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„Az elvégzett megtorlás nem jelent elintézett történelmet” – így emlékeztek az aradi vértanúkra Sepsiszentgyörgyön Több mint ötven ember jelenlétében zajlott az aradi vértanúkra való emlékezés kivégzésük 177. évfordulóján Sepsiszentgyörgyön. Talán azért, mert a veszteségeket nehezebben viseljük – jelentette ki Pénzes Lóránd történelemtanár az ünnepségen. Bodor Tünde 2026. október 06., 19:402026. október 06., 19:40

A vértanúk áldozata nyomán megszületett a modern magyar nemzet, hosszú távon pedig a kiegyezés utáni boldog békeidőkhöz vezetett Fotó: Tuchiluș Alex

Több mint ötven ember jelenlétében zajlott az aradi vértanúkra való emlékezés kivégzésük 177. évfordulóján Sepsiszentgyörgyön. Talán azért, mert a veszteségeket nehezebben viseljük – jelentette ki Pénzes Lóránd történelemtanár az ünnepségen.

Bodor Tünde 2026. október 06., 19:402026. október 06., 19:40

A Kovászna Megyei Könyvtár mögötti emlékparkban zajló ünnepségen a történész a szomorú véghez vezető eseményeket idézte fel a megemlékezés kezdetén. Mint elhangzott: 1848. októberében V. Ferdinánd feloszlatta a jogszerűen megalakult magyar országgyűlést és Joszip Jellasics horvát bánt nevezte ki az ország irányítójává. Miután az oroszok segítségével sikerült legyőzni a magyarokat és Görgey Artúr tábornok Világosnál letette a fegyvert, kiderült, Hirdetés

a hatalom a az aradi várat nevezte ki a megtorlás helyszínévé.

Jacob von Haynau táborszernagy, a „bresciai hiéna” annyi halálos ítéletet hozhatott, amennyit akart, kötelessége csak annyi volt, hogy a végrehajtás után a császárnak jelentse azokat. A kivégzések augusztus 22-én Ormai Norbert ezredes Arad melletti felakasztásával kezdődtek, majd

az október 6-án kirobbant bécsi forradalom kirobbanásának időpontjára időzítve bosszúálló időzítéssel folytatódtak

– részletezte a történelmi tényeket a felszólaló. „Szép kis deputáció megy az Úristenhez a magyarok ügyét képviselni” Pöltenberg Ernő, az egyik kivégzett szavai németül hangoztak el a kivégzések során. Többen azok közül, akik a legnagyobb árat fizették a magyar szabadságharcért, nem is tudtak magyarul – közölte a történész.

Az aradi tizenhármak közül Kiss Ernőt, Lázár Vilmost , Dessewffy Arisztidot és Schweidel Józsefet lőpor és golyó, a többi kilenc vértanút kötél általi halára ítélték.

Később Batthyány Lajost Pesten végezték ki, Kazinczy Lajos kivégzésére pedig három héttel később került sor. Az osztrákok, akik Nagy-Britannia akkori külügyminisztere, Lord Palmerstone szerint „nem ismernek más argumentumot, mint az erőszakot”, 1850 januárjáig közel 1000 halálos ítéletet hoztak, amelyből 120-at végrehajtottak. 1200-an kerültek Pestre vagy más városok várbörtöneibe, 40-50 ezer honvéd kényszersorozással került a császári hadseregbe. Az utolsó aradi hadifogoly 1858-ban szabadult, a teljes amnesztiarendelet egy évvel később lépett érvénybe.



Virág Nimród szavalata után Szungert Balázs, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának ügyvivő vezetője lépett a mikrofonhoz. Mint kifejtette: október 6-án minden évben

egy történelmi ponthoz térünk vissza, amelynek lezárását a győztesek akarták megírni”.

„A megtorlást elvégezték, a történet lezárása azóta sem sikerült, nem sikerült rábírni a nemzetet, hogy kevesebbet kérjen magának” – fogalmazott a konzul. Balázs Antal nyugalmazott tanító, fafaragó, aki az aradi vértanúknak és a háromszéki szabadságharcosoknak is kopjafát faragott, elmondta, hogy

mindegyik kopjafa rejt egy diónyi aradi földet a kivégzések helyszínéről.

A tanító köszönetet mondott a mikós diákoknak, akik évről évre elhelyezik a koszorúkat a hősők tiszteletére. Ezt követően Zelenák József evangélikus esperes közös imára hívta a jelenlevőket. A koszorúk felkerültek a kopjafákra, majd a magyar és a székely himnusz eléneklése után a jelenlevők levonultak az Erzsébet parkban levő Honvéd-emlékműhöz, ahol szintén koszorúztak. Itt a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda működött közre, míg az előbbi helyszínen a 14. dr. Kovács Sándor cserkészcsapat teljesített szolgálatot.

A magyar ügyért haltak hősi halált, pedig legtöbbjük nem is volt magyar, nem is beszélte nyelvünket – hangzott el az ünnepségen. Közülük 4 német nemzetiségű volt, 5 magyar, 2 örmény, 1 szerb, 1 pedig horvát Fotó: Tuchiluș Alex

Pénzes Lóránd, a Székely Mikó Kollégium történelemtanára idézte fel a történelmi tényeket, amelyek a kivégzéseket megelőzték Fotó: Tuchiluș Alex

Balázs Antal nyugalmazott tanító faragta az emlék-kopjafákat, mindegyiket más fából, mindegyikbe elrejtett egy diónyi aradi földet a kivégzések helyszínéről Fotó: Tuchiluș Alex

Szungert Balázs: hajtsunk fejet a hősök emléke előtt, merítsünk erőt a bátorságukból és őrizzük szívünkben azt a lángot, amelyet ők gyújtottak meg, és amelyek azóta is világítanak a magyar történelem viharaiban Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex