Beköszönt az igazi ősz: lehűlés és sok eső várható

Október 12. és 25. között országszerte lehűlés várható, a hőmérséklet pedig fokozatosan az ilyenkor megszokott értékekhez közelít. A csapadék valószínűsége az egész időszakban magas marad – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kéthetes előrejelzéséből.

Székelyhon 2026. október 12., 17:292026. október 12., 17:29

A hétfőn közzétett prognózis szerint Erdélyben az első napokban a nappali csúcshőmérséklet átlaga 16 fokról 13 fokra, az éjszakai minimumoké 10–11 fokról 2 fokra csökken. Később a maximumok 14, a minimumok 3–5 fok körül alakulnak.

Szinte az egész időszakban nagy lesz az eső valószínűsége, helyenként jelentősebb mennyiségű csapadék is hullhat.