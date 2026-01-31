Rovatok
Béke van Illyefalván: sok megvétózott változat után rábólintottak a legújabb autópálya-nyomvonalra

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Négy évnyi feszültség után végre konszenzus született a tervezett A13-as, Brassó és Bákó közötti autópálya Illyefalvát érintő majdani szakaszáról. A helyi közösség jóváhagyta azt a változatot, amely minimálisra csökkenti a területvesztést.

Bodor Tünde

2026. január 31., 17:292026. január 31., 17:29

Újabb falugyűlésre hívta a helybélieket kedd estére Benkő Árpád Jenő illyefalvi polgármester, aki négy éve már szervezett egyet autópályaügyben – az koránt sem volt békés hangulatú. „Az éberség továbbra is indokolt” – jelezte a polgármester kedden este. De hogy miért indokolt az éberség, ahhoz négy esztendővel vissza kell mennünk a múltba.

Négyéves hercehurca

2022-ben Benkő még nem volt polgármester, akkor azoknak az embereknek a szószólója volt, aki ellenezték a 163 kilométeresre tervezett, Brassó–Bákó közötti A13-as jelzésű autópálya Illyefalvát érintő nyomvonalát.

A négy évvel ezelőtti falugyűlés nagyon feszült hangulatú volt, azon pedig Tamás Sándor háromszéki tanácselnök mellett Ráduly István prefektus is részt vett,

Benkő Árpád Jenő pedig a vámoshídi közösség képviselőivel együtt tiltakozott az akkori nyomvonal-tervezet ellen.

A 2022-es kiállást bukaresti tárgyalások és tüntetések követték. Az autópálya-tervezők végül – ugyan nem a tiltakozások, hanem egy újabb térségbeli projekt miatt – elálltak az akkori variánstól, de

az időnyerést és a késleltetést a közösség eredményeként könyvelte el az illyefalvi községvezető.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Azóta több új sztrádavariáns is született, Benkő Árpád pedig – immár polgármesteri minőségében – tiltakozott az újabb és újabb nyomvonalak ellen, amelyek vagy a község gazdálkodóit érintették hátrányosan, vagy az egész faluközösség életminőségét befolyásolták volna, mert túl közel lettek volna a településhez.

Egy tavaly terítékre került változat esetében szolidarizált a kökösi önkormányzattal is, amikor az ott élők tiltakoztak a helységhez túl közel kerülő út miatt.

Végül megszületett az az útvonalterv, amely a Brassó megyei Farkasvágó felől jön Illyefalva felé, majd 400 méter után kilép a község területéről Kilyén irányába. Ez Sepsiszentgyörgy, valamint Kökös község számára is elfogadható volt.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Keddi lakossági fórum, már nyugodt hangulatban

A kedden bemutatott állás szerint, amihez – a közösség lakóinak a tájékoztatása és megkérdezése után – írásbeli beleegyezését is adta a polgármester, a község területéből legfeljebb két hektárt vesz el a majdani sztráda, a területvesztés összesen négy gazdát érint.

Az Országos Közúti Beruházási Társaságnak (CNIR) szóban jelzett beleegyezése után a napokban a megyei tanácsnak kell elküldenie az illyefalvi önkormányzat írásos jóváhagyását az új nyomvonalat illetően, a megyei tanács pedig ennek értelmében módosítja a már kiadott urbanisztikai bizonylatát.

A megvalósíthatósági tanulmánynak ez év szeptemberéig el kell készülnie az autópálya teljes hosszára, utána következne a kivitelezés, de jelenleg határidőkről beszélni botorság és felelőtlenség lenne, vélekedett az illyefalvi elöljáró.

Háromszék Belföld
