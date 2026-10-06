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Bárki leróhatta tiszteletét az aradi vértanúk arcképcsarnoka előtt Csíkszeredában

Csíkszeredában is megemlékeztek október 6-án az aradi vértanúkról, akik a szabadságért a legnagyobb áldozatot hozták. Fotókon mutatjuk az esti ünnepséget.

Székelyhon

2026. október 06., 20:372026. október 06., 20:37

2026. október 06., 21:422026. október 06., 21:42

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszeredában is megemlékeztek október 6-án az aradi vértanúkról, akik a szabadságért a legnagyobb áldozatot hozták. Fotókon mutatjuk az esti ünnepséget.

Székelyhon

2026. október 06., 20:372026. október 06., 20:37

2026. október 06., 21:422026. október 06., 21:42

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A Vár téren, az aradi vértanúk kihelyezett arcképcsarnokánál a nap folyamán bárki leróhatta kegyeletét egy mécses meggyújtásával, főhajtással vagy egy csendes pillanattal.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A közös megemlékezést 19 órától tartották, amelynek részeként fáklyákat gyújtottak a Mikó-vár előtti téren, ezt követően pedig a Csíki Játékszín Az aradi tizenhárom című előadását lehetett megtekinteni.

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• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Csíkszék Csíkszereda
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