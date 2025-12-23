A közszolgáltatás ingyenessé tétele óta 928 ezer telekkönyvi kivonatot és kataszteri térképkivonatot bocsátottak ki a tulajdonosoknak – jelentette ki kedden Cseke Attila fejlesztési miniszter.

Tájékoztatása szerint 318 023 kivonatot az ügyfélszolgálati irodákban állítottak ki díjmentesen, június 2. óta pedig

„Az állam van az állampolgárért, nem fordítva. A közintézmények az emberek által befizetett adókból működnek, az általuk nyújtott közszolgáltatásoknak ingyenesnek kell lenniük az állampolgárok számára. Ez az elv vezérelte az intézkedés bevezetését, és ez az elv 2026-ban is irányadó marad számunkra. További hasonló intézkedések következnek” – idézte a minisztert az RMDSZ közleménye.

korábban írtuk Ennyi dokumentumot bocsátott ki online a kataszteri hivatal idén Az országos kataszteri és ingatlan-nyilvántartási hivatal (ANCPI) 2025 júniusa és novembere között 520 886 online iratot bocsátott ki ingyenesen az ingatlan- és telektulajdonosoknak a Myeterra.ancpi.ro platformon keresztül.

A fejlesztési minisztérium alárendeltségében működő kataszteri hivatal április 7-től bocsátja ki díjmentesen a telekkönyvi kivonatokat, kataszteri térképkivonatokat, valamint az első telekeléshez szükséges dokumentumokat, amennyiben azokat a telek- és ingatlantulajdonosok igénylik. Június 2-tól ez a szolgáltatás az online rendszerben is ingyenessé vált – írja az Agerpres.

A dokumentumok a MyEterra elektronikus platformon igényelhetők, a kérelmek feldolgozása legfeljebb 72 órát vesz igénybe. A tulajdonosok a szolgáltatások díjmentes, online igénybevételéhez ROeID-fiókjukat is használhatják.