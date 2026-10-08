Az RMDSZ-t is érintő feltételhez köti a Niculescu-kabinet támogatását a PSD

Fotó: MTI/Kiss Gábor
A Szociáldemokrata Párt (PSD) a gazdaságpolitikai irányváltás mellett ahhoz köti Luca Niculescu kormányának támogatását, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ is vegyen részt a parlamenti többségben – jelentette ki csütörtökön Sorin Grindeanu.
2026. október 08., 14:332026. október 08., 14:33
2026. október 08., 14:362026. október 08., 14:36
A kijelölt miniszterelnökkel folytatott tárgyalás után a PSD elnöke elmondta, hogy pártja olyan gazdaságpolitikát akar, amely megállítja a lakosság elszegényedését, és nem elsősorban a nyugdíjasokra, a családokra és a romániai vállalkozásokra hárítja az államháztartás rendbetételének terheit – írja az Agerpres.
Grindeanu közlése szerint Luca Niculescu arról biztosította a PSD-t, hogy a programjának több fontos eleme is bekerülhet a készülő kormányprogramba. A párt szakértői a következő napokban is részt vesznek az egyeztetésekben – tette hozzá.
A PSD ugyanakkor csak akkor támogatná a kormányt, ha mögötte átlátható, politikailag vállalt parlamenti többség áll. Grindeanu ezért elsősorban
A pártelnök leszögezte, hogy ha PSD gazdaságpolitikai elképzelései nem jelennek meg érdemben a kormányprogramban, vagy nem alakul ki ilyen parlamenti többség, a párt nem támogatja a Niculescu-kormányt.
Niculescu csütörtök délután a PNL és az RMDSZ politikusaival is tárgyal.
Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön a Szociáldemokrata Párttal (PSD) kezdte meg tárgyalásait a kormányprogramról és a kabinet beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakításáról.
Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselő csütörtökön a Facebook-oldalán közölte, hogy a Nemzeti Liberális Párt nem fog együtt kormányozni a Szociáldemokrata Párttal.
Mureșan szociáldemokratákat tette felelőssé az öt hónapja tartó politikai válságért, emlékeztetve arra, hogy a PSD a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) együtt buktatta meg a Bolojan-kormányt. „A PNL most is kész lett volna vállalni a kormányzást, de a PSD ezt is megakadályozta” – írta a bejegyzésben.
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Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön a Szociáldemokrata Párttal (PSD) kezdte meg tárgyalásait a kormányprogramról és a kabinet beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakításáról.
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