Autójával, majd gyalog menekült az ittas sofőr, az előzetes letartóztatás elől azonban nem tudott meglógni

Autóvezetői engedélye sem volt a fiatal ittas sofőrnek, aki vasárnap éjjel Kézdivásárhelyen megpróbált elmenekülni a hatóságok elől – derül ki a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság közleményéből. A férfi mostanra előzetes letartóztatásba került.

Egy benzinkút parkolójában lettek figyelmesek a rendőrök egy sofőrre, aki ismételten túráztatta járműve motorját, majd az egyenruhások láttán távozott a helyszínről.

A hatóságok előbb a 11-es országúton majd egy erdei úton próbálták feltartóztatni a férfit, aki végül járművét maga mögött hagyva gyalog menekült a mező irányába.

A rendőrök ekkor elfogták, majd egységük székhelyére szállították a 23 éves Bákó megyei férfit. Kiderült, hogy hogy az érintettnek semmilyen járműkategória vezetésére nem volt jogosítványa, ugyanakkor leheletéből 0,96 mg/l alkoholszintet mutatott a szonda. Ezután vérvételre vitték a sofőrt a rendőrök, ám ő megtagadta a mintavételt.

Ezt követően 24 órás őrizetbe vették a férfit, majd az ügyészség javaslatára 30 napos előzetes letartóztatást rendel el a bíróság. A rendőrség az ügyészség koordinálásával nyomoz tovább a vérvétel megtagadásának, illetve a jogosítvány nélküli autóvezetés ügyében.