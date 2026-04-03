Aszfaltozzák a kápolnásfalusi mezei utakat: öt kilométernyi szakaszt újítanak fel

Elkészült a Kápolnásfalutól Tizenhétfalusi irányába vezető mezei út 2,1 kilométeres szakaszának aszfaltozása, és a községben több kisebb külterületi útszakaszon is halad a felújítás. A beruházás célja a mezőgazdasági területek jobb megközelíthetősége.

Fülöp-Székely Botond 2026. április 03., 18:552026. április 03., 18:55

Korábban nem remélt mezei utakat aszfaltoznak le Kápolnásfalu környékén. Egymillió eurós támogatást nyert a kápolnásfalusi önkormányzat az Európai Unió Vidéki Beruházások Finanszírozási Ügynökségénél (AFIR) arra, hogy

összesen 5,2 kilométernyi mezei utat aszfaltozzon le a település külterületein.

A tervek szerint átereszeket helyeznek el, földsáncokat alakítanak ki, alapot építenek a felújított útszakaszoknak, emellett alap- és kopórétegű aszfaltot is leterítenek.

Összesen 23 helyszínt jelöltek ki, ahol jellemzően 50–100 méteres szakaszokon végzik el a felújítást. Ezek mind a 13A jelzésű országúthoz csatlakoznak, vagy a településre vezetnek be, és közös bennük, hogy külterületen találhatók. A megoldással nemcsak a mezőgazdasági területek megközelíthetőségét javítanák, hanem azt is szeretnék elérni, hogy

a Kápolnásfaluba érkező mezőgazdasági gépek ne hordják be a sarat a településre.

Fotó: Olti Angyalka

Aszfaltot kapott a Tizenhétfalusi felé vezető út A beruházás leglátványosabb része a községközpont határától Tizenhétfalusi terület irányába vezető mezei út 2,1 kilométeres szakaszának felújítása egészen a Szénhomoród patakáig. Benedek László polgármester korábban azt mondta, hogy ez a község legforgalmasabb mezei útja, ezért

négy méter szélességben terítik le az aszfaltot, mindkét oldalon fél-fél méteres padkával.

A cél az, hogy két mezőgazdasági gép is elférjen egymás mellett. Az út mentén parkolókat is kialakítanak.

Fotó: Olti Angyalka

Mostanra sikerült leaszfaltozni a Tizenhétfalusi irányába vezető útszakaszt, már csak a forgalmi jelzések felfestése maradt hátra. Ez a teljes beruházás utolsó lépéseként történik meg. Pénzt várnak a fejlesztési minisztériumtól A beruházásban szereplő további kisebb útszakaszok közül néhány helyszínen már elkészült az aszfaltozás, máshol egyelőre csak az alapozás történt meg, vagy még el sem kezdődtek a munkálatok.

Három szakaszon azért kell várni a felújítással, mert ott előbb vízhálózati csöveket kell a földbe helyezni.

Ez egy másik beruházás részeként valósul meg, amelyre az Anghel Saligny programban nyertek támogatást.

Fotó: Olti Angyalka

Bár a finanszírozási szerződést már megkötötték a fejlesztési minisztériummal, és kivitelezőt is találtak, egyelőre nem tudni, mikor érkezik meg a pénz a tárcától. Ezért abban bíznak, hogy

a kivitelező nyáron legalább a korszerűsítésre váró útszakaszokon lefekteti a vezetékeket, amelyek költségét utólag rendezik.

„A mezei utak modernizálásából nagyjából két kilométer maradt hátra, ahol a munkálatok húsvét után kezdődnek el, illetve folytatódnak” – összegzett az elöljáró.

Fotó: Olti Angyalka