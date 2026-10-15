Büntetőeljárást indítottak a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésének ügyében

A legfőbb ügyészség szerdán megerősítette, hogy júliusban büntetőeljárást indított a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésével kapcsolatban benyújtott több mint 600 feljelentés nyomán.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A vádhatóság közleménye szerint a feljelentéseket egy egyesület nyújtotta be, és július 27-én rendelték el a nyomozást. Egyelőre úgynevezett in rem eljárás zajlik, azaz

Ügyészségi források szerint a feljelentéseket a Szabadságért és Társadalmi Egyenlőségért Egyesület (ALES) képviselői nyújtották be a 2024. december 6-án érvénytelenített államfőválasztással kapcsolatos civil kezdeményezésük keretében.

Hirdetés

A feljelentésekben az ALES többek között

bűnszervezet létrehozásával,

hivatali visszaéléssel,

emberiesség elleni bűncselekményekkel

és a választójog gyakorlásának akadályozásával

vádolja azokat a személyeket, akik az egyesület szerint közreműködtek a 2024-es államfőválasztás első fordulójának érvénytelenítésében.

Az ALES korábban közölte a Facebook-oldalán, hogy feljelentést tett a legfőbb ügyészség ellen is, amiért nem vette komolyan a panaszaikat – írja az Agerpres hírügynökség.