Büntetőeljárást indítottak a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésének ügyében

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Fotó: Tuchiluș Alex
A legfőbb ügyészség szerdán megerősítette, hogy júliusban büntetőeljárást indított a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésével kapcsolatban benyújtott több mint 600 feljelentés nyomán.
A vádhatóság közleménye szerint a feljelentéseket egy egyesület nyújtotta be, és július 27-én rendelték el a nyomozást. Egyelőre úgynevezett in rem eljárás zajlik, azaz
Ügyészségi források szerint a feljelentéseket a Szabadságért és Társadalmi Egyenlőségért Egyesület (ALES) képviselői nyújtották be a 2024. december 6-án érvénytelenített államfőválasztással kapcsolatos civil kezdeményezésük keretében.
A feljelentésekben az ALES többek között
bűnszervezet létrehozásával,
hivatali visszaéléssel,
emberiesség elleni bűncselekményekkel
és a választójog gyakorlásának akadályozásával
vádolja azokat a személyeket, akik az egyesület szerint közreműködtek a 2024-es államfőválasztás első fordulójának érvénytelenítésében.
Az ALES korábban közölte a Facebook-oldalán, hogy feljelentést tett a legfőbb ügyészség ellen is, amiért nem vette komolyan a panaszaikat – írja az Agerpres hírügynökség.
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