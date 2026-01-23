Rovatok
Átadtuk a Székelyhon Mit tartogat 2026? játékának nyereményét

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

Átvette nyereményét a Mit tartogat 2026? elnevezésű Székelyhon-játék nyertese csütörtökön. A szerencsés Bartalis Ilona udvarhelyszéki olvasónk, akit több mint ötezer hozzászóló közül sorsoltunk ki január 19-én, hétfőn.

Székelyhon

2026. január 23., 13:322026. január 23., 13:32

2026. január 23., 13:362026. január 23., 13:36

A játék január 12-én indult, amelynek keretében egy héten át minden nap új kérdés jelent meg a Székelyhon Facebook-oldalán. A résztvevőknek nem volt más dolguk, mint elolvasni ezeket, majd kommentben megosztani a véleményüket. Bartalis Ilona elmondta, hogy már

régóta követi a Székelyhon Facebook-oldalát, főként a helyi hírek miatt, de a teljes régió történései is érdeklik.

A játékról is itt értesült, és bár nem válaszolt minden kérdésre, de igyekezett minél több témakörben kifejteni véleményét.

A sorsolás végül neki hozott szerencsét – ami saját bevallása szerint ritka. Mint mondta, régebben lottózott, de idővel arra jutott, azzal nyer, ha nem játszik. Ezúttal azonban

nagy volt az öröm az egész családban, amikor kiderült, hogy ő lett a nyertes.

A Gránit Bank által felajánlott, 400 lej értékű eMAG-utalvány sorsáról is megszületett a döntés. Bár – nevetve mesélte – a férje is „pályázott” a nyereményére, végül úgy határozott, most magát lepi meg: egy airfryer-t vagy más hasznos háztartási gépet szeretne vásárolni.

A Székelyhon játékai folytatódnak: elindítottuk Facebook-oldalunkon a Vizsgaidőszak elnevezésű promóciót.

A feladat csupán annyi, hogy január 28-ig hozzászólás formájában tölts fel egy fotót arról, hogyan készülsz a vizsgákra, vagy írd meg, hogy melyik a legtutibb tanulási módszered és helyszíned. A válaszadók közül január 29-én két nyertest sorsolunk ki.

korábban írtuk

Vizsgaidőszak – Mutasd meg, vagy írd le a bevált tanulási módszered, és nyerj!
Vizsgaidőszak – Mutasd meg, vagy írd le a bevált tanulási módszered, és nyerj!

Itt a vizsgaidőszak. Kávé, jegyzetek, éjszakázás – ismerős? Most megéri megállni egy pillanatra, mert a Székelyhon játékra hív, ahol nemcsak a tanulási szokásaidat oszthatod meg, hanem értékes nyereményeket is bezsebelhetsz.

Székelyhon Játék
