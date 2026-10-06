„Az elvégzett megtorlás nem jelent elintézett történelmet” – így emlékeztek az aradi vértanúkra Sepsiszentgyörgyön

Több mint ötven ember jelenlétében zajlott az aradi vértanúkra való emlékezés kivégzésük 177. évfordulóján Sepsiszentgyörgyön. Talán azért, mert a veszteségeket nehezebben viseljük – jelentette ki Pénzes Lóránd történelemtanár az ünnepségen.
A vértanúk áldozata nyomán megszületett a modern magyar nemzet, hosszú távon pedig a kiegyezés utáni boldog békeidőkhöz vezetett
Fotó: Tuchiluș Alex
Több mint ötven ember jelenlétében zajlott az aradi vértanúkra való emlékezés kivégzésük 177. évfordulóján Sepsiszentgyörgyön. Talán azért, mert a veszteségeket nehezebben viseljük – jelentette ki Pénzes Lóránd történelemtanár az ünnepségen.
A Kovászna Megyei Könyvtár mögötti emlékparkban zajló ünnepségen a történész a szomorú véghez vezető eseményeket idézte fel a megemlékezés kezdetén.
Mint elhangzott: 1848. októberében V. Ferdinánd feloszlatta a jogszerűen megalakult magyar országgyűlést és Joszip Jellasics horvát bánt nevezte ki az ország irányítójává. Miután az oroszok segítségével sikerült legyőzni a magyarokat és Görgey Artúr tábornok Világosnál letette a fegyvert, kiderült,
Jacob von Haynau táborszernagy, a „bresciai hiéna” annyi halálos ítéletet hozhatott, amennyit akart, kötelessége csak annyi volt, hogy a végrehajtás után a császárnak jelentse azokat.
A kivégzések augusztus 22-én Ormai Norbert ezredes Arad melletti felakasztásával kezdődtek, majd
– részletezte a történelmi tényeket a felszólaló.
Pöltenberg Ernő, az egyik kivégzett szavai németül hangoztak el a kivégzések során. Többen azok közül, akik a legnagyobb árat fizették a magyar szabadságharcért, nem is tudtak magyarul – közölte a történész.
Később Batthyány Lajost Pesten végezték ki, Kazinczy Lajos kivégzésére pedig három héttel később került sor. Az osztrákok, akik Nagy-Britannia akkori külügyminisztere, Lord Palmerstone szerint „nem ismernek más argumentumot, mint az erőszakot”, 1850 januárjáig közel 1000 halálos ítéletet hoztak, amelyből 120-at végrehajtottak.
1200-an kerültek Pestre vagy más városok várbörtöneibe, 40-50 ezer honvéd kényszersorozással került a császári hadseregbe.
Az utolsó aradi hadifogoly 1858-ban szabadult, a teljes amnesztiarendelet egy évvel később lépett érvénybe.
Virág Nimród szavalata után Szungert Balázs, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának ügyvivő vezetője lépett a mikrofonhoz. Mint kifejtette: október 6-án minden évben
„A megtorlást elvégezték, a történet lezárása azóta sem sikerült, nem sikerült rábírni a nemzetet, hogy kevesebbet kérjen magának” – fogalmazott a konzul.
Balázs Antal nyugalmazott tanító, fafaragó, aki az aradi vértanúknak és a háromszéki szabadságharcosoknak is kopjafát faragott, elmondta, hogy
A tanító köszönetet mondott a mikós diákoknak, akik évről évre elhelyezik a koszorúkat a hősők tiszteletére.
Ezt követően Zelenák József evangélikus esperes közös imára hívta a jelenlevőket.
A koszorúk felkerültek a kopjafákra, majd a magyar és a székely himnusz eléneklése után a jelenlevők levonultak az Erzsébet parkban levő Honvéd-emlékműhöz, ahol szintén koszorúztak.
Itt a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda működött közre, míg az előbbi helyszínen a 14. dr. Kovács Sándor cserkészcsapat teljesített szolgálatot.
A magyar ügyért haltak hősi halált, pedig legtöbbjük nem is volt magyar, nem is beszélte nyelvünket – hangzott el az ünnepségen. Közülük 4 német nemzetiségű volt, 5 magyar, 2 örmény, 1 szerb, 1 pedig horvát
Fotó: Tuchiluș Alex
Pénzes Lóránd, a Székely Mikó Kollégium történelemtanára idézte fel a történelmi tényeket, amelyek a kivégzéseket megelőzték
Fotó: Tuchiluș Alex
Balázs Antal nyugalmazott tanító faragta az emlék-kopjafákat, mindegyiket más fából, mindegyikbe elrejtett egy diónyi aradi földet a kivégzések helyszínéről
Fotó: Tuchiluș Alex
Szungert Balázs: hajtsunk fejet a hősök emléke előtt, merítsünk erőt a bátorságukból és őrizzük szívünkben azt a lángot, amelyet ők gyújtottak meg, és amelyek azóta is világítanak a magyar történelem viharaiban
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Áldozathozatalukkal a mi magyarságunkat is erősítették, mondta Zelenák József
Fotó: Tuchiluș Alex
Csíkszeredában is megemlékeztek október 6-án az aradi vértanúkról, akik a szabadságért a legnagyobb áldozatot hozták.
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