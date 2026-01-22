Vizsgaidőszak – Mutasd meg, vagy írd le a bevált tanulási módszered, és nyerj!

Itt a vizsgaidőszak. Kávé, jegyzetek, éjszakázás – ismerős? Most megéri megállni egy pillanatra, mert a Székelyhon játékra hív, ahol nemcsak a tanulási szokásaidat oszthatod meg, hanem értékes nyereményeket is bezsebelhetsz.

Elindítottuk a Székelyhon Facebook-oldalán a Vizsgaidőszak nevű játékunkat. A te feladatod csupán annyi, hogy január 22. és 28. között hozzászólás formájában tölts fel egy fotót arról, hogyan készülsz a vizsgákra, vagy írd meg, szerinted melyik a legtutibb tanulási módszered és helyszíned. Otthon a szobában, könyvtárban, kávé mellett? Jöhet minden!

A válaszadók közül január 29-én két nyertest sorsolunk ki. A szerencsések nevét még aznap Facebook-oldalunkon közöljük, majd Messengeren értekezünk arról, hogyan vehetik át a nyereményüket. És hogy mi vár rájuk? Egy 150 lejes Computer Print vásárlási utalvány, és egy 150 lejes Liofeel mézkeverék csomag.

Ha benne vagy egy kis játékban tanulás közben, akkor kövesd a Székelyhon Facebook-oldalát, szólj hozzá a megjelölt bejegyzéshez, és lehet, hogy épp te leszel az egyik szerencsés nyertes!

A játék támogatói:

A Computer Print Kft. egy erdélyi, megbízható informatikai és nyomtatástechnikai vállalkozás, az Epson és a Brother hivatalos márkaképviselete.

Nyomtatók értékesítésével, teljes nyomtatópark-cserével, dokumentumkezelési megoldásokkal és szakszerű szervizszolgáltatással segítjük ügyfeleink mindennapi munkáját. Kiemelten fontos számunkra a környezettudatosság és az energiahatékony működés, mert hiszünk a felelős irodai megoldásokban.

Kínálatunkat irodaszerek és tanszerek is kiegészítik, így mindent egy helyen biztosítunk a modern irodák számára. Computer Print Kft. – hatékony nyomtatás, biztos háttér, fenntartható jövő.

A Hebyt Food egy bővülőben levő, feltörekvő székelyudvarhelyi érdekeltségű, csíkszeredai vállalkozás, mely általános, valamint sportoláshoz szükséges táplálékkiegészítőket, és egyéb mentes alapélelmiszereket értékesítő bolt.

A játék szabályzata itt érhető el.