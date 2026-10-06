Bárki leróhatta tiszteletét az aradi vértanúk arcképcsarnoka előtt Csíkszeredában

2026. október 06., kedd

Kézdivásárhely: beszéd nélkül is lehet emlékezni

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes Főgimnázium udvarán több százan hajtottak fejet kedd délután a szabadságharc vértanúinak emléke előtt. Az iskola tanulói S ők élni fognak, élni mindörökkön című összeállításukat adták elő, beszédek nem hangzottak el.