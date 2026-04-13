Bolojan gratulált Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon elért győzelméhez

Fotó: Gov.ro
Ilie Bolojan miniszterelnök hétfőn gratulált Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon elért győzelméhez.
A román miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy a stratégiai partnerség további erősítésére számít, különös tekintettel a gazdasági és ágazati együttműködésre.
„Szeretettel gratulálok Magyar Péternek a választási győzelméhez!
– írta a román kormányfő az X-re.
Bolojan szerint a prioritás az együttműködés, amely mindkét ország polgárainak életének javítását célozza egy erősebb, egységesebb és versenyképesebb Európai Unióban.
„Sikeres mandátumot kívánunk!” – üzente a miniszterelnök az Agerpres szemléje szerint.
A Tisza Párt várhatóan kétharmados többséget fog szerezni a budapesti parlamentben. Orbán Viktor miniszterelnök elismerte vereségét Magyar Péter ellenzéki vezetővel szemben a parlamenti választásokon. A magyarországi vasárnapi választásokon rekordszintű, 77,8 százalékos részvételt jegyeztek.
A bukaresti kormány RMDSZ-es miniszterelnök-helyettese szerint elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása a Tisza Párt választási győzelmét követően.
