Bizakodnak az üdülési csekkek módosított rendszerében a turisztikai ágazatban

A tavalyi, nagyon bizonytalan 1600 lejes bevételek helyett a jóval biztosabbnak ígérkező 800 lejes üdülési csekkekben bíznak a turisztikai szolgáltatók. Sok kicsi sokra mehet idén.
Fotó: Barabás Ákos
Mélyrepüléssé vált tavaly a belföldi turizmus állami ösztönzése a csekkek értékének a megfelezése és az önrészfizetés kötelezettsége miatt. Az új év azonban új reményeket hozott a turizmusban, ugyanis ismét módosult az üdülési csekkek rendszere.
Jelentős bevételkiesésekhez vezetett a turisztikai ágazatban tavaly az, hogy tavasszal az addigi 1600 lejről a felére csökkentette az állam az üdülési csekkek értékét és bevezette az önrészfizetési kötelezettséget. Ennek értelmében a közszférában dolgozók számára biztosított, 800 lejes értékűre csökkentett üdülési csekkeket már
azaz fele-fele arányban fizetett az állam és a kedvezményezett. A módosítás azonban az esetek többségében teljes bevételkieséshez vezetett a turisztikai szektorban, ugyanis a közszférában dolgozóknak ilyen körülmények között már nem kellettek az üdülési csekkek, így erősen kudarcossá vált a belföldi turizmus ösztönzését célzó állami program.
Nagyon megszenvedi a turisztikai ágazat a vakációs utalványok értékcsökkentését és az önrészfizetési kötelezettséget. Ezt csak tetézi az áfaemelés – a két intézkedés együttes hatása miatt csődközelbe kerülhetnek egyes turisztikai vállalkozások.
László Endre, a Székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter elnökének meggyőződése, hogy a tájékoztatás hiánya is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy
Az utóbbi módosítás miatt azonban már ismét bizakodó, noha nem csak kedvező változások történtek az üdülési csekkek rendszerében.
Fotó: Pixabay
Idéntől ugyanis már nem kötelező hozzájáruljanak a kedvezményezettek az általuk igénybe vett turisztikai szolgáltatások költségéhez, teljes egészében fizethetik azokat az állam által elektronikus üdülési csekkek formájában biztosított 800 lejes összegből. Erre viszont
– tavaly még 8000 lej volt ez az értékhatár.
„A jó hír az, hogy már nem kell önrészt fizetni. Rossz hír viszont, hogy leszállították a felső határt, tehát a 6 ezer lejnél nem nagyobb nettó fizetéssel rendelkező, közszférában dolgozó alkalmazottaknak fogják adni” – mondta a szakember. De még így is sokan kaphatnak üdülési csekkeket a közszférában, és ami még fontosabb,
Igaz ugyan, hogy az önrészfizetési kötelezettség megszűnése miatt csak 800 lejt kell elköltsenek a kedvezményezettek, de „sok kicsi sokra megy” alapon tavalyhoz képest még így is több bevételre tehet szert a turisztikai szektor – vélekedett László Endre, emlékeztetve, hogy tavaly bürokratikusabb is volt a csekkek igénylési eljárása.
Fotó: Barabás Ákos
Fontos tudni azt is, hogy az üdülési csekkek részletekben is elkölthetők, nem kell egyszerre felhasználni azokat, és nem árt észben tartani, hogy
Így akár a tavalyról megmaradt érték is felhasználható, illetve kiegészíthető az idei csekkekkel – hangsúlyozta a Székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter elnöke. Emlékeztetett ugyanakkor arra is, hogy
Megfelelő engedéllyel rendelkező utazási irodáknál teljes turisztikai csomagokat is vásárolhatnak az üdülési csekkekre a kedvezményezettek, tehát ha például a Madarasi Hargitán töltenének el néhány napot, akkor egy utazási irodánál a szállás mellett a síbérlet és más turisztikai szolgáltatások költségét is kifizethetik vele. De lehet az színházjegy, múzeumi belépő is – ezeket egy turisztikai csomag részként megvásárolhatják egy utazási irodánál, egyéni szervezésben viszont nem, részletezte a csekkek felhasználási módjait László Endre.
Fotó: Veres Nándor
A szállás ára sem lesz nagyobb, mintha közvetlenül helyben fizetne, hiszen a normálisan működő utazási irodák a szállásadóktól kapnak jutalékot a közvetítésért – fűzte hozzá.
Nehéz évet zárt múlt hónap végén a turisztikai ágazat, a szolgáltatók abban bíznak, hogy a 2026-os esztendő – a kedvezőtlen adóügyi intézkedések, az állami megszorítások hatása és a nehéz gazdasági helyzet ellenére – jobb lesz a tavalyinál.
„A statisztikai jelentések még nincsenek összesítve. Tehát
Nagyon jó lenne, ha legalább abból a visszaesésből, amit produkált ez az ágazat, vissza tudnák jutni a 2024-es szintre” – fogalmazott László Endre. A remény hal meg utoljára – válaszolta arra kérdésünkre, hogy lát-e erre reális esélyt.
