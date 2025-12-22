Ennyi dokumentumot bocsátott ki online a kataszteri hivatal idén

Az országos kataszteri és ingatlan-nyilvántartási hivatal (ANCPI) 2025 júniusa és novembere között 520 886 online iratot bocsátott ki ingyenesen az ingatlan- és telektulajdonosoknak a Myeterra.ancpi.ro platformon keresztül.

A hivatal hétfői közleménye szerint ugyanakkor az év első 11 hónapjában 2 046 059 online iratot bocsátott ki az epay.ancpi.ro internetes platformon keresztül. A tavaly év hasonló időszakában 2 170 742 tájékoztató jellegű telekkönyvi kivonatot és kataszteritérkép-másolatot (ortofotót) állítottak ki online – számol be az Agerpres.

Novemberben 115 024 tájékoztató jellegű telekkönyvi kivonatot és 15 096 kataszteritérkép-másolatot (ortofotót) állított ki ingyenesen az ANCPI a tulajdonosoknak a Myeterra.ancpi.ro alkalmazáson keresztül.

Az epay.ancpi.ro internetes platformon keresztül novemberben 142 493 telekkönyvi kivonatot és 20 005 kataszteritérkép-másolatot állítottak ki online.

A telektulajdonosok számára ezen dokumentumok kiállítása idén áprilistól ingyenes,

más igénylők számára 20, illetve 15 lejért állítják ki a két dokumentumtípust az epay.ancpi.ro platformon keresztül

– emlékeztet a kataszteri hivatal.

Novemberben ugyanakkor 7481 új felhasználó regisztrált a platformon, amelyet magán- és jogi személyek egyaránt használhatnak.

Az ANCPI online kibocsátott dokumentumait az illetékes hatóságok és intézmények (a helyi és központi közigazgatás, bankok, ügyvédek, közjegyzők) elismerik.