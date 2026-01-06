Csempéző csendőrök hamis képe miatt figyelmeztet a hatóság

A csendőrség kedden közölte, hogy hamisak azok a közösségi médiában terjedő képek, amelyeken állítólagos román csendőrök láthatók, amint egy épületben járólapot raknak le.

Az intézmény sajtóirodája szerint a felvételek mesterséges intelligenciával készültek, és nem a valóságot tükrözik.

A közlemény szerint a képeken ábrázolt csendőrök egyenruháján cirill betűs feliratok láthatók, amiknek semmi közük nincs a Román Csendőrség hivatalos megkülönböztető jelzéseihez. Hangsúlyozták: az online térben terjedő információkat a Konstanca Megyei Mobil Csendőralakulat is cáfolta, rámutatva arra, hogy az említett tartalom