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Általános sztrájkra készül a Sanitas szakszervezet

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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Már nem csak a véglegesítés előtt álló bértörvény-tervezet miatt nő az elégedetlenség az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben, hanem a személyzethiány miatt fokozódó leterheltség miatt is. Általános sztrájkra készül az érdekvédelem.

Széchely István

2026. július 01., 11:132026. július 01., 11:13

Egy hónapja kezdődtek el a tiltakozó megmozdulások az egészségügyben, valamint a szociális ellátórendszerben, majd

június 9-én japánsztrájkba léptek a Sanitas szakszervezet tagjai a két ágazatban, és azóta is tart a karszalagos, kitűzős tiltakozás.

Az érdekvédelmi tömörülés jórészt a véglegesítés előtt álló, új egységes bértörvény-tervezettel kapcsolatos elégedetlenségek miatt kezdett tiltakozásba, ám ez újabb okokkal bővült.

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A Sanitas vezetőtanácsa bejelentette, hogy

június végétől elkezdték szakszervezeti képviselők felkészítését az általános sztrájkra.

„A teljes jogkörrel rendelkező kormány felállításáig, június 30-tól az egészségügyi és szociális ellátórendszer minden Sanitas-vezetője részt vesz az általános sztrájk egységszintű megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó online képzéseken” – jelentette be az érdekvédelmi tömörülés.

A képzések július 3-ig zajlanak, naponta kétórás szakaszokban.

Alkalmazni nem lehet, a személyzethiány egyre csak nő, sokan már a pihenőszabadságukat sem tudják kivenni a két ágazatban, az elégedetlenség nő, az érdekvédelem általános sztrájkra készül Galéria

Alkalmazni nem lehet, a személyzethiány egyre csak nő, sokan már a pihenőszabadságukat sem tudják kivenni a két ágazatban, az elégedetlenség nő, az érdekvédelem általános sztrájkra készül

Fotó: Haáz Vince

Nincs, aki dolgozzon azok helyett, akik szabadságra mennének

„A helyzet már tarthatatlan” – mondta Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének vezetője, kitérve arra, hogy

már nem csak bértörvény-tervezet miatt tiltakoznak, hanem az egyre súlyosbodó személyzethiány miatt is.

„Oda jutottunk, hogy már nincsenek alkalmazások, nincs, aki dolgozzon azok helyett, akik szabadságra mennének. Nincsen annyi alkalmazott, tehát nincs, aki helyettesítse őket.

Idézet
Ha egy osztályon például egy takarítónő van, vagy egy betegápoló, aki az egész osztályt ellátja, gyakorlatilag nincs, aki átvegye a munkáját. Nagyon sok betöltetlen állás van mindenhol. Kiszámítottuk: bizony mindenhol 15-20-30 vagy 40 százalékos személyzethiány van”

– fogalmazott, azt is közölve, hogy ez intézményeként általában 50-60 fős hiányt jelent, és helyzet az egészségügyben, valamint a szociális ellátórendszerben egyaránt súlyos.

A közszférában bevezetett alkalmazási tiltás csak egyedi kérelmek alapján, memorandummal oldható fel, az érintett intézmények ezért nem tudják önállóan megoldani a problémát, noha jelentkezők lennének a megüresedett állásokra. Az egy további hangsúlyos probléma – mutatott rá Nyulas Emma –, hogy

az ügyvivő kormány nem fogadhat el sürgősségi kormányrendeleteket, illetve nem adhatnak ki határozatokat a szaktárcák sem, ami szintén akadályozza a helyzet rendezését.

• Fotó: Barabás Ákos Galéria

Fotó: Barabás Ákos

A személyzetcsökkenés eközben sem áll meg

Eközben viszont a személyzethiány csak fokozódik, és eljöhet a pillanat, amikor

már az ellátás folytonossága is veszélybe kerülhet, hiszen vannak, akik időközben betegszabadságra, nyugdíjba, illetve szülési, gyermeknevelési szabadságra mennek.

Őket viszont nem lehet pótolni, ezért egyre leterheltebbek azok, akik a két ágazatban dolgoznak.

„Vannak kollégák, akiknek több mint 100 munkaórájuk kifizetetlen, a törvény szerint ezt kivehetnék szabadnapként is, de ezt sem tudják megtenni, mert nincs ahogy. Vagy

Idézet
sokaknak van 50-60 nap szabadsága, mert a tavaly se tudták kivenni, idén viszont még annál inkább nem tudnak elmenni szabadságra. Ezeknek az alkalmazottaknak is, mind a két rendszerben, van családja, van gyermeke, vannak problémáik, de erre senki sem figyel kellőképpen”

– sorolta a gondokat a szakszervezet képviselője.

• Fotó: Veres Nándor Galéria

Fotó: Veres Nándor

A szakszervezet még nem tűzött ki konkrét időpontot az általános sztrájk megindítására.

Egyelőre csak a sztrájk megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó online képzéseket tartják meg – mondta Nyulas Emma –, majd a szakszervezeti vezetők átadják ezeket az információkat a szakszervezeti tagoknak, és csak ezt követően kezdődik majd el a sztrájk megszervezéséhez szükséges támogató aláírások összegyűjtése.

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