulafehérvári Caritas segélyszervezet az idősek foglalkoztatását biztosítja, megkönnyítve a mozgáskorlátozottság által nehezített napi tevékenységet. A közösségi házban az idősek nappali foglalkoztatói és szociálpedagógiai központja mellett általános és gyerekgyógyászati orvosi rendelés, szociális konyha és két ideiglenes szükséglakás is helyet kapna.

Csíkszék Csíkcsicsó
