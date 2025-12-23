Fotó: gov.ro
A közszolgáltatás ingyenessé tétele óta 928 ezer telekkönyvi kivonatot és kataszteri térképkivonatot bocsátottak ki a tulajdonosoknak – jelentette ki kedden Cseke Attila fejlesztési miniszter.
Tájékoztatása szerint 318 023 kivonatot az ügyfélszolgálati irodákban állítottak ki díjmentesen, június 2. óta pedig
„Az állam van az állampolgárért, nem fordítva. A közintézmények az emberek által befizetett adókból működnek, az általuk nyújtott közszolgáltatásoknak ingyenesnek kell lenniük az állampolgárok számára. Ez az elv vezérelte az intézkedés bevezetését, és ez az elv 2026-ban is irányadó marad számunkra. További hasonló intézkedések következnek” – idézte a minisztert az RMDSZ közleménye.
Az országos kataszteri és ingatlan-nyilvántartási hivatal (ANCPI) 2025 júniusa és novembere között 520 886 online iratot bocsátott ki ingyenesen az ingatlan- és telektulajdonosoknak a Myeterra.ancpi.ro platformon keresztül.
A fejlesztési minisztérium alárendeltségében működő kataszteri hivatal április 7-től bocsátja ki díjmentesen a telekkönyvi kivonatokat, kataszteri térképkivonatokat, valamint az első telekeléshez szükséges dokumentumokat, amennyiben azokat a telek- és ingatlantulajdonosok igénylik. Június 2-tól ez a szolgáltatás az online rendszerben is ingyenessé vált – írja az Agerpres.
A dokumentumok a MyEterra elektronikus platformon igényelhetők, a kérelmek feldolgozása legfeljebb 72 órát vesz igénybe. A tulajdonosok a szolgáltatások díjmentes, online igénybevételéhez ROeID-fiókjukat is használhatják.
A romániaiak csaknem fele kevesebbet tervez költeni az idei téli ünnepek alatt, mint tavaly – derül ki az Avangarde közvélemény-kutatásának kedden ismertetett adataiból.
Döntő házként elfogadta a képviselőház keddi ülésén a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó felülvizsgált törvénytervezetet.
A marosvásárhelyi önkormányzati képviselők elvetették a nyugdíjasok ingyenes utazásának korlátozását, ugyanakkor újabb társadalmi csoportok számára tettek elérhetővé díjmentes bérleteket a tömegközlekedési eszközökön.
A Temesvári Nyugati Egyetem rektora, Marilen Pirtea veheti át Daniel David helyét az oktatási minisztérium élén.
Két autó ütközött frontálisan kedd reggel az Oroszhegy községhez tartozó Székelyszentkirály és Tibód közötti útszakaszon. A balesetben egy személy megsérült.
Oroszország keddre virradóra újabb dróntámadásokat intézett Ukrajna ellen; a hatóságok RO-Alert üzenetben figyelmeztették az ukrán határral szomszédos Tulcea és Galac megye lakosságát drónok vagy dróndarabok becsapódásának veszélyére.
Szélre, hóviharokra és jegesedésre vonatkozó figyelmeztetést adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Bár a riasztás elsősorban az ország déli és délkeleti részeit érinti, Székelyföldön is fagyos időjárás lesz a hét második felében.
A tervek szerint levélben fognak szavazni a bírák és ügyészek az államfő által a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsról (CSM) kezdeményezett referendumon – közölték az elnöki hivatal illetékesei.
Közzétették hétfő este a pénzügyminisztérium honlapján a jövő évi költségvetés elfogadásához szükséges és egyéb stratégiai intézkedéseket tartalmazó úgynevezett salátarendelet tervezetét.
Mozgásban is látható hétfőtől Christopher Nolan 2026 nyarán érkező filmje, a Homérosz: Odüsszeiát feldolgozó The Odyssey.
