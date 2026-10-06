Bárki leróhatta tiszteletét az aradi vértanúk arcképcsarnoka előtt Csíkszeredában

Csíkszeredában is megemlékeztek október 6-án az aradi vértanúkról, akik a szabadságért a legnagyobb áldozatot hozták. Fotókon mutatjuk az esti ünnepséget.
2026. október 06., 20:372026. október 06., 20:37
2026. október 06., 21:422026. október 06., 21:42
Fotó: Borbély Fanni
Csíkszeredában is megemlékeztek október 6-án az aradi vértanúkról, akik a szabadságért a legnagyobb áldozatot hozták. Fotókon mutatjuk az esti ünnepséget.
2026. október 06., 20:372026. október 06., 20:37
2026. október 06., 21:422026. október 06., 21:42
A Vár téren, az aradi vértanúk kihelyezett arcképcsarnokánál a nap folyamán bárki leróhatta kegyeletét egy mécses meggyújtásával, főhajtással vagy egy csendes pillanattal.
Fotó: Borbély Fanni
A közös megemlékezést 19 órától tartották, amelynek részeként fáklyákat gyújtottak a Mikó-vár előtti téren, ezt követően pedig a Csíki Játékszín Az aradi tizenhárom című előadását lehetett megtekinteni.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Pinti Attila
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