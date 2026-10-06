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„Nem csak a megmaradásért felelünk, hanem a gyarapodás lehetőségéért is” – megnyílt A Székely himnusz története kiállítás A Székely himnusz születését, történelmi hátterét és közösségi jelentőségét bemutató vándorkiállítás nyílt meg a csíkszeredai Mikó-vár udvarán. A tárlat év végéig látogatható. Nagy Lilla 2026. október 06., 21:192026. október 06., 21:19

Fotó: Borbély Fanni

A Székely himnusz születését, történelmi hátterét és közösségi jelentőségét bemutató vándorkiállítás nyílt meg a csíkszeredai Mikó-vár udvarán. A tárlat év végéig látogatható.

Nagy Lilla 2026. október 06., 21:192026. október 06., 21:19

A Székely himnusz történetét, keletkezésének körülményeit és közösségformáló szerepét bemutató kiállítás nyílt meg a csíkszeredai Mikó-vár udvarán. A Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár közös tárlatának utazó változata Székelyudvarhely, Székelykeresztúr és Sepsiszentgyörgy után érkezett Csíkszeredába, ahol december 31-ig látogathatják az érdeklődők. Hirdetés

Fotó: Borbély Fanni

A megnyitón Karda-Markaly Aranka, a Csíki Székely Múzeum igazgatója hangsúlyozta:

a Székely himnusz mára jóval több lett egy versnél és egy dallamnál.

Olyan kulturális örökségként él tovább, amely a közösséghez való tartozás, a közös emlékezet és az identitás fontos kifejezője. Mint fogalmazott, a himnusz

nem egy vitrinbe zárt emlék, hanem ma is élő része a közösség mindennapjainak.

Fotó: Borbély Fanni

Sógor Enikő alpolgármester köszöntőjében az aradi vértanúk emléknapjához kapcsolódva beszélt a Székely himnusz, illetve a kiállítás jelentőségéről. Felidézte, hogy a mű egy évvel Trianon után született, és eredetileg a székely egyetemisták összetartozásának erősítését szolgálta. Kiemelte:

a székely közösség számára a magyar és a Székely himnusz egyaránt az identitás és a kitartás jelképe.

Az alpolgármester szerint a székelyek himnusza a túlélés és a megmaradás dala, ugyanakkor a jövőbe vetett hitet is hordozza. Úgy fogalmazott, hogy a közösségnek ma is szüksége van „a szikla kitartására és a merész jövőképre”, hiszen nemcsak a megmaradásért, hanem a következő nemzedékek gyarapodásának lehetőségéért is felelősséggel tartozik.

Fotó: Borbély Fanni

Beszédében arra is rámutatott, hogy a himnuszunk története nem csak a veszteségeket hordozza, hanem azokat a lelki erőket is, amelyek a közösséget a nehéz történelmi időszakokon átsegítette. A himnusz szerinte

a közösségi ellenállóképesség és az összetartozás krónikája, amely ma is kapaszkodót jelent sokak számára.

A kiállítás kurátora, Kása Csaba történész-muzeológus elmondta: a tárlat célja, hogy feltárja a Székely himnusz valódi történetét, bemutassa keletkezésének körülményeit, valamint alkotóinak, Csanády Györgynek és Mihalik Kálmánnak az életútját. Hangsúlyozta, hogy a történész feladata a tények feltárása és pontos bemutatása, miközben a himnusz közösségi szerepe önálló, élő valóságként van jelen a székelység mindennapjaiban.

Fotó: Borbély Fanni

A tárlat végigköveti a Székely himnusz útját az 1921-es megszületésétől napjainkig.

Bemutatja, miként vált a székely közösség egyik legfontosabb jelképévé, és hogyan élte túl azokat az évtizedeket is, amikor Magyarországon és Romániában egyaránt tiltott éneknek számított. A Mikó-vár udvarán látható kiállítás a történelmi háttér mellett a himnusz kulturális és közösségi jelentőségére is fókuszál, lehetőséget kínálva arra, hogy a látogatók közelebbről megismerjék a székely identitás egyik legismertebb jelképének történetét.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni