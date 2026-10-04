Csak a falak maradtak: porig égett a több száz éves műemlék templom – videóval

Felbecsülhetetlen értékű veszteségnek nevezte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található radostyáni református templom leégését a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook-oldalán vasárnap az örökségvédelemért felelős helyettes államtitkárság szakemberének jelentésére hivatkozva.

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Tarr Zoltán azt írta, nemcsak egy templom égett le Radostyánban: évszázadok pótolhatatlan kulturális és lelki öröksége vált a lángok martalékává.

A tűzben elpusztult az Árpád-kori eredetű, műemléki védelem alatt álló református templom, megsemmisült az Európában egyedülálló harangláb és egy rendkívül értékes biblia is

Úgy vélte, nemzedékek hite, emlékezete és áldozatos munkája veszett oda néhány óra alatt. A helyszínen jelenleg is zajlanak az utómunkálatok – jegyezte meg.

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A miniszter hangsúlyozta, lélekben a radostyáni gyülekezettel van, egyúttal megköszönte a tűzoltók megfeszített munkáját – számolt be az MTI.

A református templomban és a különálló fa harangtoronyban szombat délután keletkezett tűz. A lángokat a tűzoltók megfékezték, Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az oltás után azt közölte az MTI-vel, hogy