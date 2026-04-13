Bolojan gratulált Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon elért győzelméhez

Fotó: Gov.ro

Ilie Bolojan miniszterelnök hétfőn gratulált Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon elért győzelméhez.

2026. április 13., 11:382026. április 13., 11:38

A román miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy a stratégiai partnerség további erősítésére számít, különös tekintettel a gazdasági és ágazati együttműködésre.

„Szeretettel gratulálok Magyar Péternek a választási győzelméhez!

Várjuk a stratégiai partnerség további erősítését, különös tekintettel a gazdasági és ágazati együttműködésre”

– írta a román kormányfő az X-re.

Bolojan szerint a prioritás az együttműködés, amely mindkét ország polgárainak életének javítását célozza egy erősebb, egységesebb és versenyképesebb Európai Unióban.

„Sikeres mandátumot kívánunk!” – üzente a miniszterelnök az Agerpres szemléje szerint.

A Tisza Párt várhatóan kétharmados többséget fog szerezni a budapesti parlamentben. Orbán Viktor miniszterelnök elismerte vereségét Magyar Péter ellenzéki vezetővel szemben a parlamenti választásokon. A magyarországi vasárnapi választásokon rekordszintű, 77,8 százalékos részvételt jegyeztek.

Tánczos Barna: elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása

A bukaresti kormány RMDSZ-es miniszterelnök-helyettese szerint elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása a Tisza Párt választási győzelmét követően.

Bíró Barna Botond is gratulált Magyar Péter győzelméhez

Facebook-bejegyzésben gratulált Magyar Péter választási győzelméhez Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Magyar Péter: a Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz

A Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz – közölte Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán a pártja választási győzelmét hozó napot követő hétfőn.

Fagyos reggelre ébredt Székelyföld hétfőn

Csíkszereda ismét rekordot döntött a mínuszok tekintetében: az ország lakott települései közül ott mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet hétfő hajnalban – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) adataiból.

A becsapódás utáni állapotok a csíkszeredai tömbháznál

Hatalmas robajjal csapódott be egy tömbház bejáratába egy személyautó szombaton este Csíkszeredában, a Tető utcában. Fotókat kaptunk, amelyek az becsapódás után nem sokkal készültek.

Nemzetközi gratulációk érkeztek Magyar Péter választási győzelmére

Számos európai és nemzetközi politikai vezető gratulált Magyar Péter győzelméhez a 2026-os magyarországi választásokat követően, hangsúlyozva az eredmény európai jelentőségét.

Magyarul is gratulált Nicușor Dan Magyar Péter választási győzelméhez

Közösségi oldalán gratulált vasárnap este Nicusor Dan román államfő a Tisza Pártnak és Magyar Péternek az országgyűlési választáson aratott, „mérföldkőnek számító” győzelemhez.

Magyar Péter: a következő időszak legfontosabb feladata az ország egységének helyreállítása

A Tisza-kormány minden magyart képviselni fog - jelentette ki Magyar Péter vasárnap este Budapesten, pártja eredményváró rendezvényén. Magyar Péter távozásra szólította fel a köztársasági elnököt.

Kelemen Hunor is gratulált Magyar Péter győzelméhez

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is gratulált Magyar Péter választási győzelméhez a magyar országgyűlési választásokon.

Tisza-kétharmad: így néz ki a parlamenti patkó az eredmények több mint 98 százalékos feldolgozottságánál

Kétharmaddal kormányozhat a Tisza-párt az elkövetkező négy évben a magyar országgyűlési választások eredményeinek közel száz százalékos feldolgozottsága szerint.

