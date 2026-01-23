Átadtuk a Székelyhon Mit tartogat 2026? játékának nyereményét

Átvette nyereményét a Mit tartogat 2026? elnevezésű Székelyhon-játék nyertese csütörtökön. A szerencsés Bartalis Ilona udvarhelyszéki olvasónk, akit több mint ötezer hozzászóló közül sorsoltunk ki január 19-én, hétfőn.

A játék január 12-én indult, amelynek keretében egy héten át minden nap új kérdés jelent meg a Székelyhon Facebook-oldalán. A résztvevőknek nem volt más dolguk, mint elolvasni ezeket, majd kommentben megosztani a véleményüket. Bartalis Ilona elmondta, hogy már

régóta követi a Székelyhon Facebook-oldalát, főként a helyi hírek miatt, de a teljes régió történései is érdeklik.

A játékról is itt értesült, és bár nem válaszolt minden kérdésre, de igyekezett minél több témakörben kifejteni véleményét. A sorsolás végül neki hozott szerencsét – ami saját bevallása szerint ritka. Mint mondta, régebben lottózott, de idővel arra jutott, azzal nyer, ha nem játszik. Ezúttal azonban

nagy volt az öröm az egész családban, amikor kiderült, hogy ő lett a nyertes.

A Gránit Bank által felajánlott, 400 lej értékű eMAG-utalvány sorsáról is megszületett a döntés. Bár – nevetve mesélte – a férje is „pályázott” a nyereményére, végül úgy határozott, most magát lepi meg: egy airfryer-t vagy más hasznos háztartási gépet szeretne vásárolni.

A Székelyhon játékai folytatódnak: elindítottuk Facebook-oldalunkon a Vizsgaidőszak elnevezésű promóciót.