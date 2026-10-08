Az RMDSZ-t is érintő feltételhez köti a Niculescu-kabinet támogatását a PSD

A Szociáldemokrata Párt (PSD) a gazdaságpolitikai irányváltás mellett ahhoz köti Luca Niculescu kormányának támogatását, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ is vegyen részt a parlamenti többségben – jelentette ki csütörtökön Sorin Grindeanu.

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A kijelölt miniszterelnökkel folytatott tárgyalás után a PSD elnöke elmondta, hogy pártja olyan gazdaságpolitikát akar, amely megállítja a lakosság elszegényedését, és nem elsősorban a nyugdíjasokra, a családokra és a romániai vállalkozásokra hárítja az államháztartás rendbetételének terheit – írja az Agerpres.

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Grindeanu közlése szerint Luca Niculescu arról biztosította a PSD-t, hogy a programjának több fontos eleme is bekerülhet a készülő kormányprogramba. A párt szakértői a következő napokban is részt vesznek az egyeztetésekben – tette hozzá.

A PSD ugyanakkor csak akkor támogatná a kormányt, ha mögötte átlátható, politikailag vállalt parlamenti többség áll. Grindeanu ezért elsősorban