„Nem csak a megmaradásért felelünk, hanem a gyarapodás lehetőségéért is” – megnyílt A Székely himnusz története kiállítás

A Székely himnusz születését, történelmi hátterét és közösségi jelentőségét bemutató vándorkiállítás nyílt meg a csíkszeredai Mikó-vár udvarán. A tárlat év végéig látogatható.
Fotó: Borbély Fanni
A Székely himnusz születését, történelmi hátterét és közösségi jelentőségét bemutató vándorkiállítás nyílt meg a csíkszeredai Mikó-vár udvarán. A tárlat év végéig látogatható.
A Székely himnusz történetét, keletkezésének körülményeit és közösségformáló szerepét bemutató kiállítás nyílt meg a csíkszeredai Mikó-vár udvarán.
A Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár közös tárlatának utazó változata Székelyudvarhely, Székelykeresztúr és Sepsiszentgyörgy után érkezett Csíkszeredába, ahol december 31-ig látogathatják az érdeklődők.
Fotó: Borbély Fanni
A megnyitón Karda-Markaly Aranka, a Csíki Székely Múzeum igazgatója hangsúlyozta:
Olyan kulturális örökségként él tovább, amely a közösséghez való tartozás, a közös emlékezet és az identitás fontos kifejezője. Mint fogalmazott, a himnusz
Fotó: Borbély Fanni
Sógor Enikő alpolgármester köszöntőjében az aradi vértanúk emléknapjához kapcsolódva beszélt a Székely himnusz, illetve a kiállítás jelentőségéről. Felidézte, hogy a mű egy évvel Trianon után született, és eredetileg a székely egyetemisták összetartozásának erősítését szolgálta. Kiemelte:
Az alpolgármester szerint a székelyek himnusza a túlélés és a megmaradás dala, ugyanakkor a jövőbe vetett hitet is hordozza. Úgy fogalmazott, hogy a közösségnek ma is szüksége van „a szikla kitartására és a merész jövőképre”, hiszen nemcsak a megmaradásért, hanem a következő nemzedékek gyarapodásának lehetőségéért is felelősséggel tartozik.
Fotó: Borbély Fanni
Beszédében arra is rámutatott, hogy a himnuszunk története nem csak a veszteségeket hordozza, hanem azokat a lelki erőket is, amelyek a közösséget a nehéz történelmi időszakokon átsegítette. A himnusz szerinte
A kiállítás kurátora, Kása Csaba történész-muzeológus elmondta: a tárlat célja, hogy feltárja a Székely himnusz valódi történetét, bemutassa keletkezésének körülményeit, valamint alkotóinak, Csanády Györgynek és Mihalik Kálmánnak az életútját. Hangsúlyozta, hogy a történész feladata a tények feltárása és pontos bemutatása, miközben a himnusz közösségi szerepe önálló, élő valóságként van jelen a székelység mindennapjaiban.
Fotó: Borbély Fanni
Bemutatja, miként vált a székely közösség egyik legfontosabb jelképévé, és hogyan élte túl azokat az évtizedeket is, amikor Magyarországon és Romániában egyaránt tiltott éneknek számított.
A Mikó-vár udvarán látható kiállítás a történelmi háttér mellett a himnusz kulturális és közösségi jelentőségére is fókuszál, lehetőséget kínálva arra, hogy a látogatók közelebbről megismerjék a székely identitás egyik legismertebb jelképének történetét.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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