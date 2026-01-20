Bizakodnak az üdülési csekkek módosított rendszerében a turisztikai ágazatban

A tavalyi, nagyon bizonytalan 1600 lejes bevételek helyett a jóval biztosabbnak ígérkező 800 lejes üdülési csekkekben bíznak a turisztikai szolgáltatók. Sok kicsi sokra mehet idén.

Mélyrepüléssé vált tavaly a belföldi turizmus állami ösztönzése a csekkek értékének a megfelezése és az önrészfizetés kötelezettsége miatt. Az új év azonban új reményeket hozott a turizmusban, ugyanis ismét módosult az üdülési csekkek rendszere.

Széchely István 2026. január 20., 07:582026. január 20., 07:58

Jelentős bevételkiesésekhez vezetett a turisztikai ágazatban tavaly az, hogy tavasszal az addigi 1600 lejről a felére csökkentette az állam az üdülési csekkek értékét és bevezette az önrészfizetési kötelezettséget. Ennek értelmében a közszférában dolgozók számára biztosított, 800 lejes értékűre csökkentett üdülési csekkeket már

csak akkor használhatták fel a kedvezményezettek, ha ugyanakkora összeggel maguk is hozzájárultak az igénybe vett turisztikai szolgáltatások költségéhez,

Ennek értelmében a közszférában dolgozók számára biztosított, 800 lejes értékűre csökkentett üdülési csekkeket már csak akkor használhatták fel a kedvezményezettek, ha ugyanakkora összeggel maguk is hozzájárultak az igénybe vett turisztikai szolgáltatások költségéhez, azaz fele-fele arányban fizetett az állam és a kedvezményezett. A módosítás azonban az esetek többségében teljes bevételkieséshez vezetett a turisztikai szektorban, ugyanis a közszférában dolgozóknak ilyen körülmények között már nem kellettek az üdülési csekkek, így erősen kudarcossá vált a belföldi turizmus ösztönzését célzó állami program. László Endre, a Székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter elnökének meggyőződése, hogy

a potenciális kedvezményezettek többsége lemondott az üdülési csekkek igényléséről.

Az utóbbi módosítás miatt azonban már ismét bizakodó, noha nem csak kedvező változások történtek az üdülési csekkek rendszerében.

Fotó: Pixabay

Idéntől ugyanis már nem kötelező hozzájáruljanak a kedvezményezettek az általuk igénybe vett turisztikai szolgáltatások költségéhez, teljes egészében fizethetik azokat az állam által elektronikus üdülési csekkek formájában biztosított 800 lejes összegből. Erre viszont

már csak azok a közszférában dolgozó alkalmazottak jogosultak, akiknek a nettó bére nem haladja meg a 6000 lejt

– tavaly még 8000 lej volt ez az értékhatár. Hirdetés „A jó hír az, hogy már nem kell önrészt fizetni. Rossz hír viszont, hogy leszállították a felső határt, tehát a 6 ezer lejnél nem nagyobb nettó fizetéssel rendelkező, közszférában dolgozó alkalmazottaknak fogják adni” – mondta a szakember. De még így is sokan kaphatnak üdülési csekkeket a közszférában, és ami még fontosabb,

valószínűleg sokkal többen fogják igényelni és fel is használják majd.

Igaz ugyan, hogy az önrészfizetési kötelezettség megszűnése miatt csak 800 lejt kell elköltsenek a kedvezményezettek, de „sok kicsi sokra megy” alapon tavalyhoz képest még így is több bevételre tehet szert a turisztikai szektor – vélekedett László Endre, emlékeztetve, hogy tavaly bürokratikusabb is volt a csekkek igénylési eljárása.

Fotó: Barabás Ákos

Nem csak szállásra költhető el az összeg Fontos tudni azt is, hogy az üdülési csekkek részletekben is elkölthetők, nem kell egyszerre felhasználni azokat, és nem árt észben tartani, hogy

a kibocsátástól számítva egy évig lehet belföldi turisztikai szolgáltatásokat vásárolni velük.

Így akár a tavalyról megmaradt érték is felhasználható, illetve kiegészíthető az idei csekkekkel – hangsúlyozta a Székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter elnöke. Emlékeztetett ugyanakkor arra is, hogy

nemcsak szállásra költhető el az összeg, hanem mindenféle turisztikai szolgáltatásra.

Megfelelő engedéllyel rendelkező utazási irodáknál teljes turisztikai csomagokat is vásárolhatnak az üdülési csekkekre a kedvezményezettek, tehát ha például a Madarasi Hargitán töltenének el néhány napot, akkor egy utazási irodánál a szállás mellett a síbérlet és más turisztikai szolgáltatások költségét is kifizethetik vele. De lehet az színházjegy, múzeumi belépő is – ezeket egy turisztikai csomag részként megvásárolhatják egy utazási irodánál, egyéni szervezésben viszont nem, részletezte a csekkek felhasználási módjait László Endre.

Fotó: Veres Nándor

A szállás ára sem lesz nagyobb, mintha közvetlenül helyben fizetne, hiszen a normálisan működő utazási irodák a szállásadóktól kapnak jutalékot a közvetítésért – fűzte hozzá. Nagy visszaesést könyvelhet el tavalyra az ágazat Nehéz évet zárt múlt hónap végén a turisztikai ágazat, a szolgáltatók abban bíznak, hogy a 2026-os esztendő – a kedvezőtlen adóügyi intézkedések, az állami megszorítások hatása és a nehéz gazdasági helyzet ellenére – jobb lesz a tavalyinál. „A statisztikai jelentések még nincsenek összesítve. Tehát

a 2025-ös évet összességében még nem látjuk, de látjuk negyedévenként a 10–15 százalékos csökkenést.