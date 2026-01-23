Átadtuk a Székelyhon Mit tartogat 2026? játékának nyereményét

Fotó: Székelyhon
Átvette nyereményét a Mit tartogat 2026? elnevezésű Székelyhon-játék nyertese csütörtökön. A szerencsés Bartalis Ilona udvarhelyszéki olvasónk, akit több mint ötezer hozzászóló közül sorsoltunk ki január 19-én, hétfőn.
2026. január 23., 13:322026. január 23., 13:32
A játék január 12-én indult, amelynek keretében egy héten át minden nap új kérdés jelent meg a Székelyhon Facebook-oldalán. A résztvevőknek nem volt más dolguk, mint elolvasni ezeket, majd kommentben megosztani a véleményüket. Bartalis Ilona elmondta, hogy már
A játékról is itt értesült, és bár nem válaszolt minden kérdésre, de igyekezett minél több témakörben kifejteni véleményét.
A sorsolás végül neki hozott szerencsét – ami saját bevallása szerint ritka. Mint mondta, régebben lottózott, de idővel arra jutott, azzal nyer, ha nem játszik. Ezúttal azonban
A Gránit Bank által felajánlott, 400 lej értékű eMAG-utalvány sorsáról is megszületett a döntés. Bár – nevetve mesélte – a férje is „pályázott” a nyereményére, végül úgy határozott, most magát lepi meg: egy airfryer-t vagy más hasznos háztartási gépet szeretne vásárolni.
A feladat csupán annyi, hogy január 28-ig hozzászólás formájában tölts fel egy fotót arról, hogyan készülsz a vizsgákra, vagy írd meg, hogy melyik a legtutibb tanulási módszered és helyszíned. A válaszadók közül január 29-én két nyertest sorsolunk ki.
Itt a vizsgaidőszak. Kávé, jegyzetek, éjszakázás – ismerős? Most megéri megállni egy pillanatra, mert a Székelyhon játékra hív, ahol nemcsak a tanulási szokásaidat oszthatod meg, hanem értékes nyereményeket is bezsebelhetsz.
Marosvásárhelyen hajtották végre 2026 első szervkivételét: egy 72 éves, intenzív osztályon kezelt, agyhalott férfi máját és veséit távolítottak el. Az életmentő szervek Kolozsvárra és Bukarestbe kerültek.
A két ágazat dolgozói dönthetik el, hogy milyen formában demonstráljon a Sanitas a kormány által tervezett 10 százalékos költségcsökkentés ellen. Ezúttal nem csak a szakszervezeti tagoktól várnak visszajelzést a tervezett tiltakozással kapcsolatban.
Nicușor Dan államfő szerint „valamivel rosszabb a helyzet a koalícióban, mint hat-hét hónappal ezelőtt”, de bízik benne, hogy egyben marad és folytatja a munkát.
Az elkövetkező napokban enyhe felmelegedés várható, így vékonyodhatnak a tavakon, folyókon a jégrétegek. A hatóságok figyelmeztetnek: ne menjünk rá a jégre.
A Leoni vállalat aradi gépkocsialkatrész-gyártó üzeme értesítette az Arad megyei munkaerő-elhelyezési ügynökséget, hogy 465 alkalmazottjától válik meg a decemberben bejelentett leépítések keretében. Az első munkaszerződéseket márciusban bontják fel.
Májusban vélhetően általános sztrájkba lépnek a közoktatásban dolgozók – nyilatkozta a Társadalmi Párbeszéd Bizottság csütörtöki ülésén a Tanügyi Szakszervezetek Ligájának Botoșani megyei elnöke.
Marcel Ciolacu volt miniszterelnök szerint nem igaz, hogy a Bolojan-kormány reformjainak köszönhetően csökkent a költségvetési hiány.
A földgázárak liberalizálása a korábbi ütemtervnek megfelelően áprilisban várható, ezen a téren nem történt változás – jelentette ki a kormányszóvivő.
Első olvasatban tárgyalta a kormány csütörtöki ülésén azt a törvénytervezetet, amely szerint a nem járulékalapú nyugdíjjal rendelkező személyek elesnek a nyugdíjuk 85 százalékától, ha azt állami fizetéssel halmozzák.
A Biológiai Tudományok Osztályához kapcsolódó új köztestületi tagjává avatta a Magyar Tudományos Akadémia a kézdivásárhelyi dr. Tóth Piroskát, a vizes élőhelyek specialistáját.
