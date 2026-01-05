Amerika évévé nyilvánítatná 2026-ot az AUR Romániában

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kéri az elnöki hivataltól, a parlamenttől és a kormánytól, hogy a 2026-os esztendőt nyilvánítsák Amerika évévé Romániában.

Székelyhon 2026. január 05., 12:242026. január 05., 12:24

A párt hétfői közleménye szerint ezt elsősorban az indokolná, hogy

az Amerikai Egyesült Államok idén ünnepli a Függetlenségi Nyilatkozata aláírásának 250. évfordulóját.

Hirdetés Emellett a globális biztonság és szabadság tekintetében is meghatározó szerepe van az USA-nak, a 2026-ban a világ legjelentősebb politikai vezetőjének tartott Donald Trump irányítása alatt az amerikai befolyás a nemzetközi színtéren és az Európai Unióval való kapcsolatban is érezhető volt – érveltek.

Az amerikai adminisztráció politikai, stratégiai és gazdasági döntései közvetlen hatással voltak Európa geopolitikai irányvonalára, a kontinens biztonságára és a demokratikus értékek védelmére az egyre instabilabb nemzetközi környezetben”

– hangsúlyozták a közleményben, amelyet az Agerpres is szemlézett. Az AUR szerint Romániának az Egyesült Államokkal való kapcsolata nemcsak stratégiai jelentőségű, hanem a politikai pluralizmus, a véleménynyilvánítás szabadsága és a nemzeti szuverenitás védelme szempontjából is elengedhetetlen.

Amerikának ismét Románia stratégiai partnerévé kell válnia biztonsági kérdésekben, és Bukarestnek minden ehhez kapcsolódó fontos döntésről – beleértve az ukrajnai fejleményeket is – előbb konzultálnia kell Washingtonnal”