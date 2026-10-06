Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

„Nem csak a megmaradásért felelünk, hanem a gyarapodás lehetőségéért is” – megnyílt A Székely himnusz története kiállítás

A Székely himnusz születését, történelmi hátterét és közösségi jelentőségét bemutató vándorkiállítás nyílt meg a csíkszeredai Mikó-vár udvarán. A tárlat év végéig látogatható.

Nagy Lilla

2026. október 06., 21:192026. október 06., 21:19

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A Székely himnusz születését, történelmi hátterét és közösségi jelentőségét bemutató vándorkiállítás nyílt meg a csíkszeredai Mikó-vár udvarán. A tárlat év végéig látogatható.

Nagy Lilla

2026. október 06., 21:192026. október 06., 21:19

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Székely himnusz történetét, keletkezésének körülményeit és közösségformáló szerepét bemutató kiállítás nyílt meg a csíkszeredai Mikó-vár udvarán.

A Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár közös tárlatának utazó változata Székelyudvarhely, Székelykeresztúr és Sepsiszentgyörgy után érkezett Csíkszeredába, ahol december 31-ig látogathatják az érdeklődők.

Hirdetés
• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A megnyitón Karda-Markaly Aranka, a Csíki Székely Múzeum igazgatója hangsúlyozta:

a Székely himnusz mára jóval több lett egy versnél és egy dallamnál.

Olyan kulturális örökségként él tovább, amely a közösséghez való tartozás, a közös emlékezet és az identitás fontos kifejezője. Mint fogalmazott, a himnusz

nem egy vitrinbe zárt emlék, hanem ma is élő része a közösség mindennapjainak.
• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Sógor Enikő alpolgármester köszöntőjében az aradi vértanúk emléknapjához kapcsolódva beszélt a Székely himnusz, illetve a kiállítás jelentőségéről. Felidézte, hogy a mű egy évvel Trianon után született, és eredetileg a székely egyetemisták összetartozásának erősítését szolgálta. Kiemelte:

a székely közösség számára a magyar és a Székely himnusz egyaránt az identitás és a kitartás jelképe.

Az alpolgármester szerint a székelyek himnusza a túlélés és a megmaradás dala, ugyanakkor a jövőbe vetett hitet is hordozza. Úgy fogalmazott, hogy a közösségnek ma is szüksége van „a szikla kitartására és a merész jövőképre”, hiszen nemcsak a megmaradásért, hanem a következő nemzedékek gyarapodásának lehetőségéért is felelősséggel tartozik.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Beszédében arra is rámutatott, hogy a himnuszunk története nem csak a veszteségeket hordozza, hanem azokat a lelki erőket is, amelyek a közösséget a nehéz történelmi időszakokon átsegítette. A himnusz szerinte

a közösségi ellenállóképesség és az összetartozás krónikája, amely ma is kapaszkodót jelent sokak számára.

A kiállítás kurátora, Kása Csaba történész-muzeológus elmondta: a tárlat célja, hogy feltárja a Székely himnusz valódi történetét, bemutassa keletkezésének körülményeit, valamint alkotóinak, Csanády Györgynek és Mihalik Kálmánnak az életútját. Hangsúlyozta, hogy a történész feladata a tények feltárása és pontos bemutatása, miközben a himnusz közösségi szerepe önálló, élő valóságként van jelen a székelység mindennapjaiban.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A tárlat végigköveti a Székely himnusz útját az 1921-es megszületésétől napjainkig.

Bemutatja, miként vált a székely közösség egyik legfontosabb jelképévé, és hogyan élte túl azokat az évtizedeket is, amikor Magyarországon és Romániában egyaránt tiltott éneknek számított.

