Amerika évévé nyilvánítatná 2026-ot az AUR Romániában

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kéri az elnöki hivataltól, a parlamenttől és a kormánytól, hogy a 2026-os esztendőt nyilvánítsák Amerika évévé Romániában.
A párt hétfői közleménye szerint ezt elsősorban az indokolná, hogy
Emellett a globális biztonság és szabadság tekintetében is meghatározó szerepe van az USA-nak, a 2026-ban a világ legjelentősebb politikai vezetőjének tartott Donald Trump irányítása alatt az amerikai befolyás a nemzetközi színtéren és az Európai Unióval való kapcsolatban is érezhető volt – érveltek.
– hangsúlyozták a közleményben, amelyet az Agerpres is szemlézett.
Az AUR szerint Romániának az Egyesült Államokkal való kapcsolata nemcsak stratégiai jelentőségű, hanem a politikai pluralizmus, a véleménynyilvánítás szabadsága és a nemzeti szuverenitás védelme szempontjából is elengedhetetlen.
– véli az ellenzéki párt.
Az alakulat képviselői azt is kijelentették, hogy a román hatóságok döntésétől függetlenül az AUR Amerika évévé nyilvánítja a 2026-os esztendőt, és az év folyamán számos konferenciát, nyilvános vitát, kulturális eseményt, megemlékezést és az ifjúságnak szánt oktató rendezvényt fog szervezni a témában.
Megnyílik a sugásfürdői kis sípálya január 6-án, kedden. A helyszínre autóbusszal és személygépkocsival egyaránt feljuthatunk, bár nem biztos, hogy mindig találunk szabad parkolóhelyet.
A liberális világrend korszaka 2025-ben lezárult, és megkezdődött a „nemzetek korszaka” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.
Több mint 100 ezer lejre bírságoltak a rendőrök a szilveszteri hosszú hétvégén Hargita megyében. A büntetések zömét közúti szabálysértések miatt szabták ki.
Lassan töltődik be, vagy épp nem elérhető a felhasználók számára a napokban az Országos Digitalizációs Hatóság (ADR) által kezelt, az adók és illetékek befizetésére alkalmas ghișeul.ro platform.
A rendvédelmi szerveknek átlagban mintegy 2700 bevetésük volt naponta a szilveszteri hosszú hétvégén, a vészhelyzeti csapatok közbelépésére pedig napi 1700 alkalommal volt szükség.
Életének 88. évében vasárnap elhunyt Drábik János, közíró, a Magyarok Világszövetsége Stratégiai Bizottsága és az Országos Trianon Társaság elnöke.
Marosvásárhelyen január 12-től lehet helyi adókat és illetékeket fizetni személyesen és online is, de idén jóval magasabb adókra kell számítani. Sőt, 2026-tól a fogyatékkal élők sem részesülnek már adómentességben.
Változékony időre számíthatunk a következő két hétben, sok csapadékkal - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 5. és 18. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
Igazi tél köszöntött be Székelyföldre. Noha az intenzív havazás több helyen nehezíti a közlekedést, a hatóságok folyamatos takarítással igyekeznek járhatóvá tenni az utakat.
Jelentős mennyiségű hóréteg rakódott le az elmúlt napok havazása következtében Csíkszéken is. Csíkszeredában télies útviszonyok közt zajlik a közlekedés.
