Alternatív módok a helyi adók és díjak fizetésére Marosvásárhelyen Pr-cikk

• Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal modern és rugalmas lehetőségeket kínál a helyi adók és díjak fizetésére. Akár online, akár személyesen fizet, gyors, biztonságos és könnyen használható megoldások állnak rendelkezésére.

2026. március 20., 10:102026. március 20., 10:10

Ha szeretné elkerülni a sorban állást, fizessen online, bármikor, közvetlenül a telefonjáról vagy laptopjáról. Ha a hagyományos módot választja, az adók a következő helyszíneken fizethetők: Lovasság utca 2. szám, Merészség utca 19. szám, valamint a Győzelem tér 3. szám alatt.

Ezen kívül a városban 29 SelfPay automata is elérhető, könnyen hozzáférhető helyeken, például a polgármesteri hivatal épületében és a Lakosság-nyilvántartó Hivatalnál (Lovasság utca 26–28.). Ezek az automaták egyszerűen használhatók: beolvassa a vonalkódot vagy megadja az adatokat, és néhány perc alatt fizethet. Több mint 170 szolgáltatás elérhető így – számlák, részletfizetések, különféle adminisztratív díjak.

Ha március 31-ig teljes egészében befizeti a helyi adókat és díjakat, 10%-os kedvezmény jár.

A polgármesteri hivatal továbbra is azon dolgozik, hogy a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést egyszerűbbé tegye, és az ügyintézést gyorsabbá, hatékonyabbá és barátságosabbá alakítsa.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
Bel- és Külkapcsolati Osztály

(X – fizetett hirdetés)

Marosvásárhely Adózás Fizetett hirdetés
2026. március 20., péntek

A tömeges elbocsátás ellenére csökkent a munkanélküliség

Volt ugyan egy tömeges elbocsátás a könnyűipari szektorban, mégis, minimális mértékben ugyan, de csökkent a munkanélküliségi ráta múlt hónapban Hargita megyében. Van magyarázat a jelenségre.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

A legfelsőbb bíróság perrel fenyegeti a kormányt a bérkiegészítések kifizetésének halasztása miatt

Perrel fenyegeti a kormányt a legfelsőbb bíróság az igazságszolgáltatásban dolgozók bírósági döntéssel megítélt bérkiegészítései kifizetésének halasztása miatt.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

Már van olyan töltőállomás, ahol meghaladta a 9 lejt a benzin ára

Átlépte a lélektani, literenkénti kilenc lejt a benzin ára az egyik csíkszeredai töltőállomásnál. A csíkszeredai OMV-nél péntek reggel 9 lej 02 baniért tankolható a 95-ös oktánszámú benzin.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

Nicușor Dan: a Közel-keleti háború miatti válság mindenkit érint, de Európának Ukrajnára kell figyelnie

Noha az iráni háború előidézte válság mindenkit érint, Európának továbbra is Ukrajnára kell összpontosítania – jelentette ki Nicușor Dan államfő pénteken Brüsszelben, az éjszakába nyúló EU-csúcsot követő sajtótájékoztatóján.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

Több székelyföldi városba érkezik a nagyböjti koncertsorozat

Nagyböjti koncertsorozattal készül húsvétra az Erdélyi Hagyományok Háza, amely az elcsendesedést és a húsvétra való lelki ráhangolódást szolgálja.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

Pénteken délelőtt folytatódik 2026-os állami költségvetés parlamenti vitája

Pénteken hajnali 3 órakor felfüggesztették a parlament két házának együttes ülését, amelyen a 2026-os állami költségvetés, valamint a társadalombiztosítási költségvetés tervezetének vitája zajlott.

2026. március 20., péntek

2026. március 19., csütörtök

Végleges számok az önkormányzati leépítésekről Hargita megyében

Kisebb létszámmal kell megnövekedett feladatokat elvégezniük a polgármesteri hivataloknak és a megyei tanácsnak Hargita megyében június végétől. A prefektusi hivatal közölte az új álláskereteket, a végrehajtásról csütörtökön egyeztettek.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Holnap van a tavaszi napéjegyenlőség, és pont ekkor lephet meg az időjárás

Közelíteni fog a hőmérséklet a naptári dátumra jellemző értékekhez, szemben azzal, amit március elejétől mostanáig tapasztaltunk.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Székelyföldi elkerülőutak is bekerültek a kiemelt beruházások közé

A parlament költségvetési-pénzügyi bizottságai csütörtöki együttes ülésükön 38 támogató és 13 elutasító szavazattal elfogadták a 2026-os állami költségvetés tervezetét. A jogszabályavaslat a parlament plénuma elé kerül.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Megvan, hogy mennyi pénz jut a mezőgazdasági gázolaj jövedéki adójának támogatására

A kormány csütörtökön 620 millió lejes keretet hagyott jóvá a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának támogatására.

2026. március 19., csütörtök

