Az RMDSZ-szel is tárgyal ma Luca Niculescu, Kelemen Hunor három fontos dolgot szeretne

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook
Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön a Szociáldemokrata Párttal (PSD) kezdte meg tárgyalásait a kormányprogramról és a kabinet beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakításáról.
2026. október 08., 11:492026. október 08., 11:49
2026. október 08., 12:152026. október 08., 12:15
Politikai források szerint az első találkozón kizárólag a kormányprogramról egyeztetnek. A PSD küldöttségét a párt elnöke, Sorin Grindeanu vezeti, és tagja mások mellett két volt miniszter, Florin Manole és Bogdan Ivan is.
Niculescu csütörtökön délután két órától a Nemzeti Liberális Párt (PNL), fél négytől pedig az RMDSZ képviselőivel tárgyal a pártok bukaresti székházában – írja az Agerpres hírügynökség.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Facebook-oldalán három dolgot emelt ki a tárgyalással, illetve a kormányprogrammal kapcsolatban. „Nekünk az a fontos, hogy (...)
legyen erős gazdasági része, amely megvédi a munkahelyeket és újakat teremt.
Támogatni kell a kiszolgáltatott helyzetben élőket, köztük a nyugdíjasokat. A nyugdíjakat indexálni kell, hogy kövessék a drágulást.
És meg kell védeni a kisebbségi közösségek jogait”
Mint írta, működőképes, teljes jogkörű kormányt szeretnének, és most ez a legfontosabb. „Tudjuk, hogy elfogyott az emberek türelme, ezért is sürgetjük az új kormány megalakulását.
– jelentette ki, hangsúlyozva, hogy a Szövetségnél egyetlen vörös vonal van: az AUR és az SOS támogatásával nem lehet kormánytöbbséget szerezni.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán közölte, arról tárgyal majd a nap folyamán Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel, hogy miként lehet mielőbb teljes jogkörű kormányt alakítani és lezárni a PSD, valamint az AUR által előidézett politikai válságot.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke bejegyzésében hangsúlyozta: az új kormánynak
el kell végeznie a költségvetés-kiigazítást,
biztosítania kell a közszolgáltatások működését az év végéig,
fékeznie kell a kiadásokat
és elő kell készítenie a 2027-es költségvetést.
Bolojan szerint a következő kormánynak fenn kell tartania a költségvetési fegyelmet, mert az államadósság és a kamatterhek növekedése, valamint a politikai bizonytalanság emeli Románia finanszírozási költségeit. Leszögezte, hogy a 2027-re és 2028-ra vállalt hiánycélok nem képezhetik alku tárgyát, csak az elérésük módjáról lehet tárgyalni.
Az áram- és földgázszolgáltatókat ezentúl színkódokkal is osztályozzák annak alapján, hogyan kezelik ügyfeleik panaszait – tájékoztatott csütörtökön az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE).
A Concordia Munkáltatói Szövetség és a Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetsége azt kéri a parlamenttől, hogy sürgősségi eljárásban függessze fel a rendszer teljes működőképessé válásáig a TollRo útdíjrendszerhez kapcsolódó bírságokat.
Vádat emeltek minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt egy romániai férfival szemben, aki erőszakkal és fenyegetéssel kényszerített munkavégzésre egy embert – közölte a Pest Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) első alelnöke, Corneliu Ștefan ellenzi, hogy a saját fogyasztásra szánt drogok birtoklása bűncselekmény helyett szabálysértésnek minősüljön.
Elekes Gyula tűzzománc művész alkotásaiból nyílik kiállítás csütörtökön a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban.
Egyetlen fotó is értékes adat lehet a kutatóknak a házimacskák vadászatáról, ezért a Macskapréda Projekt arra hívja a lakosságot, hogy saját fotós megfigyeléseivel segítsen feltérképezni, milyen vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házimacskákkal.
Kihallgatta Magyar Pétert a Központi Nyomozó Főügyészség szerda este egy 2024. június 21-i eset miatt – erről a kormányfő számolt be Facebook-bejegyzésében.
Ismét a klasszikus zenére figyelnek október 8. és 11. között Sepsiszentgyörgyön. Második alkalommal rendezik meg a Bartók Napokat a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében.
A bukaresti törvényszék szerdán megalapozatlannak találta és elutasította Călin Georgescu kérelmét, amellyel mogoșoaiai villája zár alá vételének feloldását kérte. A határozat jogerős.
Egy feltételezett 2036-os budapesti olimpia és paralimpia támogatottsága kétharmados Magyarországon – a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet legfrissebb, szeptemberi felmérése szerint.
szóljon hozzá!