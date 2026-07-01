Általános sztrájkra készül a Sanitas szakszervezet

Fotó: Tuchiluș Alex
Már nem csak a véglegesítés előtt álló bértörvény-tervezet miatt nő az elégedetlenség az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben, hanem a személyzethiány miatt fokozódó leterheltség miatt is. Általános sztrájkra készül az érdekvédelem.
Egy hónapja kezdődtek el a tiltakozó megmozdulások az egészségügyben, valamint a szociális ellátórendszerben, majd
Az érdekvédelmi tömörülés jórészt a véglegesítés előtt álló, új egységes bértörvény-tervezettel kapcsolatos elégedetlenségek miatt kezdett tiltakozásba, ám ez újabb okokkal bővült.
A Sanitas vezetőtanácsa bejelentette, hogy
„A teljes jogkörrel rendelkező kormány felállításáig, június 30-tól az egészségügyi és szociális ellátórendszer minden Sanitas-vezetője részt vesz az általános sztrájk egységszintű megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó online képzéseken” – jelentette be az érdekvédelmi tömörülés.
A képzések július 3-ig zajlanak, naponta kétórás szakaszokban.
Alkalmazni nem lehet, a személyzethiány egyre csak nő, sokan már a pihenőszabadságukat sem tudják kivenni a két ágazatban, az elégedetlenség nő, az érdekvédelem általános sztrájkra készül
Fotó: Haáz Vince
„A helyzet már tarthatatlan” – mondta Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének vezetője, kitérve arra, hogy
„Oda jutottunk, hogy már nincsenek alkalmazások, nincs, aki dolgozzon azok helyett, akik szabadságra mennének. Nincsen annyi alkalmazott, tehát nincs, aki helyettesítse őket.
– fogalmazott, azt is közölve, hogy ez intézményeként általában 50-60 fős hiányt jelent, és helyzet az egészségügyben, valamint a szociális ellátórendszerben egyaránt súlyos.
A közszférában bevezetett alkalmazási tiltás csak egyedi kérelmek alapján, memorandummal oldható fel, az érintett intézmények ezért nem tudják önállóan megoldani a problémát, noha jelentkezők lennének a megüresedett állásokra. Az egy további hangsúlyos probléma – mutatott rá Nyulas Emma –, hogy
Fotó: Barabás Ákos
Eközben viszont a személyzethiány csak fokozódik, és eljöhet a pillanat, amikor
Őket viszont nem lehet pótolni, ezért egyre leterheltebbek azok, akik a két ágazatban dolgoznak.
„Vannak kollégák, akiknek több mint 100 munkaórájuk kifizetetlen, a törvény szerint ezt kivehetnék szabadnapként is, de ezt sem tudják megtenni, mert nincs ahogy. Vagy
– sorolta a gondokat a szakszervezet képviselője.
Fotó: Veres Nándor
A szakszervezet még nem tűzött ki konkrét időpontot az általános sztrájk megindítására.
Egyelőre csak a sztrájk megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó online képzéseket tartják meg – mondta Nyulas Emma –, majd a szakszervezeti vezetők átadják ezeket az információkat a szakszervezeti tagoknak, és csak ezt követően kezdődik majd el a sztrájk megszervezéséhez szükséges támogató aláírások összegyűjtése.
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