A Mikó-vár udvarán látható kiállítás a történelmi háttér mellett a himnusz kulturális és közösségi jelentőségére is fókuszál, lehetőséget kínálva arra, hogy a látogatók közelebbről megismerjék a székely identitás egyik legismertebb jelképének történetét.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

Extrém vízfogyasztás a takarékossági felhívás után – versenyt futnak az idővel Székelyudvarhelyen
Rekordmagasra emelkedhet a villany ára Romániában
Négyből semmi, Gyökeres gólja a kiesés szélére sodorta a román válogatottat
Szoboszlaiék visszavágtak az ukránoknak, a románok zsinórban negyedszer kaptak ki az NL-ben
Visszavágott a magyar válogatott, idegenben győzte le az ukránokat
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Extrém vízfogyasztás a takarékossági felhívás után – versenyt futnak az idővel Székelyudvarhelyen
Székelyhon

Extrém vízfogyasztás a takarékossági felhívás után – versenyt futnak az idővel Székelyudvarhelyen
Rekordmagasra emelkedhet a villany ára Romániában
Székelyhon

Rekordmagasra emelkedhet a villany ára Romániában
Négyből semmi, Gyökeres gólja a kiesés szélére sodorta a román válogatottat
Székely Sport

Négyből semmi, Gyökeres gólja a kiesés szélére sodorta a román válogatottat
Szoboszlaiék visszavágtak az ukránoknak, a románok zsinórban negyedszer kaptak ki az NL-ben
Krónika

Szoboszlaiék visszavágtak az ukránoknak, a románok zsinórban negyedszer kaptak ki az NL-ben
Visszavágott a magyar válogatott, idegenben győzte le az ukránokat
Székely Sport

Visszavágott a magyar válogatott, idegenben győzte le az ukránokat
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Nőileg

Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 06., kedd

A vértanúk bátorságát és példamutatását méltatták az aradi megemlékezésen

Arad nemcsak a gyász helye, a vértanúk bátorsága nemzedékeknek mutatott példát és adott erőt, ezért Arad arra is emlékeztet, hogy amit az ember a közösségéért tesz, kitörölhetetlenül tovább él – jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke Aradon.

A vértanúk bátorságát és példamutatását méltatták az aradi megemlékezésen
A vértanúk bátorságát és példamutatását méltatták az aradi megemlékezésen
2026. október 06., kedd

A vértanúk bátorságát és példamutatását méltatták az aradi megemlékezésen
Hirdetés
2026. október 06., kedd

Magyar Péter: 1848 öröksége a teljes magyar nemzeté

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc öröksége nem egyetlen párté, politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté – mondta a miniszterelnök kedden Gyulán, az aradi vértanúk emléknapján tartott megemlékezésen.

Magyar Péter: 1848 öröksége a teljes magyar nemzeté
Magyar Péter: 1848 öröksége a teljes magyar nemzeté
2026. október 06., kedd

Magyar Péter: 1848 öröksége a teljes magyar nemzeté
2026. október 06., kedd

Bárki leróhatta tiszteletét az aradi vértanúk arcképcsarnoka előtt Csíkszeredában

Csíkszeredában is megemlékeztek október 6-án az aradi vértanúkról, akik a szabadságért a legnagyobb áldozatot hozták.

Bárki leróhatta tiszteletét az aradi vértanúk arcképcsarnoka előtt Csíkszeredában
Bárki leróhatta tiszteletét az aradi vértanúk arcképcsarnoka előtt Csíkszeredában
2026. október 06., kedd

Bárki leróhatta tiszteletét az aradi vértanúk arcképcsarnoka előtt Csíkszeredában
2026. október 06., kedd

Az AUR szenátusi frakcióvezetője szerint a parlament többsége támogatná az előre hozott választások megtartását

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szenátusi frakcióvezetője, Petrișor Peiu kedden kijelentette, hogy a parlamenti képviselők és szenátorok többsége támogatná az előre hozott választások megtartását.

Az AUR szenátusi frakcióvezetője szerint a parlament többsége támogatná az előre hozott választások megtartását
Az AUR szenátusi frakcióvezetője szerint a parlament többsége támogatná az előre hozott választások megtartását
2026. október 06., kedd

Az AUR szenátusi frakcióvezetője szerint a parlament többsége támogatná az előre hozott választások megtartását
Hirdetés
2026. október 06., kedd

„Az elvégzett megtorlás nem jelent elintézett történelmet” – így emlékeztek az aradi vértanúkra Sepsiszentgyörgyön

Több mint ötven ember jelenlétében zajlott az aradi vértanúkra való emlékezés kivégzésük 177. évfordulóján Sepsiszentgyörgyön. Talán azért, mert a veszteségeket nehezebben viseljük – jelentette ki Pénzes Lóránd történelemtanár az ünnepségen.

