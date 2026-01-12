Autójával, majd gyalog menekült az ittas sofőr, az előzetes letartóztatás elől azonban nem tudott meglógni

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Autóvezetői engedélye sem volt a fiatal ittas sofőrnek, aki vasárnap éjjel Kézdivásárhelyen megpróbált elmenekülni a hatóságok elől – derül ki a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság közleményéből. A férfi mostanra előzetes letartóztatásba került.
2026. január 12., 17:092026. január 12., 17:09
Egy benzinkút parkolójában lettek figyelmesek a rendőrök egy sofőrre, aki ismételten túráztatta járműve motorját, majd az egyenruhások láttán távozott a helyszínről.
A rendőrök ekkor elfogták, majd egységük székhelyére szállították a 23 éves Bákó megyei férfit. Kiderült, hogy hogy az érintettnek semmilyen járműkategória vezetésére nem volt jogosítványa, ugyanakkor leheletéből 0,96 mg/l alkoholszintet mutatott a szonda. Ezután vérvételre vitték a sofőrt a rendőrök, ám ő megtagadta a mintavételt.
Ezt követően 24 órás őrizetbe vették a férfit, majd az ügyészség javaslatára 30 napos előzetes letartóztatást rendel el a bíróság. A rendőrség az ügyészség koordinálásával nyomoz tovább a vérvétel megtagadásának, illetve a jogosítvány nélküli autóvezetés ügyében.
Belső vizsgálatot rendelt el hétfőn a konstancai megyei sürgősségi kórháznál az intézmény vezetősége, miután két gyermek is kómába került műtét után.
Embercsempészet és szexuális szolgáltatásokra való kényszerítés vádjával román bűnözői hálózat tagjait fogták el a román és a brit hatságok, az együttműködés négy ember előállításához, valamint számos luxusautó és ingatlan lefoglalásához vezetett.
A hét első napjaiban még kitart a fagy, szerdától azonban országszerte enyhülni fog az idő – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 12. és 25. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
Ismét jegyezhetők hétfőtől a Tezaur államkötvények – közölte a pénzügyminisztérium.
Plagizálással gyanúsították meg Radu Marinescu igazságügyi minisztert, aki azonban azt mondta, kifogásolt doktori disszertációját a húsz évvel ezelőtti jogszabályoknak és tudományos-etikai előírásoknak megfelelően írta meg.
A tavalyi harmadik negyedévben 9420 lej volt a romániai háztartások havi átlagjövedelme; a kiadások átlagösszege 8079 lej volt, ami a jövedelem 85,8 százalékát jelentette – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.
Alig négy óra alatt 30 ezer lejnyi bírságot szabtak ki a 15-ös országút mentén közúti ellenőrzést végző rendőrök, és négy jogosítványt is bevontak.
Keddre virradóan lehet a leghidegebb ebben a téli szakaszban – nyilatkozta a Digi24 hírtévének Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat igazgatója.
Az elmúlt 24 órában 67 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 75 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.
