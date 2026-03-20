A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal modern és rugalmas lehetőségeket kínál a helyi adók és díjak fizetésére. Akár online, akár személyesen fizet, gyors, biztonságos és könnyen használható megoldások állnak rendelkezésére.

Ha szeretné elkerülni a sorban állást, fizessen online, bármikor, közvetlenül a telefonjáról vagy laptopjáról. Ha a hagyományos módot választja, az adók a következő helyszíneken fizethetők: Lovasság utca 2. szám, Merészség utca 19. szám, valamint a Győzelem tér 3. szám alatt.

Ezen kívül a városban 29 SelfPay automata is elérhető, könnyen hozzáférhető helyeken, például a polgármesteri hivatal épületében és a Lakosság-nyilvántartó Hivatalnál (Lovasság utca 26–28.). Ezek az automaták egyszerűen használhatók: beolvassa a vonalkódot vagy megadja az adatokat, és néhány perc alatt fizethet. Több mint 170 szolgáltatás elérhető így – számlák, részletfizetések, különféle adminisztratív díjak.

Ha március 31-ig teljes egészében befizeti a helyi adókat és díjakat, 10%-os kedvezmény jár.

A polgármesteri hivatal továbbra is azon dolgozik, hogy a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést egyszerűbbé tegye, és az ügyintézést gyorsabbá, hatékonyabbá és barátságosabbá alakítsa.