„Az elvégzett megtorlás nem jelent elintézett történelmet” – így emlékeztek az aradi vértanúkra Sepsiszentgyörgyön
„Az elvégzett megtorlás nem jelent elintézett történelmet” – így emlékeztek az aradi vértanúkra Sepsiszentgyörgyön
2026. október 06., kedd

„Az elvégzett megtorlás nem jelent elintézett történelmet” – így emlékeztek az aradi vértanúkra Sepsiszentgyörgyön
2026. október 06., kedd

A PSD azt akarja megtudni, hogy az új miniszterelnök-jelölt „szakítani akar-e” Bolojanék gazdaságpolitikával

A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos elnöksége kedden felhatalmazta a párt vezetőit, hogy tárgyalásokat kezdjen Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel.

A PSD azt akarja megtudni, hogy az új miniszterelnök-jelölt „szakítani akar-e” Bolojanék gazdaságpolitikával
A PSD azt akarja megtudni, hogy az új miniszterelnök-jelölt „szakítani akar-e” Bolojanék gazdaságpolitikával
2026. október 06., kedd

A PSD azt akarja megtudni, hogy az új miniszterelnök-jelölt „szakítani akar-e” Bolojanék gazdaságpolitikával
2026. október 06., kedd

Kelemen Hunor: „mi tudunk úgy is egy tisztességes kormányt támogatni, hogy nem vagyunk ott a kormányban”

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) számára prioritás, hogy Romániának legyen teljes jogkörű kormánya, és az ne függjön a szélsőséges pártok támogatásától.

Kelemen Hunor: „mi tudunk úgy is egy tisztességes kormányt támogatni, hogy nem vagyunk ott a kormányban”
Kelemen Hunor: „mi tudunk úgy is egy tisztességes kormányt támogatni, hogy nem vagyunk ott a kormányban”
2026. október 06., kedd

Kelemen Hunor: „mi tudunk úgy is egy tisztességes kormányt támogatni, hogy nem vagyunk ott a kormányban”
Hirdetés
2026. október 06., kedd

Kézdivásárhely: beszéd nélkül is lehet emlékezni

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes Főgimnázium udvarán több százan hajtottak fejet kedd délután a szabadságharc vértanúinak emléke előtt. Az iskola tanulói S ők élni fognak, élni mindörökkön című összeállításukat adták elő, beszédek nem hangzottak el.

Kézdivásárhely: beszéd nélkül is lehet emlékezni
Kézdivásárhely: beszéd nélkül is lehet emlékezni
2026. október 06., kedd

Kézdivásárhely: beszéd nélkül is lehet emlékezni
2026. október 06., kedd

Operatőröket bántalmazott egy Georgescu szimpatizáns, hatósági felügyelet alá került

Hatvan napos hatósági felügyelet alá helyezték Călin Georgescu egyik támogatóját, aki a gyanú szerint hétfőn megtámadott két TV operatőrt a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) székháza előtt.

Operatőröket bántalmazott egy Georgescu szimpatizáns, hatósági felügyelet alá került
Operatőröket bántalmazott egy Georgescu szimpatizáns, hatósági felügyelet alá került
2026. október 06., kedd

Operatőröket bántalmazott egy Georgescu szimpatizáns, hatósági felügyelet alá került
2026. október 06., kedd

Az AUR mellett egy PSD-s politikus is aláírásokat gyűjt Nicușor Dan államfő felfüggesztésének kezdeményezéséhez

A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője, Lucian-Ioan-Titus Morar kedden bejelentette, hogy aláírásokat gyűjt Nicușor Dan államfő tisztségéből való felfüggesztésének kezdeményezéséhez. Állítása szerint a PSD-ben mások is támogatják az elképzelést.

Az AUR mellett egy PSD-s politikus is aláírásokat gyűjt Nicușor Dan államfő felfüggesztésének kezdeményezéséhez
Az AUR mellett egy PSD-s politikus is aláírásokat gyűjt Nicușor Dan államfő felfüggesztésének kezdeményezéséhez
2026. október 06., kedd

Az AUR mellett egy PSD-s politikus is aláírásokat gyűjt Nicușor Dan államfő felfüggesztésének kezdeményezéséhez
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!