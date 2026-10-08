Az RMDSZ-szel is tárgyal ma Luca Niculescu, Kelemen Hunor három fontos dolgot szeretne

Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön a Szociáldemokrata Párttal (PSD) kezdte meg tárgyalásait a kormányprogramról és a kabinet beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakításáról.

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Politikai források szerint az első találkozón kizárólag a kormányprogramról egyeztetnek. A PSD küldöttségét a párt elnöke, Sorin Grindeanu vezeti, és tagja mások mellett két volt miniszter, Florin Manole és Bogdan Ivan is.

Niculescu csütörtökön délután két órától a Nemzeti Liberális Párt (PNL), fél négytől pedig az RMDSZ képviselőivel tárgyal a pártok bukaresti székházában – írja az Agerpres hírügynökség.

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Három pont Kelementől...

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Facebook-oldalán három dolgot emelt ki a tárgyalással, illetve a kormányprogrammal kapcsolatban. „Nekünk az a fontos, hogy (...)

legyen erős gazdasági része, amely megvédi a munkahelyeket és újakat teremt.

Támogatni kell a kiszolgáltatott helyzetben élőket, köztük a nyugdíjasokat. A nyugdíjakat indexálni kell, hogy kövessék a drágulást.

És meg kell védeni a kisebbségi közösségek jogait”

Mint írta, működőképes, teljes jogkörű kormányt szeretnének, és most ez a legfontosabb. „Tudjuk, hogy elfogyott az emberek türelme, ezért is sürgetjük az új kormány megalakulását.